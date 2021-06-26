İlham için Anadolu’ya bakmak yeterli

Bu hafta Türk tekstili ve modası açısından önemli olaylardan birine sahne oldu. Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran ve Türkiye'nin yöresel dokumalarını bir araya getiren Türkiye Dokuma Atlası projesi kapsamında hazırlanan Dokuma Atlası Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen bir törenle kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bu önemli proje; geleneksel dokumalara yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtarak ticarete kazandırmayı amaçlıyor.
Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olan proje; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul
Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
'nin destekleri, Marmara Üniversitesi
'nin katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar Meclisi
ve Ticaret Bakanlığı da katkı veriyor. Prof. Dr. Hülya Tezcan
, Prof. Dr. Aydın Uğurlu
ve Prof. Dr. Mehmet Akalın
danışmanlığında gerçekleşen serginin, koordinatörlüğünü Ayşe Dizman, küratörlüğünü ise Güneş Güner üstleniyor.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 150'yi aşkın çeşit dokuma türünün yer aldığı ve 22 Eylül'e kadar açık olacak serginin lansmanından sonra İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhraçatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile konuştuk. Öksüz bize bu projenin önemini ve amaçlarını anlattı.
- Birçok önemli kurum ve akademisyen bu proje için bir araya geldi. Bize bu proje üzerine yaklaşık ne kadar zamandır kaç kişilik bir ekibin çalıştığını anlatır mısınız?
- Bir yılı aşkın süredir yaklaşık 15 kişilik bir ekip bu proje için çalışıyor. Projenin lansmanı da bu hafta kapılarını açan sergiyle yapmış olduk.
Sergi üç ay Ankara'da.Üç ayın ardından İstanbul'da da bu özel parçalar sergilenecek.
- Neydi peki bu projenin amacı bizimle paylaşabilir misiniz?
- Türkiye Dokuma Atlası projesi gerçekten çok önemli bir proje. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmak ve bu tarihi mirasın küresel ölçekteekte bilinirliğini artırmak ana amacımız. Bölgelerde bu dokumaları yeniden canlandırmak ve üretime döndüştürmek de önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Bununla ilgili istihdam yaratmak ve tabii ki tüm bu çalışmanın ekonomiye fayda sağlaması en büyük amaçlarımız arasında. Tabii ki markalaşmayı da sağlayarak sonrasında bu ürünlerin dünya pazarlarına satılmasını amaçlıyoruz. Bu serginin ardından dokumaların yapıldığı yerel yönetimlerin de desteğini alarak üretim sağlamak önemli.
- Amaç büyük üretimler yapmak mı?
- Aslında büyük üretim değil amacımız. Butik, daha atölye bazlı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Katmadeğeri yüksek özel üretimler yapmayı hedefliyoruz. Tabii bu sergi ve lansmanın ardından bir tekstil müzesi açmayı da planlıyoruz.
- Peki şimdiden var mı bu ürünlerin satılacağı alanlara dair çalışmalar?
- Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı Bohça isimli mağazayı duymuşsunuzdur. Onun gibi bir çalışma olabilir. Yerel yönetimlerle özel çalışmalar olabilir. Tabii ki Türk tasarımcılarına da bu çalışmanın ilham vermesini isteriz. Çok zengin bir kültürümüz var. Sergide hâlâ günümüzde kullanılan dokumalar kadar yıllar içinde unutulan çok özel örnekleri de göreceksiniz.
İlham almak için Anadolu'ya bakmak yeterli.
Dünyada eşi benzeri olmayan şeyler. Birçok yabancı modaevi ve marka bizim bu farklı yörelerimizde ele alınan dokumaları yıllar içinde kendi tasarımlarında defalarca kullandı.
- Önemli bir noktaya parmak bastınız... Anadolu topraklarından doğan dokuma türleri özellikle son birkaç yıldır Türk tasarımcılarının çalışmalarıyla yeniden gündeme geliyor...
- Tasarımcıların bu projeyle ortaya çıkan dokumalardan, renklerden, desenlerden ilham almasını çok isteriz. Lansmana tasarımcılardan da çok büyük ilgi vardı zaten...
- Peki nasıl başlandı bu projeye?
- Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün başladığı bir projeydi. Marmara Üniversitesi'nin de katkılarıyla...
Sonra bu proje bana geldi. Çok daha ciddi üzerine eğilmesi gereken ve profesyonelce çalışılması gereken bir konu olduğu için biz de İTHİB olarak projenin içerisinde yer aldık. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı, bir tarafta Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi ile projeyi hayata geçirdik.
ORGANİK, DOĞA DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Bu önemli serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şu detayların altını çizdi: "Bu proje, dokuma sanatımızın, belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir. Dokuma, sadece ipliklerden ve desenlerden oluşmaz. Yaşamla iç içe geçmiş, hayatın her mahfiline mührünü vurmuş serencamımızdır. Tüm bu değerlerin, coğrafyamız üzerinde çizdiği bir rota var. Akdeniz'in pamuk ipi, Doğu Anadolu'nun yünü, Bursa'nın ipeği, Karadeniz'in keteni, Denizli'nin buldanı gibi, zevk-i selimle karşılaştığımız nice durak var. İnanıyorum ki tüm bu harikalar, işte bu proje vesilesiyle yeniden gün yüzüne çıkacak. Geleneksel sanatlarımızın yitik birer hazine olmaması, bizim onları göz önünde tutmamıza bağlı. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallara karışmamaları için onları yaşatmamız gerekiyor. Ayrıca genç nesillerin, zihnini ve ruhunu bu zengin anlam dünyası ile beslemeliyiz. Dünya ne kadar değişirse değişsin, gelenek, sanat, zanaat ve yerel üretim her zaman ayakta kalmalıdır. Bu nedenle Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin hayat bulmasını son derece kıymetli buluyorum. İnsanların, organik, doğa dostu ve sürdürülebilir giyim talepleri çığ gibi büyüyor. Geleneksel dokuma kültürümüzdeki doğa dostu özellikleri, dünyanın ilgisine sunabiliriz. Malumunuz ülkemiz tekstil sektöründe son derece güçlü bir aktör. Türkiye'nin tekstil gücü, küresel olarak giyim kültürünün yeni değerler kazanmasına katkı sağlayabilir".