Sanatın süperstarları heykel parkında

Bodrum
'un bu yaz sanat konusunda da iddialı olduğunu daha önce yazmıştık. Temmuz ayında hayata geçen iki proje var ki adeta sanatın süperstarlarını Bodrum'a taşıyor dersek abartmış olmayız.
İlki Kaplankaya Clubhouse'da Pilevneli ve König işbirliğiyle hazırlanan proje. Ki bu projeyi de ilk biz duyurmuştuk.
Bir koleksiyonerin güneydeki evi fikriyle kurgulanan sergi 10 Temmuz'da sanatseverlerle buluştu. Sergide 4 bin 500 metrekarelik bir alanda Ali Elmacı, Anette Kelm, Erdoğan Zümrütoğlu, Refik Anadol, Tarık Töre, Hans Op de Beeck, Johan Creten gibi isimlerin eserlerini görebiliyorsunuz.
Sevil Dolmacı Art Gallery ise Bodrum Loft'ta bir açık hava heykel parkı oluşturdu. 19 Temmuz'da açılacak parkta 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 28 eser yer alıyor. Bu işlerden öne çıkan üçü şöyle:
Güney Koreli heykeltraş Seo Young Deok'un Londra'da Mayfair Sculpture Trail ve Capri şehrinin surları gibi birçok şehrin kamusal alanında sergilenen Meditation serisinden üç farklı heykeli sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Bir zamanlar Pablo Escobar
'a ait olmasıyla bilinen, zengin bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği karınca enstalasyonları House Taken da parkta yer alacak.
Dantel oyasını eğlenceli figüratif heykellere dönüştüren heykeltıraş Ozan Oganer'in Alis Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu da parkta görülebilecek.