Yoksa Sıla dokuz canlı bir kedi mi!

Bu yaz aşık olan olana... Sıla ile İlker Kaleli de sosyal medya diliyle ifade etmek gerekirse "lovelandılar."Aşk güzel şey hiç itirazım yok! İkilinin siyah beyaz film tadında paylaştıkları fotoğraflar da ok. Peki ya o lafları napcaz! O tumturaklı aşk cümlelerini, dizi repliği tadındaki tiradları... Sormazlar mı adama, "Bu kadar kısa sürede, hemen kuruluyor mu bu cümleler?" diye.Nitekim hayranları sormuşlar. Takip etmeyen için konuyu detaylandırayım. İlker Kaleli, "Bazen biri gelirmiş, kalbin en kıymetli köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." diye yazmış Sıla ile olan fotoğrafının altına. Sıla da, "Diyecek afili söz çok, fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." diye karşılık vermiş...İki kısa 'afili' cümlede toplamda dört kez 'can' kelimesi kullanılmış. Matematiksel olarak oranlasan, cümlenin ev sahibi 'can'!Bir ben mi takılıyorum böyle gereksiz detaylara diye, yapılan yorumları okudum. Yok sorun bende değilmiş. Bir aklı evvel de benim gibi takmış 'can' mevzuuna, arşiv taramış. Sıla'nın beş ay önce boşandığı eşi Hazer Amani'ye de 'canımın canı' dediğini ispatlamış! (Bu üst düzey dedektiflik çabası da takdire şayan!)Sonra vur patlasın çal oynasın... Yorumları tutabilene aşk olsun: "Kadın son iki yılda üç kişiyi sevdi, şarkılar böyle çıkıyor" diyen de var, "Ne yapsın kadın her gelene yeni kelime mi bulsun" diyen de.Ben en çok "Sıla da kedi misali dokuz canlı maşallah" yorumunu yerinde buldum. Yanlış anlaşılmasın, Sıla daldan dala konuyor anlamında değil hak vermem.Okuduğum bir kitap geldi aklıma. Psikanaliz ve psikoterapiye yönelik eleştirileriyle bilinen Amerikalı yazar Jeffrey Moussaieff Masson'ın Kedilerin Dokuz Duygusal Canı isimli kitabı...Masson orada diyor ki,"Kedilerin dokuz canlı olması efsanesi bir türlü ölmemelerinden gelmiyor. Kediler dokuz temel duyguyu yaşıyor, arıyor. Bunlar, narsisizm, sevgi, tatmin, bağlılık, kıskançlık, korku, öfke, merak ve oyunculuk."Peki... Sıla, İlker Kaleli'de hangi duygunun peşinde?Her aşkında farklı bir duygunun peşine düşüyor anlaşılan Sıla. Ve her aşktan bir şarkı çıkıyor. Ama işin tuhafı, tüm bu adamlar farkında mısınız birer küçük Sıla oluyor. 'Bukalemun ilişki' bunun adı... Bu ilişki türünde genelde kadınlar zamanla sevgililerine benzer. Onun hoşlandıkları şeylerden hoşlanır, onun gibi konuşur. Burada durum tam tersi. Sıla, herkesi kendine benzetiyor. Düşünün bir kere, İlker Kaleli bu cümleleri kuracak adam mıydı! Acaba bu cümleleri İlker Kaleli mi kurdu?Bir başka kelime israfı daha yaşandı bu hafta...Bir paragraflık bir yazıda acayip argo bir kelimeyi kaç kez kullanırsam, seviye iyice düşer challenge'ı yapmıştı bir hanım kızımız.Üç... Dört... Beş... Tam 10 kez yaparsak yeterince düşer bence...Konuyu baştan anlatayım: Ana karakterimiz, eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu. Bir akşam kız kıza eğlence sırasında çektikleri videoda, oryantal dans yapıyor spiker hanım. Buraya kadar her şey normal. Bunu Instagram hesabında paylaşınca, kanaldaki görevine son veriliyor. Buradan sonrası tartışmalı...Üzerinden haftalar geçiyor konunun. Belli ki hazmedememiş Hande Sarıoğlu durumu.Boydan fotoğrafının altında bir yazı döşenmiş. Baştan sona yüzüm kızararak okudum. Kendini, kadınları, medyada var olmaya çalışan hemcinslerini bir güzel aşağılıyor yazıda.Bunu yaparken de tam 10 kez ayıplı aynı kelimeyi kullanıyor.Post'unda, lüks arabalara, evlere, tatillere ulaşmak için bedenini kullanmadığını söylüyor. "Aferin" diyemedim. Bunun bir marifet değil bir etik meselesi olduğunu kavrayamamasına üzüldüm..."Bendeki bu kalça (kendisi kalça dememiş tabii) ve meme varken neler neler yapardım ama yapmadım" diyor ahlaklı olduğunun altını çizerek ve belli ki alkış bekliyor. Yok alkışlayamadım, acıdım.Bir yazının içine 10 kez ayıplı kelimeyi sığdırmayı başarmasını ise tamamen şuursuzluk olarak tanımladım.Biz kadınları erkeklerin gözünde düşürdüğü duruma onun jargonuyla yazacak olursam, acayip ayar oldum!