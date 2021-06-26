Patronsuz, bisikletli kuryeler

Motosiklet yerine bisikletleriyle evlere servis yapan 'Patronsuz Kuryeler' İstanbul
, Kadıköy
'de faaliyet gösteriyor. Pandemi döneminde esnafa destek olma amacıyla yola çıkan oluşum, esnaflardan Whatsapp üzerinden aldıkları siparişleri vatandaşlara ulaştırıyor. Büyük kurye şirketlerine oranla daha düşük bir ücret karşılığı hizmet veren 40 kişilik ekip, oluşumlarında patrona gerek duymadıklarını belirtiyor. Yaptıkları açıklamada "Şehrin kargaşasında trafiğin keşmekeş olduğu bu alanlarda alternatif bir ekonomi ve süründürülebilir sosyal sorumluluk potansiyeli oluşturup, kar amacı gütmeyen bu yapımızda ekolojik ve sanatsal anlamda da bir potansiyel yaratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandılar.
POĞAÇA TAŞIMAKLA BAŞLADILAR
"Her şey Kadıköy'de bir pastanedeki poğaçaları alıp, bisikletin römorkuna koyarak, pastanenin İstanbul kartını kullanıp gemi ile Eminönü
'ne bahşiş karşılığı her sabah bırakılması ile başladı. Kadıköy'deki pedal arkadaşlarımızın katılımları ile birçok mekân ile bahşiş karşılığı çalışmaya başladık. Oyuncu, müzisyen, fotoğrafçı, heykeltıraş, otizmli, mülteci ve çeşitli zanaat ustalarının yanı sıra gündüz başka işlerde çalışıp kalan zamanlarda bizimle olmak isteyen arkadaşlarla beraber yaklaşık 40 kişilik bir ekibiz."
ÖRNEK BİR YAPI
"Gezegen oluşumlarını da farklı sorumluluk bölgelerimizi adlandırmak adına kullanıyoruz. Demirbaş gezegeni
, Göztepe gezegeni
, koordinasyon gezegeni gibi. Var olmaya çalıştığımız her alan bizim için bir gezegenmiş gibi o duyarlılıkta tavı ve düşüncelerimizi oluşturuyor. Küçük alanlar da olsa o alanlardan bir gezegen yaratıp tavrımızı yansıtıyoruz. Örnek oluşturmaya çalışıyoruz."