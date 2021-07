Duygusal şarkı yok tam gaz eğlence...

Pandemi öncesinde kışın İstanbul'da, yaz aylarında ise Bodrum ve Çeşme 'de tam bir canlı müzik çılgınlığı yaşanıyordu. Akşam yemeğini yiyen soluğu kulüplerde alıyor, sevdikleri isimler eşliğinde doyasıya eğleniyorlardı. Sonra evlere kapandık, sahneler de sessizliğe büründü.Ve 1 Temmuz itibarıyla müzisyenler sahnelerine kavuştu. Programlar genellikle 22.00-24.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Bu yıl repertuvarlarda hareketli şarkılar ağırlıkta. Programları yeniden başlayan sanatçılar mutlu. İşler yoğunlaştı. İşletmeciler de kaybettikleri günleri telafi etmek için kolları sıvadı.Canlı müziğin sevilen isimleri ve popüler kulüplerin işletmecileri ile 1 Temmuz sonrasını konuştuk.Must Bodrum'da sahne çok güzeldi. Mekan kalabalıktı. İnsanlar eğlenceye açtı. Sanki oyun alanıma geri döndüm gibi hissettim. Karanlıktan aydınlığa çıkmak gibiydi. Orkestramla birlikte sahnede olmayı çok özlemişim. Pandemi döneminde bateri çalmayı öğrendim. Konserde de bateri şov yaptım. Bu yaz repertuvarımda slow şarkı yok. Konseptim Türkçe 90'lar ama yeni nesil şarkılara da yer veriyorum. Çünkü dinleyicilerimin arasında 18-25 yaş arası ağırlıkta. En zoru gecenin sonunda sahneden inmek oluyor.Sahne, kendimizi en çok tamamladığımız alan...Bundan mahrum olmak hayatımızda çok büyük bir boşluk oluşturdu. Bunca zamandan sonra sahnede, dinleyicilerimle şarkılar paylaşmak yeniden canlı olduğumu hatırlattı. Özellikle yazlık bölgeler için en zor kısmı, insanları 22.00'de geceye hazır bir şekilde mekana çekmek. Hal böyle olunca 24.00; daha yeni ısındığımız anda bizi yarım bırakıyor. Dinlemeye ve oturarak eşlik etmeye yönelik bölümün süresini uzattım. Sonuçta eğlenmek sadece bedenen yükselerek gerçekleşen bir şey olmak zorunda değil ama tabii bir noktada yine yerimizde duramayacağımız şarkılardan da vazgeçmiş değilim. Konser tadında bir iki saat hazırladım. Birlikte çalmayı en çok sevdiğim dört müzisyen dostumla, soundumuzu geliştirmek için uzun provalar yaptık. Seyirciler, araya sanki hiç zaman girmemiş gibi adapte oldular, benden dinlemeyi özledikleri şarkıları dinlemek için sabırsızlandıklarını gördüm. Eğlenmeyi, sandığımdan daha çok özlemişlerdi.Yaşam suyumuz, can suyumuz bizim sahne. 1,5 yıl bu sudan mahrum kaldığınızı düşünün. Kavuştuğunuzda ne yaparsınız? Kana kana içersiniz. Ben de kana kana içtim! Gözlerim dolu dolu, "Bu an gerçek değil mi?" diye sorup durdum içimden. Repertuvarım için 1,5 yıldır global bir sağlık kriziyle boğuşan herkese hitap edebilecek, yaşanan onca sıkıntıyı unutturacak ve deliler gibi dans edeceğimiz şarkılar seçtim. Pandemiden sonra 'tam kadro' çıktığımız sahnede herkesle tek tek göz göze geldiğimiz ve ilk şarkının bitiminde kopan alkışı hiç unutamayacağım. Seyircilerden çoğunun sesi kısıldı, bağıra bağıra bize eşlik etmekten.Sahne öncesinde çok heyecanlıydım. Yeniden sevdiğim ve güçlü hissettiğim yerde duruyor olmak tarifsiz bir histi. Program bitiyor diye üzülmedim, yeniden kavuştuğumuz için duyduğum mutluluk daha yoğun bir histi. Repertuvarıma hep bir ağızdan söylemeyi özlediğimiz klasiklere, sokağa çıkma yasağındayken evde modumu yükseltmek için açtığım pozitif enerjili şarkılardan bazılarını ekledim. Sanki hiç ara vermemiş gibiydik.Yasakların kalkmasıyla birlikte üzerimden de 55 kilo kalktı gibi hissediyorum. Psikolojik anlamda zorlu bir sınavdı, önüme göremediğim zamanlar oldu. Başka ne iş yapabilirim, bilemedim. Neyse ki sahneler açıldı. Müzisyen arkadaşlarımla birlikte yoğun bir program beni bekliyor. Angie Bodrum ve Çeşme Om Paparrazzi'de her hafta sahneye 22.00 gibi çıkacağım. Özel etkinlikler de var. İki saat boyunca ara vermeden sahnedeyim. Bir dakikamı bile sahne dışında harcamak istemiyorum. Repertuvarımda da artık slow şarkı yok, hepsi hareketli. Herkes eğlenmeye aç, ağlamak yok.Hayatta en sevdiğim şey sahnede olmak. Beni o küçük sahneye bırakın, orada kendimi kaybedeyim. Çok yoğun ve çok güzel bir yaz bekliyor bizi. Bu sene Angie Bodrum ve Om Paparrazzi var kesinleşen. Gerçekten nefes alamayacakmışım gibi görünüyor ama zaten nefes almak gibi bir derdim yok. Altı yazlık yorulmaya hazırım. Sahnede olmaya çok açım. İşime uzak kalmak beni aşırı yıprattı. Yeni şarkılar var repertuvarımda. Edis'ten Martılar'ı çalmadan sahneden inmek istemiyorum. Uzi'den Krvn'ı da... Beni sahneden indirmek zaten hep zordu. Sahnedeyken cebimde telefonum oluyor. Angie'deki işletmecimiz Burcu, zamanı gelince telefonu çaldırmaya başlıyor. O anda anlıyorum, inmem gerektiğini...