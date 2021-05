Hasır şapkasız ve pareosuz olmaz

Sosyal medyada son bir haftadır oldukça iddialı bir iş birliği konuşuluyor. İçinizden birçoğunuzun "Burcu Esmersoy'un Ipekyol için hazırladığı plaj giyim koleksiyonu" dediğini duyar gibiyim. Esmersoy'un muhteşem koleksiyon görüntüleri ve tüm parçaların, bizlere özlemini çektiğimiz plaj günlerini hatırlatıyor oluşu bunda büyük etken olsa gerek... Biz de bu koleksiyon bu kadar gündemdeyken Esmersoy ile hem bu özel çalışmayı, hem yaz sezonunun olmazsa olmaz parçalarını hem de yıllardır gündemde olmasının sırrını konuştuk.- Ipekyol ekibinden bir gün bana buluşma teklifi geldi ve bu buluşma esnasında benimle bir plaj giyim koleksiyonu çıkarmak istediklerini paylaştılar. Bu konu, duyduğum anda beni çok heyecanlandırdı ve hemen evet dedim. Ipekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur ve ben lansmandan aylar önce bir araya gelip neler yapabileceğimizi, ilham noktalarımızı, ne tarzda ürünler istediğimizi ortaya döktük. Ben sevdiğim desenleri, kalıpları ve modelleri tasarım ekibiyle paylaştıkça ortaya iki tarafın da içine sinen, renkli, eğlenceli ve bence her daim gardıropta durması gereken parçalar çıktı diyebilirim.- Seçim yapmak oldukça zorlayıcıydı. Özellikle uzun yıllardır çok severek giydiğim, memnun kaldığım kalıpları ve desenleri koleksiyona yansıtmak istedim. Koleksiyonu oluştururken benim stilimden ilham aldık ve bunu güncel trendlerle bir araya getirdik. Pandemiden dolayı bence hepimiz güneşin içimizi ısıtmasını ve aynı zamanda arkadan gelen hafif müzik sesinin dalgalara karışmasını çok özledik. İçimizde böyle bir özlem varken koleksiyona bunu yansıtmak istedik. Biliyorsunuz yaz denilince tatlı bronzluğunuzla uyuşacak mayolar, bikiniler, pareolar, takılar ve benim için olmazsa olmaz hasır şapkalar aklımıza geliyor. Biz de bunları Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear 2021 Koleksiyonu'nda buluşturduk.- Her bir tasarım içime sinen, bu sezon başta olmak üzere önümüzdeki sezonlarda da kullanabileceğim parçalardan oluşuyor. Zaten koleksiyonu oluştururken de bu mantık üzerinden gittik ki o da; iddialı bir stil yaratalım ama her daim gardıroplarda dursun, insanlar giydikçe bakışlar o tasarıma gitsin istedik. Fakat aralarından bir seçim yapmam gerekirse; omuzu çıkartılabilir, balon kollu ve egzotik desenli mayo, mavi pötikare desenli yüksek bel bikini ve son olarak baştan aşağıya örgü detaylı uzun kollu maxi elbiseyi seçebilirim.- Biz kadınların en çok heyecanlandığı ve çokça kararsız kaldığı bir konu bence. Gidilecek gün sayısına ve okazyonlara göre kombin olarak valizi düzenlemek bence hem kararsız kalmamızı engelliyor hem de kompakt bir valiz yapmamızı sağlıyor. Bu konuda ben de kimi zaman kararsız kalıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Bir valiz hazırlarken mutlaka tarzınıza göre iddialı ve daha feminen bikini ve mayoları iki gruba bölmekle başlayabilirsiniz. Güneşlenirken güneş kremiyle beraber bikiniyi tercih ediyorum, böylelikle vücudumu eşit bir şekilde bronzlaştırıyorum. Tabii güneş altındayken mutlaka hasır şapka kullanıyorum. Bir de üstüme pareomu giyince hem kurtarıcı bir stil yaratıyorum hem de sıcak havada ferah bir görünüm oluyor. Bazen de moduma göre mayoları tercih ediyorum ki hem pareolarla hem de şortlarla bence daha feminen bir görünüme bürünüyorum.- Bikini, mayo, pareo ve aksesuvar dörtlüsü bence olmazsa olmaz parçalar arasında. Çiçek desenleri, egzotik desenler ve hayvan desenleri bu yaz plajları renklendirecek. Ayrıca pembe, mavi, simli morlar ve yeşiller, tarçınlar, siyahlar ve yaz olduğunda ilk akla gelen renk beyazlar sezonun öne çıkan renkleri arasında.- 50'li ve 60'lı yıllara damgasını vuran Brigitte Bardot, feminenliğinden tutun 90'lar ve 2000'lere damgasını vuran Linda Evangelista cool'luğuna kadar uzanan o harika kadınlar bize çok ilham oldu.- Açıkçası beni giydiren bir ekip yok. Yıllar içerisinde vücudumu ve kendimi çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Sanırım bunun etkisi çok büyük.