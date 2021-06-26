Patronsuz, bisikletli kuryeler

Giriş Tarihi: 26.6.2021

40 bisiklet tutkununun bir araya gelmesiyle kurduğu ‘Patronsuz Kurye’ isimli girişim, kurye sektörüne yeni bir soluk getirdi... Oluşumda müzisyen, heykeltıraş ve öğrenci gibi farklı grupların yanında mülteci ve otizmli vatandaşlar da bulunuyor