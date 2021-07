7/24şehirde yaşam

Akbank Sanat Youtube kanalında Obticeo adlı interaktif dijital dans performansını izleyebilirsiniz. İlk bölümde dansçı zihinlerdeki gürültü kalabalığını doğaçlama bir performans şeklinde sunarken ikinci bölümde elektrotun vücuttan sökülmesiyle kafasındaki sesleri susturabildiğini deneyimliyor. Son bölümdeyse dansçıyı elektrotları sökülmüş olarak izliyorsunuz.Mutfak Sanatları Akademisi'nde 1 Ağustos'ta yazın en sevilen tatlısı dondurmanın yapımı öğretilecek. Artizan Dondurma atölyesinde hem geleneksel hem de modern metotlarla dondurma yapılacak. 10.00-16.00 arasındaki eğitimde, sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına, farklı reçeteler ve özel tekniklerle dondurma sanatının tüm incelikleri gösterilecek.Turkcell Vadi Açıkhava'da gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler serisi Yüzyüzeyken Konuşuruz konseriyle devam ediyor. Konserleri kapalı gişe geçen grubun üç albümü bulunuyor. Konserin başlama saati 21.00.Jolly Joker Adana'da 6 Ağustos Cuma günü Can Gox 'u izleyebilirsiniz. Yaptığı cover'larla öne çıkan Gox'un sahne performansları da çok seviliyor.yeme-içmeFairmont Quasar Istanbul'daki Ukiyo Restaurant&Bar'da her perşembe ve cuma akşamı 18.30 -20.30 saatleri arasında sınırsız suşi geceleri düzenleniyor. Kişi başı 245 TL olan sınırsız suşi menüsüne bir içecek de dahil.Novikov Helipad Lounge Bodrum, Yalıkavak Marina'da açıldı. Novikov Bodrum restoranının çatısında bulunan helikopter pistinin dönüştürülmesiyle ortaya çıkan gece kulübünde dünyaca ünlü DJ'ler performans sergileyecek.Alaçatı'nın klasik mekanlarından Limon Köyiçi, her yıl menüsünü zenginleştirerek misafirlerini ağırlıyor. Şef Eyüp Gül ve ekibinin dokunuşlarıyla şekillenen menüdeki papaz erikli içli köfte çok seviliyor. İçli köftenin dışı çıtır çıtır, içi enfes.Yalıkavak Marina'daki Kitchenette, müdavimlerini yeni konseptiyle tanıştırdı. Kitchenette'in eğlence alt markası olan Baronette, günün her anında sosyalleşme ve eğlenceyi bir arada arayanların kaçış noktası olmayı hedefliyor.Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Sanatçı Ebru Ceylan'ın Cumhuriyet dönemi yazarlarının hayatlarından kesitleri anlattığı klasikleşen ve ses getiren projesi Konuşan Resimler Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. 4 Ağustos'a kadar devam edecek sergide yer alan resimlere ait metinler Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendiriliyor.