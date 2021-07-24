7/24 şehirde yaşam

sergi

Düş nesneleri

Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi), yeni sergisini Beşiktaş'taki Karl&Ein Art Gallery'de açtı. Dream Objects/Düş Nesneleri; Fendi, Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Cartier gibi dünyaca ünlü markaları odak noktasına alıyor. Lüks nesnelerle girilen ve yoğun duygular içeren etkileşimi araştıran sanatçı, statü simgesi olan markalara içimizdeki gizli arzuları dışa vuracak yeni bir açıdan bakıyor.





sinema

Doğayla iç içe film izliyoruz

Platınum Açık Hava Sineması'nda gösterimler devam ediyor. Turkcell Platinum Park'ta 27 Temmuz'da Tenet'i izleyebilirsiniz. Ertesi gün yine bir aksiyon filmi olan Tomb Raider gösterilecek. 29 Temmuz'da Blade Runner 2049, 30 Temmuz'da ise Ford v. Ferrari sinemaseverlerle buluşacak. Platinum ve Platinum Black müşterileri telefon veya Platinum uygulamasından alacakları şifre ile uygulama üzerinden uygun olan gösterimlere iki kişilik film rezervasyonu yapabilecek.



tiyatro

Hem hüzün hem kahkaha

Kumbaracı50'nın yeni müzikli oyunu Cyrano de Bergerac ilk kez Küçükçitflik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 28-29 Temmuz akşamları üst üste tiyatroseverlerle buluşacak oyun hem hüzünlendirecek hem de kahkahalar attıracak. Oyunun başlama saati 21.00.





atölye

Kim hamburger sevmez ki!

Kimsenin 'hayır' diyemediği muhteşem ikili: Hamburger ve patates kızartması. MSA'nın atölyesinde önce kendi ellerinizle parça etten bıçak kıyması hazırlayacaksınız. Sonra hamburger köftesinden patates kızartmasına, soğan halkasından ev yapımı mayoneze tüm lezzetlerin yapımını öğreneceksiniz. Atölye 26 Temmuz Pazartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.





konser

Yıldızlarla buluşmaya hazır mısınız?

Turkcell'in klasikleşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor. 30 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Aleyna Tilki, MFÖ, Ebru Yaşar, Funda Arar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak. 30 Temmuz'da Sertab Erener'i, 31 Temmuz'da ise Aleyna Tilki'yi izleyebilirsiniz.





mekan

Lezzet ve eğlence vaat ediyor

Kuruçeşme'de hizmet veren Boaz, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde lezzetli deniz ürünleri yemek isteyenler için ideal. Deniz ürünleri taze taze Ege'den geliyor, usta şefin elinde lezzetleri yemeklere dönüşüyor. Deneyimli bir ekibin yönettiği restoran aslında üç katlı bir yeme-içme ve eğlence kompleksinin bir parçası. İlerleyen dönemde diğer iki mekan da faaliyete geçecek. Boaz'in bir alt katında Boudicca adlı DJ performanlarının yer alacağı bir kulüp yer alıyor. Zemin kattaki Margaux Theatre'da ise canlı müzik yapılacak.



tatil

Özel koyu var

Cunda, Despot Evi, dileyen misafirlerini özel plajında ağırlıyor. Misafirler, otelin önünden özel tekneleri kullanarak ya da kısa bir kara yolculuğuyla plaja ulaşabiliyor. Sakin ve sessiz bir doğa içinde yer alan plajda, Cunda Despot Evi'nin kendi mutfağı ve barı da var.



BODRUM-ÇEŞME HATTI

Hafta sonu partisi

Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un içinde yer alan, canlı bir atmosferde kabaret tarzı eğlence sunan Folie'de bugün parti var. Güneşin battığı saatlere kadar devam edecek marin temalı partide DJ Javi'nin yanı sıra saksafon ve tumba eşliğinde yapılan canlı müziğe, uluslararası dansçılar eşlik edecek.





Toro açıldı

Toro Pan-Asian, Le Meridien Bodrum Beach Resort'ta açıldı. Restoranda, Uzak Doğu mutfaklarında uzmanlaşmış şeflerin yaratıcı dokunuşları ile Endonezya, Kore, Çin ve Bali yemeklerini modernize etkilerle deneyimlemek mümkün.



21 sanatçı aynı sergide

Bodrumbodrum Art Gallery, 30 Eylül'e kadar Merkur ve Pi Artworks işbirliği ile gerçekleşen karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Music to My Eyes adlı sergide aralarında Serdar Acar, Ekrem Yalçındağ, Ersan Deveci ve Rabia Çelik gibi isimlerin de yer aldığı 21 çağdaş sanatçının eserleri bulunuyor.



Sakiler sahnede

Bodrum, Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel, bayram boyunca popüler müziğin sevilen isimlerini ağırladı. Azka Sahne'de bu akşam Sakiler konser verecek.



Akustik konser

Reges, a Luxury Collection Resort &Spa, Çeşme'de bu akşam Tuğba Yurt konser verecek. Benim O şarkısı dillerden düşmeyen Yurt, konserde akustik çalışmalarından da örnekler sunacak.



Bastık, Alaçatı'da

Alaçatı'da plaj-restoran olarak hizmet veren Elias Beach'te canlı müzik performansları devam ediyor. Yarın Zeynep Bastık ve DJ Ali Kuru'yu dinleyebilirsiniz. Etkinlik giriş ücreti 250 TL.