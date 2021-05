Bu yaz modayı iş birlikleri kurtaracak

Yaz kapımızda. Yazlıklar dolaplardan çıktı, bu sezonun trendlerine göz atıldı. Alışveriş listeleri oluşturuldu hatta evde olduğumuz dönemde internet üzerinden bolca alışveriş de yapıldı. Ve eminim hepinizin dikkatini marka ve tasarımcı iş birliğiyle ortaya çıkan kapsül koleksiyonlar çekti.Durum öyle bir halde ki pandemiyle birlikte ağır yara alan moda endüstrisi bu akıllı projelerle kaybettiği kana rağmen hayatta kalmaya çalışıyor. Daha önce yan yana düşünemeyeceğimiz birçok marka, tasarımcı, kurum ve modaevi iddialı bir koleksiyonla daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Mesela Levi's ve Valentino'nun kapsül koleksiyonu bu yazın en iddialıları arasında.Mary Katrantzou'nun Bulgari için hazırladığı kapsül koleksiyon da ilk andan itibaren modaseverlerin kalplerini çalmayı başardı. Loewe ve Paula's Ibiza'nın bu yaz için piyasaya sürdüğü koleksiyon kısa sürede tükendi. Hal dünyada böyleyken bunun çeşitli yansımalarını Türkiye'de görmemek olmazdı... Arka arkaya çeşitli markalar ve modaevleri bu yaz için hazırladıkları iş birliklerini açıklarken biz de Türkiye'de yaz dönemine damga vuracak dikkat çekici iş birliklerinin kahramanlarıyla konuştuk.Bu dönemin en iddialı iş birliklerinden biri, dünyada en çok satan Türk moda markalarından biri olan Lug Von Siga ile doğal bakım ve ev ürünleriyle dikkat çeken Homemade Aromaterapi'nin koleksiyonu... Lug von Siga'nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış bize kolonya, oda kokuları ve giysi spreyinden oluşan bu çalışmalarını anlattı: "İlk karantina zamanında bahçemle uğraşırken gül yapraklarından tonik ve gül suyu gibi şeyler yapmaya başladım. Zaten yıllardan bu yana ilgilendiğim bir alandı kokular... Uzun zamandır da markamla özdeşleşecek kokular olmasını istiyordum. Bundan yola çıkarak tamamen doğal bir şekilde ürünler üretmeye karar verdik. Ve Homemade Aromaterapi ile bir araya geldik. Yaklaşık bir senelik bir çalışmanın ardından ürünler bu sezon satışa çıktı.Koleksiyonda Fransız parfüm geleneğini takip ederek sadece uçucu yağlar ile hazırlanmış LoVerS isimli parfümümüz en iddialı parça. Aromaterapik içerikleriyle seriyi tamamlayan kolonya, oda ve giysi spreyleri de oldukça iddialı. Antiseptik uçucu yağlar ile aromaterapinin şifalı gücünü bu özel seriyle bir araya getirmiş bulunuyoruz.Geri dönüşüm konusuna uzun zamandır kafa yoruyoruz. Doğaya yakınlaşmanın ve her şeyin doğalının peşinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Kendi markamda olduğu gibi bu koku koleksiyonunda da aynı yoldan devam ettik."Türkiye'nin en önemli özel müzelerinden biri olan Baksı Müzesi ve özellikle erkek giyim konusunda yıllardır başarılı bir çizgide yoluna devam eden Hatice Gökçe'nin özel koleksiyonu da bu sezonun çarpıcı iş birlikleri arasında yer alıyor. Bu koleksiyonda Anadolu topraklarının en çarpıcı dokuma kumaşlarından biri olan ehramın kullanılması da pandemiyle birlikte doğala dönüşü ve kendi coğrafyamızdan öğelere daha da değer vermemizin öneminin altını çizer nitelikte. Koleksiyon ve ehram hakkında Gökçe şunları söylüyor: "Argande markası ile 2008'de yıllar sonra yeniden ehram ile karşılaştım. Ve sonrasında da bildiğiniz gibi Baksı Müzesi'nin kurucusu Hüsamettin Koçan beni aradı ve ehram ile neler tasarlayacağımı sordu. Oradan da bu noktaya kadar geldik. Pandemiyle birlikte bugüne kadar söylediklerimizin değeri daha iyi anlaşıldı. Alışveriş eğilimlerinin değiştiğine inanıyorum. Hatta daha az tüketildiğini düşünüyorum."Yaz demek şehirde ve tatil beldelerinde çeşit çeşit aksesuvarlar ve çantalar demek... Bu yazın bu konudaki en iddialı iş birliklerinden birine tasarım çanta markası Mehry Mu ve adL imza attı. Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık kapsül koleksiyonla ilgili olarak, "İlk günden bu yana hedefimiz tüketicimizle samimi bir bağ kurmak... Her koşulda kadınların ihtiyaçlarına göre modayı ulaşabilir kılmak en önemli hedeflerimiz arasında. Ve bunu alanında başarılı ve sevilen markalarla da güçlendirmek bizi daha genç ve dinamik tutuyor. Ayrıca Türk markalarının birbirini desteklemesini ve güçlerini birleştirmesini çok önemli buluyorum. Mehry Mu'nun kurucu ve tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar'ı global bir marka değeri ve Türkiye'de ilk tasarım çanta yaratan bir kadın ve marka olarak yakından takip ediyordum" diyor. Mehry Mu'nun kurucu ve tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar ise bu kapsül koleksiyonla ilgili olarak ise şunları söylüyor: "Robert