- Bu ya doğuştan ve içten gelen bir yetenek ya da sonradan geliştirilen bir yetenek. Ben şahsen 'stil sahibi olmanın' var olduğum günden beri içimde olan bir şey olduğunu düşünüyorum.- Düzenli hayat. Bol su ve spor...- Görsel bir iş yapıyorum ve bu sebeple sosyal medyanın da özellikle görsel konuda ön planda olması beni daha çok besliyor. Yeni çağa ayak uyduruyorum, trendleri takip ediyorum ve yeniliklerden asla kaçmıyorum. Hep yeni şeyler öğrenmek ve uygulamak için çabalıyorum.- Sektörde benim bir uğurum olduğuna inanılıyor ve bu sebeple de herkes yeni yaptığı koleksiyonun bir ya da birkaç parçasını benimle paylaşıyor. Bunları günlük hayatımda kullanmaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Fakat neredeyse hepsini televizyon programlarımda giyiyorum.- Yardım kuruluşlarına bağışlıyorum.Pandemi hepimizin daha özgün markalara yönelmesine vesile oldu. Bu markalardan biri de Peracas... Kadınların bu dönemde iddialı ve kendilerini tanımlayan mücevherlere yönelmesi Peracas'ın da aralarında bulunduğu birçok markanın önünü açtı. Romantik adeta Antik Yunan ve Roma mitolojisinden günümüze gelmiş gibi görünen takı tasarımlarıyla dikkat çeken markanın kurucusu ve kreatif direktörü Beyza Arman ile hem bu sezonu hem de genel olarak pandemiyle birlikte yeniden şekillenen moda dünyasını konuştuk.Pandemiyle rahat günlük parçalarımı daha çok kullanır oldum. Uzun tek parça elbiseler ve rahat takımlar pandemide en çok giydiğim şeyler oldu. Bu süreçte bir marka olarak da online marketing ve PR aktivitelerine daha çok yöneldik. Yurtdışıki müşteri kitlemizi de genişletme şansımız oldu.Bu sezon en çok 90'ların geri dönmesinden mutluyum. Bol jeanler, triko bluzler, renkli elbiseler ve bandana toplar yazın giyeceğim parçalar olacak.Yazın hayat bulan çiçeklerin tüm renkleri ve Ege'nin mavisi koleksiyona ilham oldu. Turkuaz ve kırmızı bu sezonun en öne çıkan renkleri diyebilirim.Bu sezon için kurtarıcı kombinim uzun elbiseler ve Peracas'larım.Bu sezon en tahammül edemediğim trend herkesin üzerinde çok fazla gördüğümüz için neon eşofman takımları diyebilirim.Son dönemin dikkat çeken plaj giyim markalarından Normaillot, ilkbahar/yaz sezonu için şov dünyasına damga vuran ikonlardan ilham alan 'The Icons' isimli bir koleksiyon hazırladı. Bu özel koleksiyon, geçmişte iz bırakmış ve geleceğe ışık tutan, Brigitte Bardot, Bo Derek, Sophia Loren gibi ikonik isimlerden esinleniyor. Normaillot markasının kurucusu ve kreatif direktörü Merve Mısırlı, koleksiyonun çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Çekimler için antik kentten başlayan yolculuk Büyükada'da bulunan Splendid Palace'da sonlanıyor.Alışveriş platformları da arka arkaya iddialı koleksiyonlarla özellikle genç moda tüketicileri için hem ekonomik olarak uygun hem de trendlerden ilham alan koleksiyonları piyasaya sunuyor. Bunlardan biri de n11.com... Alışveriş platformunun giybi isimli koleksiyonu ilkbahar/ yaz sezonunda özellikle sportif parçalarla dikkat çekiyor. Gökkuşağı çizgileriyle renk oyunlarını yansıtan sweat-tayt ile crop-şort ikilisi ve eşofman takımlar, scuba taytlar, rengarenk sportif crop'lar, baskılı tişörtler, sezonun dikkat çeken renk skalası ve desenleriyle karşımıza çıkıyor. Cool kombinler için düz renkleriyle topuktan geçmeli taytlar ise 80'ler ruhunu geri getiriyorTürk erkek giyim markaları iddialı koleksiyonlarıyla sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı coğrafyalarında da büyük beğeni topluyor. Bu markalardan biri de AVVA... Marka yeni sezon koleksiyonunda sunduğu ince dokulu trikolarla rafine bir tarz vadediyor. Yaz döneminin olmazsa olmazı olan özel tasarımlar, yaz akşamlarında stil sahibi bir görünümü destekliyor. Doğanın soft renk tonlarından tasarlanan modellerin yer aldığı koleksiyonda bej ve sorbe renklerin hakimiyeti öne çıkıyor. Rahat kalıplarının yanı sıra özgün dokuma desenleriyle erkek giyimine renk katan AVVA, alışveriş listelerinin en üst sırasında yerini alıyor.