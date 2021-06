İyilik için bas pedala

Bir gidon, iki teker, bir zincir, dünyadaki birçok sorunun çözümü için yeterli... Evet, konumuz bisiklet. Bir bisiklet; aralarında küresel ısınma, obezite, damar tıkanıklığı ve toplumsal farklılıkarın da bulunduğu birçok sorunun çaresi olabilir. Özellikle pandemi döneminde daha iyi fark edildiği gibi bisiklet hayatımıza önemli katkı sağlayabilecek unsurlardan biri. 19'uncu yüzyılın başında icat edildiğinden bu yana bisiklet her zaman en çok ilgi çeken araçlardan biri oldu. Seçkinlerin kullanımından dünyaya yayılan, sonrasında adı daha çok çocuklarla yan yana anılan bisikletin Türklerle buluşması ise 1885 yılına kadar uzanıyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bisiklet özellikle sportif anlamda ciddi bir popülerlik yakaladı. Bisiklet Federasyonu'nun Cumhuriyet ile aynı yaşta olması, Türkiye'nin bisiklete olan yaklaşımına dair önemli bir gösterge olarak görülebilir. Tabii yıllar içinde şehir planlamacılığındaki tercihler, otomobillerin ciddi anlamda hayata dahil olması, büyük şehirlerdeki artan nüfus, bisikletin hayatımızın odak noktasından çıkarak gerilerde kalmasına neden oldu. Ancak pandemi ile birlikte insanlar kalabalığa girmemek ya da toplu taşıma araçlarına binmemek için eski göz ağrısı bisikleti daha yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Son verilere göre ülkemizde bisiklet kullanımı iki ila üç kat artarak yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmaya başladı.Bisikletin yükselişi sadece Türkiye ile sınırlı değil. 2020 yılı tüm dünyada 'Bicycle Boom' yani 'Bisiklet Patlaması' yılı olarak kabul gördü. People of Bike'ın araştırmasına göre 2020'de her 10 yetişkinden biri uzun zaman sonra ilk kez bisiklete bindiklerini ifade etti. Fitness uygulaması Strava yetkilileri, 2020 yılında bisiklet kullanımı verilerinin yüzde 66 arttığını dile getirdi. İtalya ve Fransa bisiklet kullanımını özendirmek için yeni bisiklet alanlara finansal destek sağladı. 2019 ve 2020 yılları kıyaslandığında ABD'de çocuk bisikleti satışı yüzde 100, fitness bisikleti satışı yüzde 125, günlük kullanım bisikleti satışı ise yüzde 200'lük bir oranda arttı. Bütün bu verilere ek olarak önemli markaların da desteğiyle bisiklet, sporla birlikte sosyal sorumluluk anlamında da dikkat çekmeye başladı. Bunun son örneği de Turkcell GranFondo Serisi olacak. İstanbul'da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olma özelliğine sahip Turkcell GranFondo İstanbul, 13 Haziran'da sporla sosyal sorumluluğu bir araya getirecek. Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek bisiklet yarışı, bir taraftan amatör bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor, diğer yandan da pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu sağlayacak.Eğitim ve spor konusunda duyarlı sporseverler, kişisel sosyal medya hesaplarından Turkcell'in kişiye özel hazırladığı sosyal medya kartlarını paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek. Burslar, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Pandemi döneminde, kahraman sağlık çalışanlarımızın emekleri unutulmaz. Bu yarışı, 'eğitim için pedalla' mottosuyla, vefat eden sağlık çalışanlarımızın çocukları için bir eğitim bursu kampanyası haline getirdik. Kampanya ile sporseverler burs desteği verebilecek. Ayrıca bisikletseverlerin yanlarında getirecekleri elektronik atıklar da dönüştürülerek eğitim bursuna katkı sağlayacak" dedi. Murat Erkan, sporun motive edici ve birleştirici gücüne inandıklarını da belirterek, "Dünyaca ünlü Gran- Fondo Yol Bisiklet Yarışı serisinin, ilk kez İstanbul'da ve Turkcell adıyla gerçekleştirilecek olmasından gurur duyuyoruz. Ayrıca yarışta "Değişim için harekete geç" mottosu ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da hatırlatarak hem hareket edeceğiz hem de spor yapacağız. Tüm bunları tabii ki pandemi koşullarına uygun olarak sosyal mesafemize dikkat ederek gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.