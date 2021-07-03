Mars, satürn’le karşı karşıya... Sıkıntı büyük!

Son günlerde astrolojiye merakı olsun olmasın herkes aynı konudan bahsediyor. "Temmuz'un ilk 10 gününe aman dikkat!" Biz de Günaydın astroloji yazarı Zeynep Turan
'ın kapısını çaldık ve bu dönemi SABAH Cumartesi için yorumlamasını istedik. Turan içinde bulunduğumuz dönemi anlatmaya "Mücadele gezegeni Mars
ve öğreten gezegen Satürn, Temmuz ayında birbirine meydan okuduğunda olmazları oldurur. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular" diye başlıyor. Ve devam ediyor, "1 Temmuz büyük günlerin başlangıcı! Ay burcu Kova olan Amerika'nın enflasyonu sarsılırken, borsalardaki altın/ONS değeri ise yükselişe geçebilir. 'Zenginler de vergi öder' yılları başlıyor." Önümüzdeki günlerde dünyada ve Türkiye'de futbolun en çok konuşulan konular arasında yer alacağını da belirten Turan, kulüp başkanlarını transfer politikaları, medya demeçleri, özel hayatları ve para ilişkileri konularında uyarıyor.
GALATASARAY BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR ALİ KOÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR
Ali Koç
(2 Nisan 1967)
Haritasında bolca karşıtlığı olan ve burcu da ateş olan Ali Koç
'u yoğun bir gündem bekliyor. Yorgunluğu da sitem ile karışacak. Diline dolayacağı isimler gündemi değiştirecek.
Nihat Özdemir
(5 Nisan 1950)
Mars'ın meydan okuması, haritasındaki Venüs-Jüpiter kavuşumunu aktive edecek. Özdemir'in eski konuşmaları ve yeni açıklamaları birbiri ile uyuşmayacak. Yeni kararlarına olan tepki ise düşündüğünden daha fazla olacak.
Şenol Güneş
(1 Haziran 1952)
Haritasındaki Kuzey Ay Düğümü
-Plüton karşıtlığını tetikleyecek. Üzerindeki baskılar ve eleştiri okları sert söylemleri de ardı ardına getirebilir. Başarısız olacak sanmayın, gelecek onun da yüzünü güldürecek.
Ahmet Nur Çebi
(10 Ağustos 1959)
Güneş-Uranüs
kavuşumunda doğmuş Ahmet Nur Çebi
, Mars-Aslan savaşından yenik çıkan isimler arasında olacak. Kimseye yaranamadığını ve hak ettiği şampiyonluğu kursağında bıraktıklarını fark edecek.
Galatasaray Spor Kulübü
(30 Ekim 1905)
Satürn döngüsünden geçen Galatasaray Kulübü baştan aşağıya yenilenecek! Mars'ın ateş hali Temmuz ayında sahneye çıkarken yeni başkanın da dili sürçecek. Galatasaray, 2022'nin Mart ayına kadar eşine zor rastlanır günlere ev sahipliği yapacak.
Cüneyt Çakır
(23 Kasım 1976)
Satürn karşıtlığından geçerken Mars'ın müdahalesine maruz kalacak. Cüneyt Çakır'ın başarısı yer değiştirecek. Avrupa'da eleştiri, Türkiye'de ivme kazanacak.
KAAN YILDIRIM GÜNDEMDE OLACAK ALİNA BOZ ÇOK PARA KAZANACAK
İrem Sak
9 Şubat 1986)
Ülkemizin sevilen yüzlerinden olan İrem Sak, Yeniay Kova döngüsünde dünyaya gelmiş. Haritasında, Kova Stelyumu olan İrem Sak, aşk hayatıyla gündeme gelecek. Kendisi gibi ünlü biriyle bir ilişkiye başlayabilir. Sak yeniden ekranlara dönecek ve bir taşla iki kuş vuran ünlüler arasında yer alacak.
Alina Boz
(14 Haziran 1998)
Ay Uranüs kavuşumunda dünyaya gelen Alina Boz, aynı zamanda Jüpiter Balık döngüsünden de geçmiş. Jüpiter Balık döngüsünde, özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerden birisi de Boz olacak. Başarılı oyuncu 2022 yılının Nisan ayına kadar en çok kazanan ünlüler arasında da yer alacak. Farklı projelerle ekranlarda yer almaya devam edecek olan Boz, özel hayatıyla ilgili keskin kararlar almak zorunda kalabilir.
Özge Özpirinçci
(1 Nisan 1986)
Mars'ı Ay burcu ve Neptün'ü Oğlak olan Özge Özpirinççi Ay Neptün kavuşumunda dünyaya gelmiş. Önümüzdeki günlerde Özge Özpirinççi, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam eden isimlerden olacak. Jüpiter'in geçişi ile birlikte anne olacak olan Özge Özpirinççi'nin hem düğünü hem de hamileyken alacağı işler nedeniyle en şanslı dönemine girdiği herkes tarafından fark edilecek
Gonca Vuslateri
(2 Eylül 1986)
Aşkta aradığını bulamayan, bir küs bir barışık devam eden Gonca Vuslateri de Jüpiter Balık döngüsünde doğan ünlülerimiz arasında yer alıyor. Gülmeye ihtiyacımız olduğu bugünlerde, ekranların sevilen isimlerinden olan başarılı oyuncu, sanat uyanırken farklı projelerde karşımızda olmaya devam edecek. Başarılı oyuncu, 2021 yılı bitmeden set aşklarına yelken açan ünlülerimiz arasında yer alabilir.
Açelya Topaloğlu
(19 Kasım 1986)
Merkür, Venüs Retrosu'nda, duble retrolu bir haritası olan Açelya Topaloğlu da açıklamaları ve ilişkileriyle gündeme gelenler arasında yer alacak. Topaloğlu, sosyal medyadaki çıkışları ile de dikkat çekebilir. Jüpiter döngüsünde dünyaya gelen Topaloğlu, özel hayatında yüzü gülecek ünlüler arasında.
Kaan Yıldırım
(24 Aralık 1986)
Ay burcu Terazi olan, Kaan Yıldırım ise Jüpiter, Mars kavuşumunda dünyaya gelmiş. Başarılı oyuncu, özel hayatıyla ilgili gündeme gelirken kariyer hayatında birtakım iddialara maruz kalabilir. Kaan Yıldırım'ın Jüpiter Balık döngüsünde bol bol açıklamalarına tanıklık edebiliriz. Başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarından yapacağı açıklamalarla, iddialara cevap vermek zorunda kalacak ve açıklamalarıyla gündemde olacak.
FAİLİ MEÇHULLER ÇÖZÜLEBİLİR
Turan'a göre takvimler 10 Temmuz'u gösterdiğinde, Ay kendi yönettiği burçta yani Yengeç'teyken yeniay gerçekleşecek. Yeniay gökyüzüne nefes aldırırken yeryüzündeki belirsizlik bulutları dağılacak. Kendimizi güvende hissetmek için elimizden geleni yapacağız. Yolu açan bu sefer 'Ay' olacak. Güç, kudret ve istikrar daha yüksek sesle konuşulurken hem piyasalar hem de toplumsal olarak havada kalan konuların hepsi neticeye kavuşacak. Yeniay; evimiz, yuvamız, ülkemiz, sınırlarımız, güvenliğimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimizi öne çıkaracak.
Merhametin gerçek sahibi kim diyeceğiz.
Yeniay gerçekleşirken;
Toplumsal duyarlılık artabilir.
Yıllardır anlaşılmayan çıkar ilişkileri gün yüzüne çıkabilir.
Bir sonraki hamleleri anlamak ve çözmek kolaylaşabilir.
Dünyada kadın direnişi daha çok artabilir.
Çocukların pandemide yaşadıkları duygu karmaşaları bitebilir.
Sığınma evleri gündeme gelebilir.
Çocuk esirgeme yurtları ve benzer yapılar konuşulabilir.
Geçmişte çözülmemiş faili meçhul cinayetler ve suçlar çözüme kavuşabilir.
BUNLARA DİKKAT!
Zeynep Turan, "Güneş ve Ay, 10 Temmuz Cumartesi sabahında Yengeç burcunda konumlanırken bitmemiş birçok mesele dile gelebilir. Sahneye ilk olarak finali gelmiş konular ayak basacak. Bir şey bitmeden, diğeri başlamaz mantığını barındıran Yeniay'a Venüs-Mars yakınlığı da eşlik edecek.
Kendinden emin konuşanlara inanmak kolaylaşacak" diyor.
Anın yükseleninin de, tepe noktasının da ateş tarafından referans alınması, Yeniay'ın su haline tezatlık katacak. Kolaya kaçanları da zorlayacak.
Örneğin;
Mantık evliliği yapmaya kalkanları,
"Seviyorum." diye kendini ikna etmeye çalışanları,
İş yerinde gizli ilişki yaşayanları,
Aile iş yerinde çalışıp borçlarınımuhasebesini gizleyenleri,
Bağımlıklarını saklayanları...
Yeniay, insanlığı gerçekliğe iterken, emeksiz düzenin imkansız olacağını hatırlatacak. Güneş ve Ay en güçlü Yeniay formunu devreye sokarken, kanma, yanılma aldanma gibi tembel duygulara teslim olanlar uyanacak.