Magazinin veteran liginde jübile yok!

Giriş Tarihi: 19.6.2021

Ne varsa eskilerde var... Düşüklük, dejenerasyon... Oysa Z Kuşağı “onların” isimlerini bile bilmiyor, ne iş yaptıkları hakkında fikirleri yok. Z kuşağına hitap edebildikleri tek nokta, zombiler gibi ölümsüz olmaları...