Çocuk valizi hazırlamanın püf noktaları

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte hepimiz tatil planları yapmaya başladık. Kimimiz güneye inip deniz ve kumun keyfini çıkarmaya kimimiz de memleketine aile ziyaretine gitmeye hazırlanıyor. Bu süreçte en can sıkıcı görev valizleri hazırlamak olsa gerek... Özellikle çocuklu aileler için bu zorluk iki katına çıkıyor. Çünkü her anne çocuğunun ihtiyacı olabilecek şeyleri tüm ayrıntılarıyla düşünür ve asla bir şey unutmak istemez. İşte ben de bugün sizlere çocuklara valiz hazırlarken mutlaka yanınıza almanız gerekenlerden bahsedeceğim. Kalem kağıtlar hazır mı?Valizi düzenli ve pratik olarak hazırlamak istiyorsanız mutlaka renk renk küçük boy hurçlar edinin. Renk renk diyorum, çünkü hangi renkte nelerin olduğunu bilmek aradığınız şeyi hemen bulmanızı sağlıyor. Çocuklarınızın kıyafetlerini alt ve üst olarak ayırın ve iki farklı hurca yerleştirin. Mayo, havlu, deniz terliği, deniz gözlüğü, kolluk gibi plajda kullanacaklarınız bir arada olabilir. Böylelikle plaja giderken zahmet çekmezsiniz.Her anne çocuğunun tatilde hasta olma ihtimalini düşünür. Bu yüzden yanımıza ateş düşürücü, ateş ölçer, yanık kremi, sinek koruyucu, kaşıntı, yanık, düşme, çarpma gibi vakalar için melhem, yara kremi, ishal ilacı, burun spreyini mutlaka alıyoruz.Oyuncak almadan yola çıkmak olmaz. Her ne kadar deniz kum var oyuncaklara sıra gelmez diye düşünsek de tecrübeyle sabit oyuncağa her zaman ihtiyaç duyuluyor. Çocuğunuzun yaşına göre onu en çok oyalayacağınızı düşündüğünüz oyuncaklar için ayrı bir hurç yapabilirsiniz. Çocuğunuz ilkokul çağındaysa çıkartmalı etkinlik kitapları, boya kalemlerini sakın unutmayın. Legolar, yapbozlar da kurtarıcı olabiliyor. Ayrıca kova, kürek ve tırmıkları unutursanız tekrar satın almak durumunda kalabilirsiniz.Tabii bebeğiniz varsa yanınıza almanız gereken şeyler de değişiyor. Mesela; diş kaşıyıcılar, bebek telsizi, oda termometresi, oyun halısı, pişik kremi , fizyolojik serum bunlardan bazıları... Ayrıca, ıslak mendil, alt açma ve emzirme örtüsü, biberon, suluk, mama yediriyorsanız sıcaklığını ayarlamak için termos, göğüs ucu kremi de asla unutmamanız gerekenlerden...Eğer seyahatiniz arabayla olacaksa ve yol uzunsa çocukları oyalamak için yanınıza mutlaka küçük atıştırmalıklar alın. Islak mendil ve peçete ulaşılabilir bir yerde olsun. Kusma ihtimaline karşı poşet bulundurun. Örtü, ince bir battaniye her zaman lazım olacaktır. Valizin dışında da el çantanıza mutlaka yedek kıyafet atın. Çünkü terleyen ya da kusan çocuğunuzun üstünü değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Molalarda güneş gözlüğü ve şapkalara ihtiyaç duyabilirsiniz.