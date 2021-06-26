Caz türkiye’nin dört bir yanında

Caz yaza çok yakışıyor. Yeşillikler içindeki parklara, bahçelere, deniz esintili sahillere ve açık hava sahnelerine... Pandeminin getirdiği zorluklarla rağmen bu yaz birçok yerde caz festivalleri gerçekleşecek, sosyal hayat renklenecek. Gelin İstanbul
'dan Afyonkarahisar
'a oradan da Kaş
'a uzanıp bu yazın caz festivallerinin programlarına göz atalım. İstanbul Caz Festivali, İstanbullu müzikseverlerin başlamasını heyecanla beklediği festivaller arasında ilk sıralarda yer alır. Bu yıl İKSV tarafından 28'inci kez düzenleniyor. Festivalin tarihi değişti, eylülde gerçekleşecek ama program açıklandı, biletler 6 Temmuz'da satışa çıkıyor. Açık hava mekanlarda gerçekleşecek 24 günlük festivalin programında yerli ve yabancı birçok değerli müzisyen var. Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angelique Kidjo gibi... Kidjo, dinleyicileri ritimler eşliğinde dünya turuna çıkaracak. Stefano di Battista ve ekibi ise geçen yıl kaybettiğimiz orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone'ye adadığı konseriyle festivalde olacak. Kenan Doğulu İhtimaller projesiyle Mabel Matiz ise Hollandalı müzisyen Niels Broos ile sahnede olacak. Indie pop'un yükselen ismi Arlo Parks, Anadolu rock müziğinin yurt dışındaki temsilcisi Altın Gün ve Melike Şahin festivalin programında yer alan diğer isimler. Ahmet Ertegün'ün kurduğu Atlantic Records
'ın hikayesini Karsu'nun şarkılarıyla dinlemek isteyenler ise Karsu Plays Atlantic Records konserini kaçırmasın.
SERGİ VE SÖYLEŞİ DE VAR
Afyonkarahisar Caz Festivali, 21'inci yılında 28-30 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Festival, 28 Haziran'da NG Hotel'in bahçesinde, Çekya'dan Lucia Bakaiova Quartet'in konseriyle başlayacak. İlerleyen günlerde de David Kudrna Quartet, Jan Balek Trio ve Mikulas Pokorny Trio konser verecek. Kapanışı ise ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve solist Lucia Bakaiova yapacak. Festival kapsamında söyleşiler de var. 30 Haziran Çarşamba günü Yalvaç Ural, Cemal Süreya'dan Tarık Dursun K'ya, önde gelen edebiyatçılarla olan birbirinden ilginç anılarını anlatacak. Kendisine Alice Project'in müziği eşlik edecek. Ayrıca 21 yıllık festivalin afişlerinden oluşan bir de sergi açılacak.
DENİZ KIYISINDA
Henüz programı açıklanmadı ama Kaş Caz Festivali'nin de tarihleri belli oldu. Festival, 27-28-29 Ağustos'ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Müzisyenler denizin kıyısında yıldızlar altında festivalcilere unutulmaz anlar yaşatacak.