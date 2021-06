17 yaşında, Türkiye için setin başında

DEMİR Yurdabayrak ya da bilinen sahne ismiyle Ceaus henüz 17 yaşında. Geçen günlerde We Are Beyond ve Rikodisco katkıları ile Kapadokya 'da 50 dakikalık bir performans sergiledi. Üstelik Hazel adlı albümünde yer alan kendi parçalarını çalarak... Bu performans Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Go Türkiye 'de yayımlandı. Yani dünyaya açıldı... DJ/prodüktörlerimiz özellikle son yıllarda Türkiye'nin yurt dışında tanıtımında önemli rol oynuyor. Kapadokya'da, Nemrut'ta, Göbeklitepe 'de performans sergiliyor, tarihi ve doğal güzelliklerimizi dünyaya tanıtıyorlar. Bakanlığın genç isimlere verdiği destek de elbette çok önemli.