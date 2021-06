Dev duvaklar gitti sade gelinlikler geldi

Evlilik arefesindeki çiftler için bu hafta oldukça heyecanlı başladı. Pandemi önlemleri alınarak düğünlere izin çıktığı duyuruldu. Her halükarda düğünler için büyük önlemlerin alınacağı kesin. Ayrıca düğünlere böyle bir salgının sürüyor olması nedeniyle daha az sayıda ancak daha samimi bir davetli grubu çağrılacak. Durum böyle olunca da dev şatafatlı saray düğünleri değil de sahil kenarlarındaki ya da kırlardaki düğünler tercih edilecek. Ve bu durum bütün organizasyonu etkilediği gibi gelinlerin gelinlik tercihlerini de etkileyecek. O eski şatafatlı, kabarık, taşlarla süslü gelinliklerin papucu dama atılacak. Peki pandemi gelinleri nasıl bir gelinlikle "Evet" diyecek? Bu sorunun cevabını almak için Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarının kapısını çaldık ve pandemiyle şekil değiştiren gelinlik trendlerini işin ustalarıyla konuştuk.CANAN HESSELBALLE-ROSIE POOLE (KREATİF DİREKTÖR)Gelinler artık seçimlerini geleneksel kabarık ve gösterişli modellerden ziyade modern ve minimal tasarımlardan yana kullanıyor. Tulum modellerimiz, farklı ve cool görünmek isteyen gelin adayları tarafından çok tercih ediliyor. Mini elbiselerimiz de küçük kutlamalar yapan gelinler arasında popüler oldu. Büyük süslü bir davet ve kalabalık davetli listesi baskısı ortadan kalkınca, gelinler kendi stillerini daha çok ortaya koyabilecek seçimler yapabilir hale geldi.Kıyafet tarzındaki değişime benzer şekilde, kadınlar artık saç ve makyajda da seçimlerini daha sade modellerden yana kullanıyor. Aksesuvar olarak, pandemi öncesinde çok tercih edilen uzun dantel süslemeli duvaklar ve taçlar yerine zarif saç bantları ve kısa duvakları tercih ediyorlar.GAMZE SARAÇOĞLU (TASARIMCI)Pandemi sebebiyle olan kişi kısıtlaması, haliyle düğün konseptlerini de çok etkiledi. Gelinler bu yaz oldukça sade, uçuşan, gelinlik hissinden uzak, düz kumaşlarla tasarlanan gelinlikleri tercih edecek.İpek şifonlar, ipek krepler, taşlanmış ipekler ve yumuşak dokulu fransız dantelleri sıkça kullanılacak. Modeller ise straplez ve kabarık formlardan uzaklaşacak. Dökümlü, uçuşan, biraz romantik hisler ön planda olacak.Ayakkabılarda dış mekan sebebiyle rahatlık ön planda olacak. Mücevherler sadeleşecek. Duvak yerine saç aksesuvarları ve doğal saç tasarımları tercih edilecek.ZEYNEP TOSUN (TASARIMCI)Bu dönemde çok büyük düğünler yapılmıyor. Tabii ki bu durum gelinliklere de yansıdı. Gelinlik tasarımları tek kelimeyle sadeleşti diyebiliriz. Artık eskisi gibi dev ve iddialı gelinlikler değil sade bir elbise havasına sahip tasarımlar göreceğiz. Bu tarz gelinliklerde sade ve abartıdan kaçınılan işlemeler göreceğiz.Sokak modasında da kullanılabilecek sade gelinlik tasarımları, farklılaşmayı sevenler için keyifli bir alternatif oluşturacak. Bundan yola çıkarak Koton için de özel bir koleksiyon hazırladık. Nişandan özel fotoğraf çekimine, nikahtan after partiye kadar bir gelinin tüm ihtiyacı olan parçaları içeren bu koleksiyon 16 modelden oluşuyor.Pandemiyle birlikte insanlar doğal elyaflı kumaşları sorar oldu. Bu gelinlikler için de geçerli. En iyi dantellerin, doğal kumaşların kullanıldığı gelinlikleri sıklıkla göreceğiz.Sade kutlamalar yapıldığı için saç, makyaj, aksesuvarlar da değişikliğe uğradı bu süreçte. Abartılı saçmakyajlar, dev duvaklar yok artık.BEGÜM SALİHOĞLU (KREATİF DİREKTÖR)Artık sıcak ve samimi, aile ve yakın arkadaşların katıldığı düğünler yapılıyor. Bu da daha düz formda ama fark yaratan detayların yer aldığı gelinliklerin hayatımıza girmesini sağladı.Gösterişli tasarımlar yeni nesile hitap etmiyor. Orijinal bir detayı olan, giyen kişinin karakterlerini yansıtan modeller isteniyor.Herkes içinde rahat edeceği, şık, çevre dostu kumaşlara yöneliyor.