7/24 şehirde yaşam

Konser
Eğlence garantili
Reggae müziğin ülkemizdeki popüler ismi Sattas Reggaeband, bugün Tamirane Akasya'da konser verecek. Eğlenceli sahnesiyle ünlü grubun konseri için kapılar 19.30'da açılacak.
Simge ile randevu
Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konser serisi, 14 Temmuz Çarşamba günü Simge ve Rubato konseriyle devam ediyor. Başarılı şarkıcı ve sevilen grup ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. 18 Temmuz Pazar günü ise Derya Bedavacı sahnede olacak.
Pek yakında
Dans etmeyen kalmasın
Fransız ikili The Blaze, 7 Ağustos akşamı Küçükçiftlik Park'ta olacak. Fransız elektronik müzik sahnesinin yeni temsilcileri müziklerine aşk, aile, arkadaşlık, umutsuzluk gibi insana dair temaları ustalıkta aktarıyor.
Sergi
Füzyon, Urla'da açıldı
Urla
'daki BE Contemporary Art Gallery, 16 Ağustos tarihine kadar çağdaş sanatçı Uğur Çakı'nın Füzyon sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının doğduğu ve büyüdüğü Urla'daki ilk sergisi Çakı'nın farklı dönemlerde üretmiş olduğu gerçeküstü bronz heykellerini, pop art resimlerini, yerleştirmelerini ve ready made çalışmalarını bir arada deneyimleme imkanı sunuyor.
Seyahat
Türkiye'yi geziyoruz
Kurban Bayramı tatilini, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfe ayırabilirsiniz. Jolly, bayrama özel Kuzey Ege, Karadeniz Yaylaları ve Batum, Kapadokya ve Güneydoğu gibi birçok destinasyona özel turlar hazırladı.
Mekan
Yenilikler
* Fairmont Quasar Istanbul'un bahçe katında yer alan Aila'nın şefi Emre İnanır, yeni menüsünde Anadolu'nun coğrafi işaretli ürünlerine yer verdi.
* Cunda'nın girişinde yer alan Despot Evi'nde cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik var. Otelin geniş bahçesinde ise açık hava sinema gösterimleri gerçekleşiyor.
* Alaçatı'daki butik otel Viento Hotel'in girişinde yer alan Sota Alaçatı, bu yaz Asyalı şeflerin hazırladığı özel sushi menüsüyle iddialı.