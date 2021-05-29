Keten gömlekler batiklere karşı

Haziran ayının kapımızı çaldığı şu günlerde hepimizi bir yaz tatili heyecanı sardı... Tatil diyoruz ama tatile çıkana kadar biz kadınlar için çok zorlu aşamalar bulunuyor. Tatil öncesinde moda trendleri analizi yaparız. Odamızda yazlık kıyafetlerimizi yeniden sıkı bir elemeden geçiririz ve almamız gerektiğini düşündüğümüz eksikleri belirleriz. Eğer akıllı alışveriş yapanlardansanız bu süreç o kadar da zorlayıcı geçmeyebilir. Ama birçoğumuz için kabul edelim bu birkaç adımı tamamlamak ve mantıklı bir alışveriş yapmak oldukça zordur. İşte biz de bundan yola çıkarak sizin için bu yaz valizinizde kesinlikle bulunması gereken trendi parçalara dair bir liste hazırladık. Bununla da yetinmedik cemiyet hayatının en şık kadınlarına sorduk ve bu yaz tatil valizlerine ekledikleri parçaları bizlerle paylaşmalarını istedik.



HASIR ÇANTASIZ OLMAZ

Kabul ediyoruz sezonun en önemli trendi. Tüm dünyada modaevleri bu tür çantalara, plaj çantalarına ve clutch'lara koleksiyonlarında yer verdi. Tamam yaz tatili valizi için bir hasır plaj çantası ve bir örgü çanta alabilirsiniz. Birini krem birini de siyah tercih ederseniz tüm valiz kıyafetlerinizle kolaylıkla kombinleyebilirsiniz de... Ama bizden uyarması üç aylık yaz dönemi bittikten sonra asla elinize almak istemeyeceğiniz türden çantalara servet ödemeyin.



KISA ÜSTLER, KETEN GÖMLEKLER

Akıllı alışveriş diyoruz ya düzenli olarak bu sayfalarda... Yapacağınız en akıllıca alışveriş sentetik kumaşlardan uzak durup, koton, keten gibi yazın sizi iyi hissettirecek ve sağlıklı kumaşlardan yapılmış tasarımlara yönelmeniz. Ve kısa üstler bu kadar popüler olsa da vücudunuza uygun değilse uzak durun. Yok illa ki giymek istiyorsanız üzerine incecik keten bir gömlek, doğal kumaşlardan sizi terletmeyecek bir kimono atın üstüne. Yani sonuç olarak tatile giderken kesinlikle keten beyaz bir gömlek alın yanınıza.



BATİK ÇILGINLIĞI

70'ler gençliğinin vazgeçilmezi batikler çok popüler ama ne olur bu konuda kendinizi frenleyin. Gelecek yıllar boyunca bu sezon aldığınız batik parçalardan pişman olma olasılığınız çok yüksek. İlla ki batik havalı bir şeyler istiyorsanız beyaz ve fosforlu renklerde olanlarından alın. Ya da mavi tonları ve siyahın karıştıklarından.



ÇİÇEK DESENLERİ

Çiçek desenlerinde boğulup kendinizi kaybetmeyin. Desenleri olabildiğince minimal boyutlarda tutmaya özen gösterin. Bir sonraki sezon büyükannesinin elbiseleriyle dolaşan bir küçük kız çocuğu gibi görünmek istemiyorsanız bu trendi beyaz tonlarındaki ve iyi kumaşlardan yapılmış elbise modelleriyle takip edin.



TERLİK DEYİP GEÇMEYİN

Yaz demek terlik demek. Ve bu sezon kaba görünümlerine rağmen başta Birkenstock ve Crocs'lar ile bu iki markanın modellerine benzeyen ürünler çok popüler. Tabii bu kadar hacimli terliklerin popüler olması aynı oranda incecik bantlı sandaletlerin, zarif parmak arası terliklerin de yeniden popüler olmasını sağladı. Alacaksanız iyi bir markanın zarif ve zamansız bir modelini bu yaz için çıkacağınız alışverişte dolabınıza ekleyin.







ZİNCİRLER

Hem de her yerde... Tığ işi çantanın sapında, parmak arası terliğin üzerinde, boynumuzda, tokalarımızda, kemerlerimizde... Bu trendin yükselişi aslına bakarsanız etnik ve otantik parçaların tüm kombinlerde daha dengeli kullanılması için... Yani tığ işi bir elbise bile altın rengi zincir bir kemerle emin olun daha sofistike ve daha iddialı görünecektir. Bunu göz önüne alarak valize en az bir zincir detaylı aksesuvar eklemeyi unutmayın.



TIĞ İŞİ VE MAKROME

Sezonun bir başka iddialı trendi de büyüklerimizin çeyizlerinin vazgeçilmezi tığ işleri ve makromeler. Bu büyüleyici trend bizi çok cezbediyor. Ama genel olarak etnik detaylara stilinde yer vermeyen bir yapınız varsa, bu trendi görmezden gelin. Ama yok illa ki "Bir parça da olsa alayım atayım valize, bu trendden habersiz gibi durmayayım" diyorsanız tavsiyemiz bej ya da pudra rengi tonlarında ince kemerlerden bir tane almanız.



