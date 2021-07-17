Sivas’ta, tarihin izinde

Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı derler Sivas için. Tarihiyle, gastronomisiyle, düzenli, tıkır tıkır işleyen şehir yapısıyla; Sabah İl Buluşmaları kapsamında yazarlarımızla birlikte Sivas'taydık. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in uyum içinde yaptıkları onlarca çalışmaya yerinde tanık olduk... Bugün Sivas'ın tarihi ve tarihi yapılarını ele alıyoruz. Yarın ise Sivas'ı Sivas yapan değerler ve yeni yatırımları anlatacağız.
Tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas; Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhâneddin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darü'l A'la'sı, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Anadolu
'nun birlik ve dirlik yurdu...
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada bulunduran şehir meydanı, UNESCO tarafından 1987 yılında "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, Hz. Mevlana'nın da tedavi gördüğü Anadolu'nun el hamrası Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, dünyadaki en büyük Hitit tapınaklarına sahip olan, Hititlerle Mısırlıların ünlü Kadeş Antlaşması'nın metne döküldüğü, bir savaşın barışa dönüştüğü Sarissa antik kenti Sivas'ın görülmesi gereken önemli tarih ve kültür hazineleri.
Sivas'a farklı dönemlerde değişik isimler vermişler. Sebaste, Sipas
, Megalopolis, Kabira, Diaspolis, Talaurs, Danişment İli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas...
DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliye. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiş. Ulu Cami, Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmış. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah.
Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin bir çok yerinde bulunan, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden çıkan, taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan harikulade motifler tüm dünyanın ilgi ve dikkatini çekiyor. Bu eseri farklı ve özgün kılan bir diğer özellik de, uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiç birinin bir daha kendini tekrar etmemesi; kainattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde olduklarının taşa nakşedilerek gözler önüne serilmesi. Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin dengeli ve uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şaheser, dünyada, görülmeye değer eserler listesinin başında yer alıyor. Bu büyüleyici eseri anlatmaya sözlerin yetersiz kalacağını Evliya Çelebi yüzyıllar önce şöyle ifade etmiş: "Methinde diller kısır, kalem kırıktır". Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide eser, sanat tarihçileri tarafından "Divriği mucizesi", "Anadolu'nun Elhamrası" gibi ifadelerle tanımlanmış. 1985 yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altında.
Bugünkü hastanelerin görevini yapan yapılar için geçmişte şifahane, bimarhane, darüşşifa gibi isimler kullanılmaktaymış. Divriği Şifahanesi Anadolu'daki darüşşifaların günümüze ulaşan en eski ve en önemlilerinden biri. Şifahane, Osmanlı döneminde, aynı zamanda pozitif ve dini ilimlerin verildiği bir medrese olarak da kullanılmış.
Orta Asya Türk yapı geleneğine bağlı olarak inşa edilen Şifahane, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plâna sahip. Kesme taştan yapılan eser, kapalı avlulu, üç eyvanlı olup batı kanadı çift katlı. En belirgin örtü sistemi, ana eyvanın yıldız tonozu. Yapıda beşik, sivri, aynalı, çapraz, artı ve yıldız tonozlar da kullanılmış. Avlusu, bezemeli sütunlara çift yönlü kemer atılımıyla artı biçimli dokuz bölüme ayrılmış. Orta bölümün üzeri, iki yanda beşik tonoz kollarının ortadaki köşe taşlı sekizgen kasnakla birleştiği camlı demir doğrama bir külâhla örtülü.
GÖK MEDRESE
Açık avlulu, iki katlı, dört eyvanlı plan şeması gösteren bir medrese... Giriş eyvanının sağındaki mescidin ve iki yan eyvanın firuze renkli çinileri bu medreseye Gök Medrese adını verdirecek kadar etkili olmuş. Selçuklu sanatının en seçkin en abidevi anıtlarından biri olan Gök Medrese, süsleme sanatı ile mimarinin birbiriyle bütünleştiği nadide eserlerimizden. Gök Medrese, özellikle anıtsal mermer taç kapısı ve cephesiyle 13'üncü yüzyılın karakterini tam anlamıyla yansıtıyor. Medresenin doğu yönünde olması gereken ana eyvan yıkılmış; sonradan Müftü Seyyid Abdullah Efendi tarafından ahşap olarak yaptırılmış.