ŞANSIM ADALI (KREATİF DİREKTÖR)Gelinlik seçimleri daha yalın. Biz de tamamen konfor odaklı tasarımlar sunmaya çalışıyoruz.Doğal malzemeleri maksimumda kullanıyoruz. Dönüştürülmüş teknikle elde edilen kumaşlara geniş yer veriyoruz.Makyaj tabii ki sadeleşecek. Naturel aksesuvarlar göz önüne çıkarken mücevher tahtını kimseye bırakmayacak. Bize danışan tüm gelinlere de önerdiğimiz yalın bir gerdanlık, sade bir duvak. Geçmişe göre etkisini artıran en önemli ek stil unsuru da ayakkabı.DURU ZEYNEP GÖK (KREATİF DİREKTÖR)Törenlerin sadeleşmesi gelinliklerin de ister istemez sadeleşmesine sebep oldu. Gelinler kısıtlı süre içerisinde daha rahat hareket edebildikleri gelinlikleri tercih ediyor.Ben zaten daha çok doğal ve uzun süre kullanıma elverişli kumaşlar tercih ediyorum. Gelinliklerde de benzer kumaşlar kullanıyoruz.Benim gözlemlediğim kadarıyla genel bir sadeleşme var ve buna aksesuvar, saç-makyaj da dahil. Sade ama kaliteli olan her şeye ilgi arttı diyebiliriz.Her şeyin en yenisinin, en son çıkanının peşinde olanlar yıllar boyunca aralıksız olarak üretilen tasarımların kıymetini çok da anlayamayacaktır. Dünyanın önde gelen mücevher firmaları arasında yer alan Tiffany&Co. tarafından 26 yıl önce mücevher meraklılarının beğenisine sunulan Atlas koleksiyonu, kısa süre önce tazelenmiş yeni tasarımıyla beğeniye sunuldu. Atlas X isimli bu yeni koleksiyon, ilk tasarıma göre daha cesur ve daha modern çizgileriyle dikkat çekiyor.Havalar güzelleşti ve yavaş yavaş şehrin her yerinde motosikletler görmeye başladık. Özellikle şehir içinde ve tatil beldelerinde en çok tercih edilen markalardan biri olan Vespa, yeni bir iş birliğiyle dikkat çekiyor. Kısa süre önce tanıtımı gerçekleşen Vespa 946 Christian Dior, özellikle kadınların kalbini çalacak türden. Maria Grazia Chiuri'nin yeniden tasarladığı bu ikonik parça, çelik monokok mimarisi ve her iki markanın miraslarını bünyesinde barındıran sakin ve grafik hatları ile göze çarpıyor.Dünyanın önde gelen mücevher firmalarından biri olan Bulgari, Türkiye'deki ikinci mağazasını Bodrum'da Yalıkavak Marina içinde açıyor. Capri, Mikonos, St. Tropez, İbiza ve Dubai gibi gözde tatil destinasyonlarından sonra Yalıkavak Marina'da da kapılarını açacak mağaza, 110 metrekarelik alanda müşterilerine hizmet sunacak. Bulgari'nin benzersiz mücevher, saat ve aksesuvar koleksiyonlarının yanı sıra seçkin tatil destinasyonlarında yer alan seçili özel parçalar da mağazada bulunacak.BU hafta stil köşemizin konuğu kurduğu markayla bilinçli tüketimi, doğaya saygıyı ve el emeği detayların hayatımızda olması gerektiğini savunan Giyi markasının kurucusu Göknil Bigan... Bigan ile pandemi döneminde modayı ve stilinin markasına yansımasını konuştuk.Pandemi döneminde ağırlıklı olarak evden çalıştım, rahatlık ve iyi hissetmek ön plandaydı. Fakat eşofman hiç bana göre değil. Evde de olsam kendimi iyi ve şık hissetmeliyim. Siyah tayt, beyaz tişört, üzerine uçuş uçuş bir gömlek ya da kimono çok iyi geldi bana.Markam fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu... Ne kadar doğru bir yola çıktığımı pandemi süresince daha iyi anladım. Çünkü sadeleşmenin, bilinçli tüketimin değerini fark ettiğimiz bir dönem oldu.Sezon ve trendleri takip etmiyorum. Onun yerine zamansız, kişilerin kendi zevkine ve tarzına göre dönüştürebileceği parçalar beni heyecanlandırıyor. Sürdürülebilirlik ve yavaş modayı bir trend değil gelecek için tek seçenek olarak görüyorum. Ama sektörde iyi pratiklerin yaygınlaşması adına trend olarak gündemde yer bulmasına da karşı değilim.Elbise benim için gece gündüz, içeri dışarı giyebileceğim çok yönlü favori giysim. Elbiseleri farklılaştırmayı seviyorum.