Yüz yıl önceki düşler geleceğe ilham veriyor

Koleksiyoner George Costakis "Bir gün insanlar bu sanata ihtiyaç duyacak ve bu sanatı öğrenecek" cümlesini kurduğunda elbet dünyanın böylesi bir pandemi yaşayacağını tahmin etmiyordu. Ama sözünün haklılığını pandemi koşulları bir kez daha doğruladı.
Costakis, Rus Avangardlarından bahsediyordu. Sovyetler Birliği, Stalin zamanında 1930'larda toplumcu gerçekçilik akımını kültür ve sanat alanındaki 'tek yol' olarak ilan edince, bugünlerde modern sanatın başlangıcı sayılan Rus Avangardları da adeta yok sayıldı tarihte. Koleksiyoner George Costakis olmasaydı zaten bu sanat akımının eserleri de yok olacaktı. Ama Costakis'in kişisel çabaları sayesinde bugünlere ulaşabildiler. Ve şimdi Rus Avangadları Mardin
'deler, tam da pandemiyle nedeniyle yeniden şekillenen geleceği düşlemek için.
1900'lerin başından 1930'lara kadar süren resim, tasarım, edebiyat, sinema ve tiyatro alanlarında etkili olan Rus Avangardı akımı, dönemin siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmelerinin yanı sıra sanayileşmenin heyecanıyla yüzünü bilime dönen sanatçıların dahil olduğu yenilikçi bir akımdı. Bu akım sonraları modern sanatın ilham kaynakları arasında yer alıp pek çok büyük sanatçıyı da etkiledi. Sanatçıların en büyük motivasyonu ise yeni bir geleceği düşlemekti... Onların düşüyle, 2018'de İstanbul'daki Sabancı Sabancı Müzesi
'nde açılan Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisi sayesinde tanışmıştık.
Şimdilerde Rus Avangardları ile tanışma sırası Mardinlilerde. Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi, Dilek Sabancı Galerisi'nde Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisi yeniden görücüye çıktı. İşin aslı 2018'de çok başka bir gerçeklik vardı hayatımızda ve biz de o gerçeklik içinden bakmıştık sergiye. Modern sanata Rus Avangardlarının nasıl ilham verdiğini öğrenmiştik. Fakat bugün durum farklı. Ve bu da sergiye bakışımızı değiştiriyor. Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu'ndan eserlerle gerçekleştirilen sergi, Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tuttuğu gibi, 20 yüzyılın başında, yeni bir dünya kurulurken Rus Avangardlarının sanat ve hayatı iç içe geçirme çabalarını anlamamızı sağlıyor ve bugün yeniden bir dünya kurulurken sanat ve hayatı şekillendirme konusunda bize ilham veriyor. Sakıp Sabancı Müze Müdürü Nazan Ölçer'in de serginin açılışında "Sergimizin Mardin'deki öğrencilere, akademisyenlere ve sanatseverlere ilham vermesini diliyorum" demesi bu yüzden.