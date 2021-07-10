Giriş Tarihi: 10.7.2021

Duygusal şarkı yok tam gaz eğlence... MELTEM FIRATLI

Canlı müzik kulüpleri açıldı, müzisyenler çok özledikleri sahnelerine kavuştu. Aralarında bir gecede iki mekanda birden çıkanlar var. Repertuvarlarda da değişiklikler yapıldı. Hareketli şarkılar ağırlıkta. “Herkes eğlenmeye aç. Slow şarkı, ağlamak yok” diyorlar.