Girişin sağındaki mescit bölümünün firuze renkli çinilerinin büyük bir kısmı düşmesine rağmen ihtişamını koruyor. Mescit mihrabının çevre bordürleri koyu mavi, mor ve firuze renkli çinilerle çiçekli kufi tarzda yazılı ayet çevreliyor. Üçgenler ve kubbede tuğla-çini mozaik birlikte kullanılmış. Onaltıgen kasnaktan sonra yarım küre kubbe eteğine çepeçevre üç hadis yazılmış. Çinilerle süslü mihrabın çevresinde kufi yazı ile Ayetel Kürsi
yazılı.
SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ
Sivas, Merkez, Yüceyurt Mahallesi, Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan, "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescilli Eski Sanat Okulu Binası, 1896-1899 yıllarında, Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından Sanayi-i Mektebi olarak yaptırılmış. 1911 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey tarafından Sanat Okulu Halıcılık Mektebinin karşısına fabrikalara ara teknik elaman yetiştirmek amacıyla Demircilik ve Marangozluk atölyesi olarak açılmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında faaliyetini sürdüren Eski Sanat Okulu, yeni inşa edilen Endüstri Meslek Lisesi'nin yeterli olması nedeniyle, son yıllarda bir süre atıl durumda kalmış. Yapının onarım çalışmalarına 2005 yılında Sivas Valiliği İl Özel İdaresince başlanılarak 2007 yılında tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşhir ve tanzimi düzenlenerek 29.04.2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmış
ARKEOLOJİK BULUNTULAR BÖLÜMÜ:
Bu bölümde Sivas Haliminhanı- Haymanlı Kazısında bulunan, 9 milyon yıl öncesine ait fosil kalıntıları, Kalkolitik Çağ'dan itibaren Erken Tunç Çağı, Altınyayla Kuşaklı- Sarissa Antik Kenti, Yıldızeli Kayalıpınar (Samuha) Antik Kenti, Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi ünik eserleri, pişmiş toprak kapları, değişik form ve özellikte günlük kullanım eşyaları.
ALTIN ESERLER BÖLÜMÜ:
Altın eserler vitrininde Urartu, Roma ve Bizans Dönemi süs ve ziynet eşyaları sergileniyor.
TAŞ ESERLER BÖLÜMÜ:
Sivas ve çevresindeki medeniyetlerin ölü kültünü yansıtan Hitit Dönemine ait kitabeler, Tanrıça kabartması (Ortostat), aslan heykelleri ile Roma Dönemi lahitleri sergileniyor.
SARİSSA ANTİK KENTİ
Altınyayla İlçesi, Başören köyünde, Ak kuzulu mezrasında bulunuyor. Burası: Sivas il merkezine, yaklaşık 60 km uzaklıkta. Sivas-Şarkışla yolu üzerinden gidebilirsiniz. Sarissa şehri: 1650 metre yükseklikte. 1950 adımlık sur kalıntısı ile önemli bir yerleşim yerid. Şehre giriş sur üzerinde bulunan dört kapıdan sağlanıyor.
Yapılan arkeolojik kazılar sırasında, ele geçen amorf vaziyetteki bir seramik parçası üzerindeki hiyeroglif yazının okunması ile kentin adının "Sarissa" olduğu öğrenilmiş. Bu isim: kazılar sırasında şehirde ele geçen tabletlerde de; sekiz yerde geçiyor ve kentin Hitit dönemindeki adını doğruluyor. Yöre halkının, buraya kuşaklı demesinin sebebi ise, burada bulunan surlar.
M.Ö. 1500 ve 1400'lü yıllarda, önemli bir yerleşim merkezi olan ve Hitit krallarının başkent Boğazköy'den gelerek, yazlık çalışmalarını yürüttükleri "Sarissa Yerleşimi" Anadolu'da tablet buluntusu veren, beşinci merkez. Ele geçen 52 tabletin bir kısmı sağlam durumda. Bir bölümü ise kırılmış ve parça halinde. Tabletler üzerindeki metinlerin çözümlemelerine göre üç tanesinin bayramla ilgili, 12 tanesinin kült envanteri ile ilgili ve diğerlerinin ise fal metinleri oldukları saptanmış.
Kazılarda: günümüze kadar bilinen en büyük Hitit tapınaklarından biri, kralın sarayı ve şehrin güney-kuzeybatı sur kapıları ortaya çıkarılmış. Bu tapınak: Hitit başkenti Hattuşaş'taki tapınakla benzer olup, Boğazköy dışında Hitit imparatorluk çağına ait Anadolu'daki tek (MÖ.1460-1190) tapınak.