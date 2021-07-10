Çocuk valizi hazırlamanın püf noktaları

Giriş Tarihi: 10.7.2021

Okullar kapandı, yasaklar kaldırıldı, havalar ısındı... Bu da yaz tatiline çıkma vaktimizin geldiğini gösteriyor. Tatile çıkarken en zorlandığımız aşamlardan biri valizleri hazırlamak, özellikle çocukların valizini... İşte bugün size çocuk valizi hazırlamanın püf noktalarından bahsedeceğim