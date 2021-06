Gizemli şehir Afyonkarahisar

M.Ö.7000 yılından başlayarak Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin konumlanması nedeniyle Anadolu'nun adeta kilidi olmuş Bir şehir Afyonkarahisar . Büyük Taarruz'un en büyük savaşlarının Afyonkarahisar ve Kütahya illerinin sınırlarında yapılması da cabası...Afyonkarahisar, yerli ve yabancı turistler için "deniz dışında" aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumunda. Kaplıcaları, doğal zenginlikleri, tarihi eserleri, kültür, inanç, doğa, spor gibi alternatif turizm çeşitlerinin gerçekleştirilebilmesi için değerlere sahip olan Afyonkarahisar; aynı zamanda yeraltında fışkıran şifalı termal sularıyla deniz ve güneş turizmine alternatif oldu.Son yıllardaki gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültür ve turizm alanında gösterdiği gelişmeler ile Afyonkarahisar eskiden Ankara'dan İzmir'e, Antalya'ya veya İstanbul'dan Antalya'ya gelip geçilirken kaymaklı ekmek kadayıfı yenilip, sucuk alınacak bir mola yeri iken; özellikle termal otelleriyle kalınacak, Frig Vadisi, tarihi camileri, Büyük Zaferin simgesi Kocatepe'si, medreseleri, hanları, hamamları, çarşıları, konakları ve doğal güzellikleri ile gezilip görülecek bir şehir oldu. Bu güzel şehre bir göz atalım isterseniz:M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Anadolu'ya yayılmaya başlayan Frigler, M.Ö.19. Yüzyıl'dan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasi hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion'u siyasi merkez, Pessinus'u da dini merkez yapmışlardır. M.Ö. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler'in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti, Afyonkarahisar, Eskişehir illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas'ın Şehri) ve İhsaniye çevresinde yeniden kurulmuş; Altıntaş ve Dinar'a, hatta son yıllarda yapılan kazıların sonuçlarına göre Elmalı'ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına karşın, bölgede benimsenen Frig din, kültür ve dilinin, Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde, Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. İçerisinde doğal güzellikleri, kaya anıtları, kaya yerleşimleri, açık hava tapınakları, peri bacaları ile 3000 yıllık geçmişiyle Frig Vadisi Türkiye'nin en güzel 10 vadisi içerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolu rotalarından biri olan Frig Yolu'nda yürürken Türkmen Dağı'nın püskürttüğü volkanik küllerden oluşan kayalara Frigler tarafından oyularak yapılan Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Aslankaya gibi dünyada eşi benzeri olmayan anıtların yanısıra; Avdalaz Kalesi, Demirli Kale gibi kaleleri, oluşumu yüzyıllar sürmüş peri bacalarını, flamingoların göç yolları üzerindeki Emre Gölü'nün yanı sıra doğal güzellikleri keşfedeceksiniz.Akdağ Tabiat Parkı yemyeşil ormanları su kaynakları, uçsuz bucaksız çayırları; zengin bitki örtüsüyle, yaban hayatıyla, (yılkı atları, geyik, domuz, tilki, kurt v.s.) monoton ve betonlaşan hayatınıza bir anda huzur ve canlılık kazandırıyor. Koca Yayla civarında, keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara var. Tahmini 20 km uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril Gölü'ne dökülen Akçay görülmeye değer. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar, trekking yapanların ilgisini çekecek güzergahlar bulunuyor. Sahi unutmadan Akdağları kendine mesken edinmiş yılkı atlarına binmeden dönmeyin!Adına şarkılar, şiirler ve maniler yazılan 226 metre yüksekliğindeki tarihi Karahisar Kalesi, geçmişten günümüze ışık tutuyor. Birçok inanışa ev sahipliği yapan kale, tüm heybetiyle binlerce yıldır ayakta. Günümüzden yaklaşık üç bin yıl önce, Arzava ülkesine sefer düzenleyen Hitit Kralı 2. Murşil tarafından, askerlerinin kışı geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı sanılıyor. Sırasıyla Lidyalılar, Persler, Helenler, Bergama Krallığı, Pont Krallığı, Romalılar ve Bizanslıların egemenliğinde kalan kale, hicretten sonra İstanbul'u fethetmek amacında olan Emevi halifelerinin, Anadolu'ya yaptıkları seferler sırasında birkaç kez el değiştirip, Alparslan'ın oğlu Melikşah zamanında Selçuklu topraklarına katıldı.Karahisar