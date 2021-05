Müziğin sesi tekrar yükseliyor

Müzikseverler için yaz demek binlerce kişinin bir araya geldiği, sevdiği şarkıcıları, grupları dinlediği, doyasıya dans ettiği festivaller demekti. Taa ki geçen yıla kadar. Pandemiyle birlikte festivaller iptal oldu, müzik tutkunları evlerine kapandı. Şimdilerde ise aşılamanın özellikle Avrupa ve ABD'de yüksek oranlara ulaşması, beraberinde karantina koşullarının esnetilmesiyle birlikte yaz festivalleri için bir umut ışığı doğdu. Dünyaca ünlü festivallerin organizatörleri birer birer bu yaz için tarih açıklamaya başladı.Hemen belirtelim, 2019 yazına dönmek için henüz çok erken. O halde gerçekleşecek festivallerin hangileri olduğunu yazmadan önce yeni normal dönemde bizi nasıl bir festival atmosferi bekliyor, ona bakalım.Kimi festivallere giderken aşı kartımızı da yanımızda götürmek zorunda kalabiliriz.Sosyal mesafeyi korumanın en güç olduğu yerlerden biri de kuyruklar. Festival alanının önünde uzun kuyruklar oluşmasını önlemek için organizatörler katılımcılardan belirli zaman dilimlerinde giriş yapmalarını isteyebilir. Temassız bilet satışı ve kontrolü de gündemdeki tedbirler arasında.Maskeden kolay kurtulacak gibi görünmüyoruz. Bu durum festivaller için de geçerli. Festival alanında sık sık el yıkama istasyonlarıyla karşılaşmaya da hazır olun.Las Vegas'ta gerçekleşen elektronik müzik festivali EDC'de Covid'i algılayan eğitimli köpekler görev yapacak.Canlı etkinlik sektörü geçen yılı 30 milyar dolar zararla kapadı. Sektörden ekmek yiyen binlerce kişi işsiz kaldı. Sektör gerekli tedbirleri alıp bu yıl yaralarını bir nebze olsun sarmayı umut ediyor. Bakalım Covid-19'un dev gölgesi hâlâ üzerimizdeyken bunu başarabilecekler mi?Türkiye'de ise büyük festivalleri konuşmak için daha erken. Ama özellikle elektronik müzik alanında kıpırdanmalar var. Bunlardan biri Bodrum'da 27-30 Mayıs günler gerçekleşecek Majalis Festival. Kairaba Bodrum Imperial Hotel'deki konaklamalı festivalde katılımcılardan son 72 saat içinde yapılmış, negatif PCR test sonucu isteniyor. Festival Artbat, Alex Stein, Ferhat Albayrak ve Shall Ocin'in de aralarında bulunduğu 35 DJ'in üç farklı sahnedeki performanslarına ev sahipliği yapacak.Aynı tarihlerde Antalya Lykia World Hotel'de ise konaklamalı ve kamplı Magic Break gerçekleşecek. Programda Aksak, Deniz Kabu, Sezer Uysal gibi 56 isim yer alıyor.The Moment Presents: Exceptional Trips etkinliğini ilk durağı ise Göcek. 9-12 Haziran'daki etkinlik sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek. Katılımcılar üç gece dört gün guletlerde konaklayacak. Sebastien Leger, Emre Şenol gibi yerli ve yabancı isimler performanslarını Göcek'in koylarında gerçekleştirecek.İspanya'nın Coachella'sı olarak bilinen Mad Cool Festival, 7-10 Temmuz tarihlerinde Madrid'de gerçekleşecek. Festival, beşinci yılında Cardi B, The Killers, Placebo, Red Hot Chili Peppers gibi isimleri ağırlayacak.İngiltere'nin Reading ve Leeds festivallerinin tarihi ise 27-29 Ağustos. Bu iki festivale katılım için aşı şartı aranmayacak ama katılımcılardan test yaptırmaları istenecek. Her iki festivalde de çıkacak isimlerden bazıları şöyle: Liam Gallagher, Disclosure, Post Malone…ABD, Tennessee'deki Bonnaroo bu yıl 5-6 Eylül'de düzenlenecek. Festivalin sitesinde şu uyarı yer alıyor: "Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali'ne katılarak, COVID-19 kaynaklı tüm riskleri gönüllü olarak üstlendiğinizi kabul ediyorsunuz." Foo Fighters, Lana Del Rey, Megan Thee Stallion ilk açıklanan isimlerden birkaçı.Belçika'da federal ve bölgesel hükümet temsilcilerinden oluşan Danışma Komitesi, 13 Ağustos'tan sonra ülke genelinde festivallere izin verme kararı aldı. Bu kararın ardından Tomorrowland'in 27-29 Ağustos ve 3-5 Eylül'de gerçekleşeceği açıklandı. Festival ekibinden yapılan açıklamada kapıda hızlı Covid-19 testi yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde gerçekleşen Exit festivali 8-11 Temmuz günleri arasında düzenlenecek Festivalde katılımcılardan aşı kartlarını göstermeleri istenecek. Vücutlarında antikor olanlar da festival alanına girebilecek. Geri kalanlardan ise girişte uygun fiyatla hızlı Covid-19 testi yaptırmaları talep edilecek. Festival alanına girmeyi başaranlar David Guetta, DJ Snake, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Solomun gibi isimleri sahnede izleme şansına sahip olacak.