Kolej'de okuduğum yıllardaki zorunlu tenis dersleri ve 12 yaşımdan itibaren gittiğim yaz okullarında oynadığım mecburi tenisten beri tenis şıklığına özendim. Maalesef teniste hiç iyi değildim, koordinasyonum sıfırdı... Ama tarihte bu spora eşlik eden şık kıyafetler beni hep cezbetti. Bu koleksiyon bu beğeni ve geçmişten yola çıkarak doğdu. Her çantanın her yere kullanılabilmesine dikkat ettik. Koleksiyona ait tüm çanta ve ayakkabılar saten üzerine daire baskılı özel kılıflarda geliyor. Devir, iş birliği devri. Kaynakların paylaşılması devri. Bizim gibi daha niş markaların adL gibi perakende devlerinin erişim gücüne, devlerin de bizim gibi özel markaların ruhuna ihtiyacı var."Moda danışmanı Melis Ağazat'ın Koton markası için hazırladığı Koton Skirtly Yours Styled by Melis Ağazat yeni sezonun en dikkat çeken koleksiyonlarından biri... Ağazat koleksiyonla ilgili olarak "Yıllardır yaptığım dergicilik ve moda editörlüğü perakende sektörünü tanımama yardımcı oldu. Bunun yanında da bana modaseverin ne istediğini, nasıl baktığını hissedebilme becerisi kazandırdı. İlkbahar-yaz 2021 sezonu için her stile adapte olabilen, gündüzden geceye uyarlanabilen onlarca etek tasarımını bir araya getirdik" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mavi beyaz ve kırmızı renklerin, turuncu ve yeşilin canlı tonlarının yanı sıra toprak tonlarının öne çıktığı üç farklı gruptan oluşan koleksiyonda 24 parça yer alıyor.Modaya bağlı kalmamak, trendleri yok saymak veya demode olmak anlamına gelmiyor tabii ki. Ama klasik ve evladiyelik parçalarla güncelleme yapmaya bayılıyorum. Siluet de mutlaka güncel ve yeni olmalı. Mesela eteklerden birinin desenini annemin 70'lerdeki bir çiçekli elbisesinden referansla yaptık.Tüm dünya ile birlikte dalga dalga her fazını hissederek büyük bir şok yaşadık. Moda sektörü de her sektör gibi gündemin ve güncelin gerektirdiği şekilde direksiyon kırdı tabii ki."Kısa süre önce lansmanını yaptığı Rhodochrosite Studio isimli markasıyla dikkat çeken Cemre Kardeş İnan ile bu sezonki alışveriş tercihlerini ve pandemiyle birlikte değişen moda anlayışını konuştuk.Günlük stilimi spor, şık olarak adlandırabilirim. Genellikle kendimi rahat hissedeceğim kıyafetleri ve trend parçaları kendi tarzıma uyarlıyorum. Ama farklı parçalarla ters köşe yapmayı da seviyorum. Pandemi sürecinde yoğunlukla daha sport casual parçalar tercih ettim. Aynı zamanda evde de olsam kendimi motive etmek için bu parçaları aksesuvarlarla kombin ederek daha şık ve konforlu kullanmaya özen gösterdim.Markama gelecek olursak tasarımların bir bölümü active wear grubundan oluşuyor. Bu süreçte bizi rahat ettirecek tasarımlara çok ihtiyaç duyduk. Aynı zamanda üstümüzde taşıdığımız ürünlerin de şık olmasını tercih ettik. Ben bu noktada kendi yaratmış olduğum desenleri active wear grubumda kullanarak desenlerin vermiş olduğu enerji ve kullandığım renk paleti ile hem dışarıda hem de evde giyilebilir bir koleksiyon yaratmak istedim.Bu sezon üstümden çıkarmadığım ve severek giydiğim parçalar alt ve üst takım active wear grupları oldu.Tasarımcı Batya Kebudi mücevher konusundaki iddiasını bu sezonda da sürdürüyor. Kısa süre önce modaseverlerin beğenisine sunulan koleksiyonuna 7 Mucize ismini veren Kebudi koleksiyonunu şöyle anlatıyor, "Son bir senedir yaşananlardan çıkardığımız dersler ana ilham noktam. Koleksiyondaki her bir motif benim için bu bir yılda kıymetini daha da bildiğimiz yedi mucizeden birini sembolize ediyor. Şifa-nefes, huzur, sevgi- aşk, sarılmak, neşe, güç ve özgürlük... Şu bir yılda hepimiz tüm bunların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık."Hazırladığı koleksiyonlarla her sezon ilham kaynağı olan Milka Karaağaçlı'nın markası Kısmet by Milka, yaz sezonunda da oldukça iddialı... Son koleksiyonuna Flow ismini veren tasarımcı tamamen el işçiliğiyle üretilen tasarımlarıyla geçmişin izlerini serbest bırakmayı, kendimizle özdeşleştirdiğimiz fakat bize ait olmayan tavırlardan özgürleşmeyi öğütlüyor. Altını farklı rodojlarla kullanarak bu metalin değişip dönüşme hikayesi üzerinden ilham vermeyi amaçlayan tasarımcı koleksiyonunda çeşitli renkli taşlara da yer vermiş.Pandemiyle birlikte dünya genelinde her vücut şekline övgü daha da arttı. Bir döneme damga vuran sıfır beden trendi artık çok uzaklarda... Burçin Ülgener'in kısa süre önce kurduğu Aqua Athena markasının bu yaz sezonu için hazırladığı plaj giyim koleksiyonu da tam olarak bu trendden yola çıkıyor. Markanın modelleri için kumaş ve iplikler İtalya'dan temin ediliyor. Mayo ve bikiniler, farklı vücut tiplerine en iyi şekilde uyabilmesi için özel hazırlanan kalıplara sahip.