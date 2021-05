Bu yaz sanatın kalbi Bodrum’da atacak

Six Senses Kaplankaya'da, gelen misafirleri girişteki dev Kaws heykeli karşılar. İstanbul'da ilgiyle takip ettiğim galerilerin bu yaz Bodrum'da gerçekleştireceği sergilerin, projelerin haberleri arka arkaya gelmeye başlayınca o dev heykelle ilk karşılaşma anım zihnimde yeniden canlandı. Ve bu yılki tatil programıma büyük mutlulukla sergi ziyaretlerini de ekledim.Bodrum'un pandemiyle birlikte yakaladığı popülerlik bu yaz da artarak devam edecek gibi görünüyor. Önce İstanbullular taşındı, modası geçmeyen sahil bölgesine. Sonra Lucca, Paper Moon ve Sunset gibi İstanbul'un iddialı restoranları… Şimdi de galeriler...Pilevneli, yaz sezonu boyunca çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin yapıtlarını Bodrum'a taşıyacak. Mandarin Oriental'daki mekanı Fransız sanatçı Daniel Firman'ın Duvar Dansı adlı kişisel sergisiyle açıldı. Sergi 6 Haziran'a kadar gezilebiliyor. Pilevneli, Six Senses Kaplankaya'da da uluslararası anlamda ses getirecek bir projeye hazırlanıyor.Art On, Elements Yalıkavak'taki galerisinde Summer Olympics konseptiyle Mithat Şen, Canan Dağdelen, Ahmet Elhan gibi yerli sanatçıları ağırlayacak.The Pill galeri de bu yaz Mandarin Oriental'da. Galerist'in ise Bodrum Loft'ta projeler gerçekleştireceği konuşuluyor.Kültür ve sanat etkinliklerinin bir şehrin ya da bölgenin marka değerinin artmasında, sosyal hayatın hareketlenmesinde etkisi büyük. Galerilerin Ege'ye inme kararının kısa vadede Bodrum'a fayda sağlayacağı kesin. Peki uzun vadede neler yaşanır, galerilerin varlığı kalıcı hale gelir mi? İşte bu soruya yanıt aradık.Hipokrat'ın çok sevdiğim bir sözü vardır: "Sanat uzun, hayat kısa". Bodrum'un da uzun zamandır sadece yaza hapsolmayan ve farklı kitleleri bir arada buluşturan önemli bir potansiyeli var. Son yıllarda bu potansiyelin sanatla yoğurulması ve güçlendirilmesi son derece önemli. Yurt dışında da çok popüler ve iyi tatil destinasyonlarına baktığımız zaman sadece deniz, kum, güneş ve yeme içmeden ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla tüm bu sanat etkinlikleri ve peş peşe Bodrum'a inen sanat galerilerinin Bodrum'a ciddi anlamda pozitif katkısı olacaktır.Pandemiden dolayı Bodrum'a gelenlerin oranı arttı. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik.Bodrum'da kalıcı olabiliriz ama klasik bir galeri olarak değil. Belki daha deneysel, farklı mekanların kullanıldığı pop-up projelerle. Ama önce bu yazı yaşamamız gerekiyor. Burada olmak ticari olarak bize farklılık getirecek mi, görmek istiyoruz. Sonuç olarak bunun bir maliyeti var. Zaten var olan müşterimizin dışında yeni müşteriye, özellikle de yabancılara ulaşabiliyor muyuz?.. Bodrum'un, güney sahillerinin bize kattığı en önemli değer yabancılar. İstanbul'a gelen yabancı ya iş için geliyor ya da önceliği tarihi yerleri gezmeye veriyor. Ama burada deniz, güneş, yemek ve eğlence için varlar. Bize de gelmeleri olasılığı daha yüksek.Mandarin Oriental'daki mekanımız 90-100 metrekarelik çok güzel bir yer. Otelde sergi yapmak bizim için yeni bir deneyim. Çünkü devinim farklı. Gelen misafirler bir-iki hafta kalıp evlerine dönüyorlar. Burada İstanbul'daki gibi beş-altı hafta süren sergiler yapmak, sezon boyunca iki sergi açmak demek. Bu yüzden üçer haftalık sürelerle kişisel ve karma sergiler açacağız.Bir diğer projemiz temmuz-ağustos aylarında Six Senses Kaplankaya'da olacak. Bize tahsis edilen binada gerçekleştireceğimiz proje için "Zengin bir koleksiyoner çiftin güneydeki evi nasıl olabilir?" sorusunun hayalini kuruyoruz. Bu proje için önemli bir Alman galeri ile işbirliği yapacağız. 2021 yazının sanat alanındaki en önemli projelerinden biri olacağını düşünüyoruz.İyi örnekler üzerinden gidersek Mykonos, Sardunya ve Saint Tropez'de yeme-içme, tatil ve sanat bir arada. Çünkü yaz tatili çok güzel bir zaman dilimi. İnsanların vaktini dinlenmeye ayırdığı bu zaman diliminde yapabileceği güzel etkinliklerin içinde sanatın da olması, insanların o rahatlık içinde bir sanat eserini izlemesine olanak vermesi, o yerin marka değerini de kesinlikle yükseltiyor.Pandemi nedeniyle Bodrum'a olan ilginin artması sonucu daha fazla galeri burada projeler yapmaya başladı. Art On olarak biz daha uzun vadeli düşünüyoruz. Galerimizi bütün yıl açık kalacak şekilde planlıyoruz.Elements Yalıkavak'taki Art On Bodrum sanatçı ve izleyicilerini Summer Olympics konseptiyle ağırlayacak. Yaz