Aç-kapa sinema!

Normalleşme sürecinde 1 Haziran itibariyle sinemaların açılacağı ilan edildi. Fakat 1 Haziran günü bu tarih 1 Temmuz olarak revize edildi. Kafalar da karıştı. Sinemalar açık mı kapalı mı diye. Son karar: Şu an sinemalar kapalı ve 1 Temmuz'da açılacak. Peki neden böyle bir durum yaşandı? İşin aslı Sinema Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) yaptığı açıklamada ortaya çıktı. Bu ertelemeyi aslında sektör temsilcileri istemiş. Açıklamada "Salonlarımızı restoran, kafeler gibi sadece bir temizlikten sonra açamayız. Açılışı sektörün tüm paydaşları ve iş ortaklarımızla birlikte organize etmeliyiz. Bu iş ortaklarımızın içinde uluslararası film şirketleri de var. Ayrıca bazı filmlerin programlaması global bir uyum içerisinde yapılmaktadır. Programı yapılan filmlerin de reklam, tanıtımının yapılması gerekir. Tüm bunlar göze alındığında açılış için az üç haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Sektörün ortak görüşü ideal açılış tarihinin 1 Temmuz olması yönündedir" denilerek bu erteleme isteğinin gerekçeleri ortaya konmuş durumda. Aslında sinema salonu sahiplerinin geneli, geçen yıldaki deneyimleri sonucu amiyane tabirle yoğurdu üfleyerek yemek istiyor. Hatırlanırsa geçen yıl 1 Temmuz'da sinemalara açılma izni verilmiş fakat sadece 25-30 sinema açılmıştı. Salonların genelinin açılması için Tenet'ın vizyona girmesi beklenmişti. 1 Temmuz'dan Tenet'ın vizyona girdiği 26 Ağustos'a kadar açık kalan sinemalara da öyle rağbet olmamıştı. Tenet 26 Ağustos'ta vizyona girene kadar haftalık seyirci rakamı ortalaması 5 bin 600'dü. Tenet'ın vizyona girdiği haftadan sonra haftalık seyirci ortalaması 67 bin 941'di. Yani Tenet bir hareketlilik kazandırdı sinemaya. Bu yıl da böylesi bir motor filmle sinemaların açılması planlanıyor. Bu film muhtemelen Hızlı ve Öfkeli 9 olacak. Fakat her şeye rağmen virüs belirleyecek her şeyi. Geçen yıl insanların, virüs kapma riski nedeniyle kapalı alana girmeme eğilimi yüksekti. Bu yıl aşı, durumu değiştiriyor. Ama ne kadar değiştirecek bunu da hep birlikte göreceğiz.Contemporary Istanbul'u dolaşırken yönetmen Nuri Bilge Ceylan'nın bir işi ile karşılaşacağımı tahmin etmezdim. Fuarın girişinde sizi karşılıyor Ceylan'ın Denize Atlayan Gençler adlı fotoğraf çalışması. Eee sinemalara gidemiyoruz bari fuara gidelim diyenler için sinemayla ilgili birkaç çalışma daha var fuarda. İlki Deniz Akduman'ın Charles Bronson'un sinemadaki ikonik bir bakışını ele aldığı çalışması. İkincisi ise Çağatay Odabaş'ın Sil Baştan filminden bir kareyi yorumladığı eseri...