Kalesi'nin eteklerindeki mahallelerde Afyon sivil mimari örnekleri iyi korunarak günümüze gelebilmiş. Koruma altındaki bu mahallelerdeki evlerde mükemmel bir şehircilik anlayışı dikkati çekiyor. Kale eteklerindeki mahallelerde dolaşırken, restore edilmiş evlerden oluşan mahalleleri, 13. Yüzyılda Anadolu Selçukluları zamanında yapılmış 40 tane ahşap sütun üzerine oturtulmuş 1500 kişilik Ulu Camii'yi, 18. Yüzyıl'dan kalma bir hamam olan günümüzde eğitim hizmetlerinde kullanan Millet Hamamı'nı, kuruluşu 13. Yüzyıl'a dayanan Konya Mevlevihanesi'nden sonra en önemli Mevlevihane oluşu bütün bilim adamları tarafından tescillenmiş olan özellikle 16. Yüzyıl'da Hz. Mevlana'nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olan, bahçesinde derviş odaları, matbâh, Hamuşân (mezarlık) bulunan Anadolu'nun ilk mevlevîhânelerinden Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi'ni, ziyaret ederek geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.Afyonkarahisar'da termal suların hemen hemen her damlası özenle kullanılıyor. Hamamlardan beş yıldızlı otellere, sağlık ve şifa kaynağından, konutların ısıtılmasından, seracılığa, elektrik üretimine kadar hayatın her alanındadır. Afyonkarahisar termal sularının mineral zenginliği ve şifa özellikleriyle dünyadaki sayılı kaynaklardan olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'deki en fazla termal yatak kapasitesine sahip Afyonkarahisar'daki nitelikli termal tesislerimizde tatilinizi yaparken, aynı zamanda Kral Midas'ın kızı Suna gibi Afyon'un şifalı sularında sağlığınıza kavuşup, güzelleşebilirsiniz.Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek özellikle Frig Vadisi ve Ayazini için ayrı bir heyecan duyuyor... Türkiye'nin en güzel vadilerinden biri olan Frig Vadisi'ni turizmin yeni cazibe merkezi yapmayı kafasına koymuş olan Vali Çiçek ile sohbet ettik. Frigya'nın turizme kazandırılması ve bölgenin bir cazibe merkezi olması için Ayazini Köyü ve Emre Gölü olarak belirledikleri iki destinasyonu ve projelerini konuştuk...- Ayazini Köyü Friglerden günümüze Roma'nın, Anadolu Selçuklularının, Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan bir köy. Köyde onlarca kaya yerleşimi ve kilise günümüze kadar ayakta kalmış. Aynı zamanda köyün etrafı doğal sitlerle ve eşsiz peri bacaları ile çevrili. Günümüzde köy halkı bu tarih ve kültür birikimi ile iç içe yaşıyor. Binlerce yıllık tarihle doğal yaşamın iç içe olduğu ve doğal yapının aslında nerdeyse hiç kaybolmadığı çok az yer bulunur. İşte Ayazini öyle bir yer. Burayı görür görmez adeta aşık oldum. Ayazini'nin sokaklarına, gizemine o mistik havasına adeta tutuldum. O zaman kendi kendime bir düşünce gelişmişti. Burayı kesinlikle olabilecek en kısa süre içerisinde zamana yaymadan bir an önce turizme kazandırmak ve burayı turizm destinasyonu haline getirmemiz gerektiğini düşünmüştüm. Afyonkarahisar Valiliği görevine atandığım üçüncü gününde, o zaman kültür işlerinden sorumlu Vali Yardımcımız Dr. Mehmet Boztepe ile oturup birlikte bir strateji belirledik. Buradaki tüm evlerin bir taraftan restorasyonu yanı sıra, ziyaretçilerin buraya geldiklerinde rahatça ibadetlerini yapabilecekleri bir mescidin olması, bir lavabonun olması ve dinlenip çay içebilecekleri bir karşılama merkezine ihtiyacımız olduğunu düşündük. Hemen bir proje hazırlandı.- Vadide yer alan diğer bir turizm destinasyonu Emre Gölü. Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi kapsamında 55 bin metrekare alan içerisinde; yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, çocuk oyun alanları, kuş gözlem ve fotoğraf çekimi için gözetleme kulesi, tekne turları için marina, konaklama için bungalovlar, kamp alanları ve balon turları için bir tesis yapımı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah haziran ayı sonunda bu bölgede çalışmalar tamamlanmış olacak. Emre Gölü'nün ziyaretçilerine sunacağı en önemli aktivite ise balon turları olacak. Hem binlerce yıllık Frig mirasını hem de bölgenin nefes alan noktası Emre Gölü'nü balonla seyretmek bambaşka bir deneyim olacak. Ayrıca Emre Gölü ilerisinde içerisinde kafeteryası olan, özellikle tribünleri olan, dışarıdan insanların çekilebileceği şampiyonaların yapılabileceği çok güzel bir atlı spor merkezi yapacağız. Frigya'nın kalbine yakışır bir tesis olacak.