Magazinin veteran liginde jübile yok!

Bitmiyorlar, gitmiyorlar, gündemden düşmüyorlar... Ve bunun için de ellerinden geleni yapıyorlar. Kim mi onlar...?Z kuşağı oğluma ve arkadaşlarına soruyorum, " Seda Sayan kim?" diye, "Modacı mı, tik tok mu çekiyor?" diyor. Yeni nesil trendleri hiç kaçırmayan arkadaşımın 18 yaşındaki kızı Sude'ye soruyorum, "Biliyorum ben onu, Falling Stars yapmıştı" diyor..."Aaaa evet ya" diye hatırlıyorum bu olayı... İlk olarak Rus DJ Smash tarafından başlatılan Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımını hatırlatıyor bizim fırlama.DJ Smash bir gün özel bir jetten inerken ayağı kayıyor, yere kapaklanıyor ve o sırada fotoğrafı çekiliyor. Smash bu resmi Instagram'a yükleyince başlıyor kayan yıldızlar akımı. Seda Sayan da yapmıştı bunu... Londra'daki bir restoranın önünde yere kapaklanmış fotoğrafını koymuştu Instagram'a... Anlıyorum ki, kayan yıldız Seda Sayan sadece bu fotoğrafına çok güldükleri için yeni kuşağın hafızasında.Sonra aynı genç ekibe " Mehmet Ali Erbil kim?" diyorum, 'Bi yerim görünecek' videosundaki adam o diye patlatıyor kahkahayı... Açıyor hemen YouTube'dan... Mehmet Ali Erbil Senegalli güzeller arasında, kızlar bunu sıkıştırıyor, o da her zamanki Mehmet Ali Erbil işte, gözlerini döndüre döndüre, "Bir yerim görünecek" diye bağırıyor.Gençlerden bir diğeri, "Kanka başka bir video daha var, 'Mehmet Ali Erbil'in tüm mallıkları' diye, onu aç" diye lafa giriyor. Video 1 milyon 200 bin kez seyredilmiş yeni kuşak tarafından. İçerik adı gibi, Mehmet Ali Erbil'in tüm mallıkları...Yani ikisini de sunucu, şarkıcı, tiyatro sanatçısı olarak tanıyan yeni nesilden kimse yok.Yani repütasyonları, geleceğe bıraktıkları miras bu halleri. 60 yaşını geçtiler... Hâlâ ekmek parası peşindeler. Televizyonlardan kapacakları bir öğlen ya da akşam kuşağı programının, yarışmasının derdindeler...Şimdi de yeni bir şov programları var, Kirli Çamaşırlar isimli... Instagram story'lerinden yapıyorlar yayını. Şov Kardashian'larınkini solda sıfır bırakır nitelikte...Biri birine "60 yıldır herkesi işinden ettin, doymadın" diyor, öteki ona "Tecavüzcü" diye karşılık veriyor. Ertesi gün, "İlaçlıydım, hastayım ne dediğimi bilmiyordum" diye çark ediyor Erbil, diğerinden ses Seda yok!Ama şov böyle en heyecanlı yerinde bırakılmaz ki... Bence kirli çamaşırlar şovu devam etmeli. Yeni nesil bu programı heyecanla izler. Her kanalın derdi, Z kuşağını yakalamak değil mi? Alın size fırsat, kendinizi rezil edebildiğiniz kadar edin!Bu arada biz yani bu insanları izleyerek büyüyen nesil bu işin peşini bırakmayalım! Heyyy kadın tecavüz diyor, tecavüz... Şovun lagara lugarasında bu gümbürtüye gitmesin...Her tür akıma saygım var, hedonizm, libertenyalizm, nudizm... Anlamaya çalışıyorum her birini... Ama zaman zaman felsefenin sisli dünyasında kaybolmadığımı söylersem yalan olur. Haftaya nudizm üzerine düşünerek başladım... Çünkü pazartesi sabahı Sinan Çetin fotoğraflarıyla gözümü açtım! Feci bir açı, kötü bir yakalanma anı. Sinan Çetin mayosunu değiştiriyor, biz olayı an be an görüyoruz. Sadece biz de değil, aynı teknedeki Nil Karaibrahimgil ve diğer kadınlar da ve adamlar da sanırım tanık bu ana.Tamam anlıyorum, bazı insanlar bu tür kalıplara sokmuyor kendilerini, rahatlık bir yaşam felsefesi, bu tür hareketleri olağan onlar için. Sınırları yok. Peki ya biz faniler ne olacağız bu durumda. Sonuçta Sinan Çetin'i eleştirecek ben değilim, özel bir teknede istediğini yapar, o görüntüleri üzerinden yorum yapmak röntgencilikten başka bir şey değil. Ama ya o teknedeki kadınlar ve adamlar da bu durumdan rahatsızsa... Yani "usta" diye gördükleri birinin sınırsızlığına tahammül etmek zorunda kalmışlarsa... Ayyy o zaman çok feci... Sinan Çetin'in küçük oğlu da babası gibi, çıplaklığıyla barışık. Onun da fotoğrafları vardı, bir film için soyunmuş... Bak o görüntüler o kadar da rahatsız etmedi beni ne yalan söyleyeyim. Sonra düşündüm, soyunan Sinan Çetin değil de, Brad Pitt olsaydı... Acaba?Yani çıplaklık mı, kimin çıplak olduğumu mu tüm mesele... Diyorum ya kayboluyorum bazen felsefenin sisli dünyasında... Kritisizm ve septisizm bir arada zor... Caddebostan Sahili'nde bir grup yaşlı amca da böyleymiş, sohbet sırasında bir arkadaşım onları anlatıyor. "Onlar da yaz kış girer denize, sahilde mayolarını değiştirirler" diyor.Yok artık" diye gözlerim büyüyor, "Tabii onlar bellerinde havluyla yapıyor" bunu diye düzeltiyor cümlesini. Böyle işte sınırlar meselesi sıkıntılı... O havlu ya düşerse tedirginliği yorucu...