İDDİALI GÖZLÜKLER

Gözlük konusunda karşınızda o kadar çok seçenek var ki. Şu noktada size söyleyeceğimiz doğru giyinmeye dair tek uyarı "En güzel gözlük yüz hatlarınızla uyumlu olandır" olacak... Ve şu an çok popüler olan 70'li yıllardaki gibi iri kare ya da yuvarlak gözlüklerden yana şansınızı denemek en risksiz tercih olacak. Ne olur minicik, aynalı, geometri defterinden fırlamış da hayatımıza girmiş gibi duran farklı şekilli gözlüklerden uzak durun. Emin olun o gözlükleri işin üstadı olmuş, stili dünyaya nam salmış mankenler bile kullanamıyor.

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Cemiyet dünyası tatilde kitap okuyor



KİTAPSIZ TATİLE ÇIKMAM

Lara Kamhi: "Yazlık valizime, stilimi yansıtan, içinde rahat ettiğim kıyafetleri koyuyorum. Aslına bakarsanız herkes gibi elbiseler, şortlar, parmak arası terlikler alıyorum tatile giderken yanıma. Ama kitapsız bir valiz düşünemiyorum. Özellikle de yaz tatillerinde bilim kurgu ve teori kitaplarını okumayı çok sevdiğim için o tarz kitapları alıyorum yanıma."



PARMAK ARASI TERLİKLER

Hande Demir: "Şapkaları çok severim ve yaz boyunca sık sık kullanırım. Özellikle de hasır şapkalar benim vazgeçilmezlerim. Yaz demek rahatlık ve konfor da demek. Bu nedenle parmak arası terlikler benim için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Farklı renk ve modellerde olanları yaz boyunca zevkle kullanıyorum. Tabii ki şortlar ve son yıllarda iyice popüler olan mayolar benim bavulumun olmazsa olmazları arasında."



HALHALLARI SEVİYORUM

Nazlı Kayı: "Yaz tatili valizimin olmazsa olmazlarının başında beyaz keten gömlekler geliyor. Hem bikini ya da mayolarla rahatlıkla kombinlenebilen ve yanık tenle çok hoş duran bu tarz gömlekleri, iddialı aksesuvarlarla akşam da yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri ve iddiayı, detaylarda seviyorum. Belki de bu yüzden yazın rengarenk ve farklı halhallar benim vazgeçilmezim. Ve tabii ki şık yaz kombinlerinin olmazsa olması sandaletler benim için ilk üç sırada."



JEAN ŞORTLAR

Burcu Şendir: "Klasik bir yaz tatili hazırlığında belki valize ilk attıklarım hep jean şortlar oluyor. Farklı şekillerde kombinlenebilen bu giysiler, yaz tatillerinin bence kurtarıcısı. Mayonuzla da şık sandalet ve şık bluzlarla da son derece uyumlu ve hoş duruyorlar. Tabii ki yaz demek elbise demek. Her renk ve modelden elbiseleri zevkle valizime ekliyorum her tatilde. Şapkalar da şık yaz kombinlerinin vazgeçilmez bir parçası bence. Valizime muhakkak güneş kremi ve sevdiğim yazarlara ait kitapları da eklerim."



FARKLI GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

Elif Dürüst: "Yaz tatili için hazırladığım valizde muhakkak farklı modellerde güneş gözlükleri oluyor. Benim için en vazgeçilmez olan aksesuvar güneş gözlüğü olduğu için, altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii bunun dışında yaz tatiline giderken cildime uygun güneş koruma kremlerimi yanıma alırım ve kullanmayı da asla ihmal etmem. Ve tabii ki yaz tatilleri kafamızın rahat olduğu ve kendimize ayırabildiğimiz zamanımız çok olduğu için kitaplar da valizimde büyük yer tutar."

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Moda kazanı







İDDİALI KAPSÜL KOLEKSİYON

Geçen hafta son dönemde moda dünyasının hareketlenmesini sağlayan en büyük etkenlerden birinin kapsül koleksiyonlar olduğunu yazmıştık. Gerçekten de bu tarz iş birlikleri o kadar büyük ilgi görüyor ki arka arkaya birçok markadan benzer iş birliği haberleri gelmeye başladı. Bunlardan biri de Şansım Adalı'nın markası Sudi Etuz ile LC Waikiki'nin kısa süre önce açıkladığı, 45 parçadan oluşan koleksiyonu. Koleksiyon içinde maksi boyda renkli elbiseler, çoklu dijital baskılı transparan tüller, volanlı fuşyalar ve mini denimler bulunuyor.







BARSELONA'DA KAMPANYA ÇEKİMLERİ

Bu hafta açıklanan iş birliklerinden bir diğeri de Mavi markasıyla Les Benjamins arasındaki... Kampanya çekimleri Barselona'da gerçekleşen kapsül koleksiyon Les Benjamins markasını takip eden gençler arasında büyük heyecan yarattı. Mavi'ye özel tasarlanan Les Benjamins koleksiyonda Türkiye'den doğan en başarılı tasarım markalarından biri olan Les Benjamins'in etnik detayların da yer aldığı DNA'sındaki birçok öğe yer alıyor.







SADE AMA GÖZ ALICI

Kapsül koleksiyonlar arasında birkaç sezon başarıyla devam edenler çok nadir. Ancak cemiyet hayatının şıklığıyla her zaman konuşulan isimlerinden Derin Mermerci, Boyner için ikinci sezonunu da hazırlayarak dikkat çekti. Sadece Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de satılan bu koleksiyon cool, konfor düşkünü ve trendi kadınlara sade ama bir o kadar da göz alıcı bir stil vadediyor.