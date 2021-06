Bu yazın yıldızı şapkalar

Markam Eli Peacock bünyesinde şehirden plaja, tekneden farklı seyahat rotalarına uyum sağlayabilecek konfor ve şıklıkta bir şapka koleksiyonu hazırladım.Trendlerden bağımsız olan koleksiyon, kullanım alanına göre farklılık gösteren şapka ebatları sezon trendleriyle uyum içinde. Keten kumaşlar, eğlenceli pötikareler ve özgün desenlerden oluşan koleksiyonumuzun yanı sıra farklı yüz stillerine göre kişiselleştirmemiz veya kişiye özel model tasarlamamız da mümkün.2021 sezonu için Ayşe Burcu Kaya markası olarak Lucky Charm Hat markasıyla bir işbirliği yaptık. Ana amacımız müşterilerimizin markamız bünyesinde bulunan kimono ve dantel bluzlarla rahat kombinlenebilir şapkalara ulaşmasıydı.Bu özel kapsül koleksikyonda rafya ve hasır malzeme kullanıldı. Tasarımları sezonun trendlerine uygun olarak kurdelelerle ve zincirlerle tamamladık. Zincirlerde pleksi de kullandık. Ortaya şık, rahat ve oldukça konforlu şapkalar çıktı. Yaz itibaren özellikle siyah kurdela ve renkli pleksi zincir kullandığımız modellerin daha yoğun ilgi gördüğünü söyleyebilirim.Sibi markası altında bu yaz uzun zamandır seyahat edemediğimiz bir dönemin ardından romantik ve pozitif etkisi olan modellere ağırlık verdik. Mesela Venedik gondolcularının kullandığı boater isimli şapkaların değişik versiyonlarını bu yaz bizim koleksiyonumuzda bolca görebilirsiniz. Ayrıca Fransız tarzı bere şapkalarının yazlık modellerini de bolca çalıştık bu yaz.Ve tabii ki şapka modeline karar verirken trendlerden çok yüz hatlarınızı dikkat alın derim. Doğru şapka modeliyle yüzünüzün daha güzel görünmesi mümkün. Eğer yuvarlak yüz hatlarınız varsa yüksek ve geniş kenarlı şapkalar size göre değil. Yüzünüz uzunsa fedora tarzı modellere ilgi göstermelisiniz. Eğer geniş bir yüzünüz varsa büyük şapkaları tercih etmeniz gerekir.Markamız Les Merimes bünyesinde trendleri ne kadar çok dikkate alsak da zamansız tasarımlara daha büyük öncelik verdik. Vahşi doğanın güzelliğinden ilham aldığımız kovboy şapkalarımız, doğal boncuklarla tasarladığımız modellerimiz çok iddialı.Bu sezon hasır rengi doğal şapkalar çok popüler. Genel olarak moda dünyasında olduğu gibi şapkada da doğala dönüş var.Normaillot'nun şapka trendleri genellikle inovasyon üzerine kurulu. Genellikle tercih edilen risksiz ürünlerdense, daha kullanışlı ve yenilikçi ürünler üzerine odaklanıyoruz.Örneğin, bu sene valizde bir t-shirt kadar yer kaplayan, aynı zamanda suya giren teknik mayo kumaşı ile ürettiğimiz hem vizörlü hem de bandanalı, bir şapka modelimiz var. Tatile giderken valizde yer kaplamayan bir şapka geliştirmiş olmak bizi ve müşterilerimizi çok mutlu ediyor.Withlove markası bünyesinde bu sezon birçok farklı şapka modeli üzerinde çalıştık. Bizim özelliğimiz üretimimizin tamamen butik olması ve her tasarımdan sadece birer adet kişiye özel tasarım yapmamız.Tabii ki tasarımlarda rafya, jüt, hasır ve keneviri diğer markalar gibi biz de kullanıyoruz. Bu ana malzemeler üzerine el yapımı çiçekler, dantel şeritler, saten kurdeleler, düğmeler, deri aksesuvarlar ekliyoruz.Markam Mira Sombrero bünyesinde koleksiyonumuzda ağırlıklı olarak kasketlere, fedoralara ve vizörlere yer verdik.Lacivert ve beyaz tonlarını geniş olarak kullandık. Hasır şapkalarımızı farklı şeritlerle ve düğme detaylarıyla zenginleştirdik.Bu sezonun olmazsa olmazı bu beş modelRafya, hasır ve el örgüsü crochet şapkalar, bu sezon her markada sıkça karşımıza çıkıyor. Plaj koleksiyonlarının tamamlayıcı olarak tasarlanan bu şapkalar, aynı zamanda şehir içi kullanım içinde son derece uygun.Kova şapka trendi bu sezon da devam ediyor. Üstelik çok daha eğlenceli.Dad Hats yani logolu şapkalar bu sezon her markada gördüğümüz vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Hafif kavisli kenarlı klasik beyzbol sapkası olan Dad Hats, gündelik kullanım için de çok uygun...Yaz güneşinin verdiği enerjiye eşlik edecek, hem koruyucu kalkan görevi gören hem de şık bir şeçki sunan hasır şapkalar Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear 2021 Koleksiyonu'nda ön plana çıkıyor. Ayrıca sıcak tonlardan ve mevsimin iç açan çiçeklerinden ilham alan bucket şapkalar ise kuşkusuz yaz rotasyonlarına eşlik edecek renkli bir seçki sunuyor.Twist İlkbahar-Yaz 2021 sezonunda beyzbol şapkaları yeniden gündeme geliyor. Bu kez sezona farklı bir bakış açısı sunan beyzbol şapkaları, üstünde yer alan hasır işleme detaylarıyla yaz ruhuna bürünüyor ve fresh bir görünüm sunuyor. Bucket şapkalar ise gypsy ruhunu yansıtıyor.