boyunca izlenebilecek sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi medyumlardaki eserleri yer alıyor. Sergide yer alan sanatçılar, Mithat Şen, Canan Dağdelen, Ahmet Elhan, Renee Levi, Burcu Erden, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Ahmet Çerkez, Ilgın Seymen, Onur Mansız, Erman Özbaşaran, Oddviz, Evren Sungur, Sencer Vardarman, Işıl Kapu, Uğur Daştan, Melike, Ülgen Semerci.2019'da Root Bodrum'da, geçen yıl ise Bodrum Edition'da sanat projeleri gerçekleştiren Sedef Gali bu sezon Amanruya'da olacak. Gali, "Sanat yemekleri ve sürprizli etkinlikler olacak. Amanruya'nın sakinliğini, doğasının güzelliğini de içine alabilecek şekilde doğal pigmentlerle birleştirdiğim etkinlikler yapacağım" dedi.Melike Şahin, ilk albümü Merhem'in ilk konseriyle 28 Mayıs, Cuma günü PSM Online'da olacak. Konserde sanatçıya sekiz kişilik yeni orkestrası eşlik edecek. Sahne de özel olarak hazırlandı.Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'a Instagram üzerinden başvurular 6 Haziran'a kadar devam ediyor. İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında, 4 Temmuz'da Türkiye finali gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyisi, Güney Afrika'daki dünya finalinde yarışacak.Kirkor Sahakoğlu'nun Zamansız adlı kişisel sergisi 11 Haziran'a kadar sürüyor. Serginin mekanı Karaköy'de olan 200 yıllık metruk bir yapı. Bu yapı, restorasyon sonrası GALERİ 77'nin yeni sergi mekanı olacak.Urla'daki Gru Sanat Galerisi, 10 çağdaş sanatçının kağıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları bir araya getiren Kağıttan Kaplan sergisine ev sahipliği yapıyor. 11 Temmuz'a kadar devam edecek sergide Basako, Beyza Boynudelik gibi isimler yer alıyor.Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştirilen STEM+ Sanat Bienali'nin 3'üncüsü, 19 Haziran'a kadar dijital platformda ziyarete açık. www.stemsanatbienali.com adresinden izlenebilecek bienalin bu yılki teması Dijital Dönüşüm ve Yaşam olarak belirlendi.Güller ve lavantalar diyarı Isparta, yazın gözde rotaları arasında yer alıyor. Jolly'nin bir gece ve üzeri konaklamalı Lavanta Bahçeleri ve Salda Gölü Turları, Kuyucak Köyü'nden başlıyor. Tur boyunca lavanta ve gül bahçeleri ziyaret ediliyor. Salda Gölü de duraklar arasında.Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22'nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 24 Mayıs'ta başlayacak ve 21 Haziran'da sona erecek festivalde 18 farklı oyun sahnelenecek.Doğal Yaşam Festivali, 28 Mayıs Cuma günü başlıyor. Fetival, Kemerburgaz Kent Ormanı içinde yer alan kültür, sanat ve etkinlik alanı YBY'de gerçekleşecek.Bir stadyuma girdiğinizde iki şey duyarsınız. Taraftarların tezahüratları ile söyledikleri şarkılar ve marşlar… Şarkılar ve marşlar beraberlik duygusunu pekiştirir, heyecanı artırır. Futbol ve müziğin insanları birleştirici gücü bir kez daha karşınızdadır...Bu yıl UEFA EURO 2020'nin resmi sanatçısı seçilen dünyaca ünlü prodüktör/ DJ Martin Garrix, yaşayan en büyük rock grupları arasında yer alan U2'dan Bono ve The Edge ile turnuvanın şarkısı We Are the People'ı yaptı. Dinleyende pozitif duygular uyandıran şarkı umut ve kararlılık, birlik ve beraberlik duygularını ustalıkla işlemiş.We Are the People'ın yanı sıra bir de resmi UEFA EURO 2020 şarkı listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den de dört şarkı yer alıyor. Martılar (Edis), Barbar (Kaan Boşnak), Krvn (UZİ) ve Solakzade Rast Peşrevi (Erhan Sahçalı). Özellikle "Ceddin deden, neslin baban" diye başlayan mehter marşı Solakzade Rast Peşrevi'nin bu listede yer alması ilgimi çekince küçük bir araştırma yaptım. Apple, Deezer ve Tidal gibi önde gelen müzik dinleme platformlarında yer alan listenin nasıl oluşturulduğunu da bu sayede öğrendim. Martin Garrix'in açıkladığı liste, takım kaptanlarından ve soyunma odası DJ'lerinden oluşan bir ekibin görüşleri alınarak hazırlanmış ve turnuva boyunca her cuma yenilenecekmiş. Bakalım listede başka sürpriz isimlere de rastlayacak mıyız?29 Mayıs'taki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nde ise Happier, Silence ve Friends gibi hit şarkılarıyla tanınan Marshmello konser verecek. Porto'da Manchester City ile Chelsea arasındaki final maçı öncesi ünlü prodüktör altı dakikalık bir sanal şov gerçekleştirecek.Kanada merkezli Visual Capitalist'in yaptığı araştırmaya göre, dünyada her gün65 milyar WhatsApp mesajı yollanıyor.500 milyon tweet atılıyor.720 bin saatlik YouTube içeriği yükleniyor.294 milyar mail gönderiliyor.