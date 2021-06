Yazın İstanbul’da yaşanan İstanbul’da kalır

Yazın gelmesiyle birlikte sahil bölgeleri hareketlendi. Deniz, kum, güneş ve eğlencenin tadını çıkaranların Instagram hikayeleri de renklendi. Tatile gidemeyip şehirde kalanların ise önünde iki seçenek var. İlki dakikalarca tatile gidenlerin fotoğraflarına bakıp mutsuz olmak, ikincisi de bir nebze olsun trafiği rahatlayan, sakinleşen şehrin tadını çıkarmak. SABAH Cumartesi olarak ikinci şıkkı seçenler için bir rehber hazırlandık.Pandemi döneminde bisiklete binenlerin sayısı da bisiklet satışları da arttı. Florya -Yeşilköy sahil hattında, Caddebostan sahilinde, Büyükada'da, Ortaköy-Bebek sahilinde, Rumelifeneri- Kilyos hattında keyifle pedal çevirebilirsiniz.Yaz aylarında kahvaltı en sevilen öğün haline geliyor. Erken saatte açık havada yapılan kahvaltılar güne pozitif başlamanın en güzel yollarından biri. Kanlıca'daki Liçi House'un bahçesi yeşillikler içinde. Burada 12 çeşit ekşi mayalı ekmek var. Bir başka yeni öneri de Kuruçeşme'den. Korto Garden&Roof kapılarını sabah 09.00'da kahvaltıyla açıyor. Kahvaltınızı dev incir ağacının altında yapıyorsunuz.Açık havada sinema izlemek bir yaz klasiği haline geldi . KüçükÇiftlik Bahçe'de Temmuz ayından itibaren sinemaseverleri çimlerin üstünde yıldızların altında sürprizli etkinlikler bekliyor. Burada yaz boyunca konser ve tiyatro oyunları da gerçekleştirilecek.Kendi şehrinizde bir günlüğüne turist olmaya ne dersiniz? Londra, Barselona, Paris ve Porto'nun ardından Twizy Tur, İstanbul 'u da turlamaya başladı. Twizy elektrikli, dört tekerlekli ve direksiyonlu bir motosiklet. Elektrikle çalışıyor. Bu motosikletlere ikişer ikişer biniyorsunuz. En öndeki kılavuz aracın rehberliğinde şehri keşfe çıkıyorsunuz. Üç rotası var: Boğaz , Bağdat Caddesi ve Aqua Florya.Şehrin simgesi haline gelen yaz müzik festivalleri de açık alanlara geri dönüyor. İKSV tarafından düzenlenen 49. Müzik Festivali ve 28. İstanbul Caz Festivali ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilecek. Kundura Sinema ve Sahne'nin düzenlediği Bir Yaz Gecesi Festivali de 16 Temmuz'da Beykoz Kundura'da başlayacak. Festival klasiklerden canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimlerine zengin bir film seçkisi sunacak. Ayrıca caz, elektronik ve deneysel müziğin temsilcileri de konser verecek.Son yıllarda özellikle gençler aşçılığa çok meraklı. MSA da bu ilgiye yönelik bir atölye hazırlamış. Genç Gurme-Yaz Özel, 14-17 yaşa yönelik. Gençler, 28 Haziran-1 Temmuz arasında dünya mutfaklarının sevilen lezzetleri, popüler parti yemekleri ve kahvaltı menüleri hazırlamayı öğrenecek.Six Senses Kocataş Mansions'taki Earth Lab'de ise otelin Sürdürülebilirlik Müdürü Ata Özmen önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında; doğal ve yerel ürünler kullanılarak mum, sabun ve kombucha yapılıyor.Zorlu PSM'nin girişindeki merdivenli alanda fiziki mesafeli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Konserler, stand-up gösterileri, DJ performansları... 25 Haziran Cuma günü Sena Şener konseri gerçekleşecek. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda da mesafeli konserler başlıyor. 5 Temmuz'da sevilen grup Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konseri var.Belgrad Ormanı, şehrin oksijen deposu. Hafta sonları özellikle şehirlilerin akınına uğruyor. Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı da şehrin en büyük mesire alanı. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda ise YBY adlı 20 bin metrekarelik açık hava kültür ve sanat alanı yer alıyor. YBY'de festivaller, organik pazarlar, atölyeler, antika pazarları ve kültür sanat etkinlikleri yapılıyor.Pandemide oteller İstanbulluların buluşma noktası haline geldi. Swissotel The Bosphorus'taki Chalet Garden'da yaz boyunca canlı akustik ve DJ performanslar olacak. Çırağan Sarayı'nda da piknikler düzenleniyor. Rengarenk minderler, lezzetli yiyecekler ve Boğaz manzarası... Fairmont Quasar Istanbul'un beşinci katında yer alan sonsuzluk havuzu Ukiyo'da da hafta sonları havuz başında brunch yapılıyor.İstanbul'daki müze ve galerilerde sergiler devam ediyor. Pera Müzesi'nde Etel Adnan'ın İmkansız Eve Dönüş sergisi devam ediyor. Sergi, ressam, yazar ve şairin yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsıyor. Meşher'in Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki sergisinde ise müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 nadide eser yer alıyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nin Tanzimat'tan Cumhuriyet'e: Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri isimli sergisinde de 115 eseri görme şansınız var.Avrupa'nın en büyük üçüncü trambolin parkının İstanbul'da Torium alışveriş merkezinde olduğunu biliyor muydunuz? Flyzone Torium'da ayrıca 65 metrelik kaydırak da var. Trump AVM'de ise selfie müzesi yer alıyor. Emoji havuzu, altın havuzu.... Museum of Selfie'de herkesin kıskanacağı selfie'ler çekebilirsiniz.Bu yaz Soho House'un terası yine çok popüler. Manzarasıyla büyüleyen Momo Bebeköy ikinci bahçesini de bu yıl hizmete açtı. Hep İstanbul'dan transfer olan mekanlardan mı bahsedeceğiz?! Bozcaada'dan İstanbul'a transfer olan Madam Niça, The Artisan İstanbul Hotel MGallery'nin terasında misafirlerini bekliyor. Şehrin içinde tatil atmosferini yaşamak isteyenlerin dilinde ise Bikini Beach var. Mekana girmek için davetli listesinde yer almak gerekiyor.Jolly, Kurban Bayramı tatiline özel Amerika turları hazırladı. Bu turlardan biri de Türk Hava Yolları ile direkt uçuşun sağlandığı 6 gecelik Miami-Orlanda turu. Bu turda Miami'nin Coconut Grove, Miami Beach gibi popüler yerleri gezilecek. Orlando'da ise Premium Outlet ve Disney Downtown duraklar arasında.Akbank Caz Festivali'nin Evin Caz Hali serisi Dünya Müzik Günü'ne özel bir konser ile devam ediyor. 21 Haziran'da Akbank Sanat YouTube hesabından yayınlanacak konserde; klasik ve modern caz standartlarından oluşan bir repertuvar caz tutkunlarıyla buluşacak. Standards Grubu'na vokalde İpek Dinç ve basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz eşlik edecek. Başlama saati 18.00.BU yıl online olarak düzenlenen İpana 23. Türkiye Online Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan okulların açıklanmasının ardından 25 Haziran'a kadar sürecek final oylamasının heyecanı da başladı. Powerapp mobil uygulamasında oylama yapmak isteyenler, finale kalan 152 performans arasından, farklı dallarda en beğendiklerini oylayarak ödül alanları belirleyecek.