Yola "Bizim derhal şöhret olmamız lazım" diye çıkan Daniska grubu bugüne kadar, Keşke Meyhanesi adını verdikleri ve single single ilerleyen projelerinde iki düet yapmıştı. Biri Ezginin Günlüğü grubunun solisti Eylem Atmaca diğeri Ümit Besen'di. Grup şimdi de yine kendi şarkıları olan Peki Ya Şimdi'yi Yaşar'la birlikte seslendiriyor. Şarkıya klip de çektiler... Orta yaşlarında şöhrete kavuşan grup bir yandan bu durumu ti'ye de alıyor ve "Genç kızların eniştesi olacak yaştayız" diyorlar... Gruptan Gökhan Tümkaya sorularımızı yanıtladı.Keşke Meyhanesi albümünü hazırlarken, misafir etmeyi en çok istediğimiz sanatçıların başında Yaşar geliyordu. Peki Ya Şimdi ortaya çıktığında Yaşar'ın sesine çok yakışacağını düşündük. Sonrası da oldukça heyecanlı ve eğlenceli oldu.Muhteşem bir yorumcu, zamansız şarkıların şair kalemi, müziğin ve yılların dev dalgalarında maharetle süzülen bir sanatçı, saymakla bitmez! Büyük harflerle dostumuz olur demeyi de ihmal etmeyiz!"Genç kızların eniştesi" diyoruz biz kendimize. Dinleyicilerimiz ise "Akustik müziğin Daniska'sı" derler! Biz; çok şarkıcılı, bestecili ve beğenili bir grubu olarak müzik yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Çok sürprizli işler yapacağız.Keşke Meyhanesi bir arada olma özlemidir! Hayali meyhanemiz; kavuşmanın, sarılmanın, hep bir ağızdan şarkılar söylemenin yurdu olsun isteriz. Keşke Meyhanesi albümü de bu özlemin devamıdır. Yeşilçam emekçilerine ve Türk müziğinin ustalarına, hayatımıza kattıkları güzellikler için kalpten bir teşekkürdür. Bu yüzden hem cüretkâr hem de misafirperver olmayı sürdüreceğiz.Biliyorsunuz ünlüler ikiye ayrılıyor.Evlenmiş ve evlenmemiş olanlar. Evlenmiş olanlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor; boşananlar ve devam edenler. Tabii ün ve şöhret her zaman para getirmiyor. Allah korusun kötü ün de var. Çok şükür rezil olmanın neredeyse imkansız olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ünlüler hayır işlerine biraz daha eğilmeli. Mesela Bon Jovi, New Jersey'de ihtiyacı olanlar için bir imarethane açtı, burada neden olmasın?Sanatçının şöhreti ne kadar artarsa, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğu da o kadar artmalı gibi geliyor bize. Bu yüzden derhal şöhret olmalı ve bu şöhreti insanlığın faydasına kullanmalıyız.Doğrusu müziğimizi "ciddiye alınma" durumunu kafaya takarak yapmıyoruz. Bu yaşa kadar ciddiye alınacak işler yapamadıysak bu saatten sonra da yapamayız herhalde. 'Mış gibi' yapıp kendimizi kandıracak yaşlarda değiliz. Bu yüzden ağzımızla kuş tutmaya çalışıyoruz! Zaten şöyle bir etrafa bakınca kendimizden daha eğlenceli çok az şey var. Ayrıca bu durum zaman içerisinde dinleyicimizle gerçek bir ilişki kurmamıza sebep oluyor.- Müzik yapmak için bu yaşlara kadar beklemedik. Müzik yapmaktan hiç vazgeçmedik.Ama müziğin şöyle bir huyu vardır; hak ettiğinizi size hazır olduğunuz anda verir. Belki de şimdi gerçekten bir grup olabilmiş, doğru şarkıları söylemiş ve hazır olduğumuz için sizlerin radarına girmiş olabiliriz.İşin doğrusu biz de böyle olduğunu düşünüyoruz, uzun zaman sonra doğruları bir araya getirebildiğimize inanıyoruz.- Şu anda bile önümüzü zor görüyoruz, gözler sizlere ömür! Yani bizim beş yıl vaktimiz yok. Bizim derhal şöhret olmamız lazım! Daniska Keşke Meyhanesi albümünden sonra da çok bestecili ve şarkıcılı kimliğiyle, kendisine dert olanları anlatmayı sürdürecek. Bunu yaparken çok çeşitli müzik türleri arasında da gezinmeyi ihmal etmeyecek.- Bu düetin hikayesini anlatır mısınız? - Ezginin Günlüğü ve Hüsnü Arkan'a davul çalan ve aynı zamanda şahane bir şarkı yazarı olduğunu bu şarkıyla öğrendiğim Gökhan Tümkaya'nın grubu Daniska'nın teklifi ile başlayan ve benim şarkıya aşık oluşumla tamamlanan bir sürecin zirvesidir bu şarkı. - Daniska sosyal medya üzerinden "Bizim derhal şöhret olmamız lazım" çağrısı yapıyordu. Sizce bu şarkıyla çok istedikleri şöhrete kavuşabilecek mi? - Şöhret gelir geçer, şarkılar sürer gider. En güzel şeylere layıklar gerisi palavra.