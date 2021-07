Marcus, hâlâ Şevval’e 100 metreden fazla yaklaşamaz

Mesnetsiz...İstinaden...İşbu açıklamayı...İtibar etmeyin...Bak sen bizim minnoş Şevval'e, bu kelimeleri tek bir açıklama içinde kullanabilmiş... Bir ay önce Türkçe konuşamayan hanım kızımız bülbül olmuş şakıyor. Türk Dil Kurumu Başkanı görse, mutluluktan gözleri dolar , ağlar...Olayları kronolojik sırayla hatırlatayım:Şevval'ciğimin ex sevgilisi Marcus, yeni date'i Kerem Kamışlı 'yı bir ay önce İstanbul sularına sandalyeyle atmıştı. Olay oldu... Kızımız çıktı, "Bunda gülünecek bir şey yok, bu kadına şiddettir, siz benim bu ilişki içinde neler yaşadığımı bilmiyorsunuz" diye duyar kastı. Koşa koşa gidip kendine Marcus diyen Yiğit Aral için uzaklaştırma kararı aldırdı.Aradan bir ay geçmedi, Marcus ile Şevval barıştı. Önceki gün Takvim gazetesinde bir haber çıktı, "Marcus Şevval'i tehdit ediyor o nedenle barışmak zorunda kaldı" diye... Olur mu, olur... Bugün mekan basıp, sandalyeyle bir adamı denize atan birinden her şey beklenir.Ama durumlar öyle değilmiş meğer.... Şevval Şahin dün içinde, mesnetsiz, istinaden, işbu açıklamayı, itibar etmeyin ifadeleri geçen başka bir açıklamayla gündeme oturdu. Bu kez, "Siz bana ne karışıyorsunuz, her ilişkide ayrılmalar, barışmalar olur, üzerimden gündem yaratıyorsunuz bla bla bla...." diyor. Özetle olan sandalyeyle denize atılana oldu...Bir de bana...Niye mi bana?Ben sandalye olayının ardından, duyarlı her kadın gibi bu kızın arkasında durmuş, "Olayı mizah unsuru yapmak ayıp, yapmayın etmeyin, kadın şiddete uğruyor, bu işler böyle küçük olaylarla başlar" diye yazmıştım. Safım ben saf... Piyasaya da uzağım, anlamıyorum kim nedir, necidir...Olsun öğreniyorum yavaş yavaş...Ama emniyete gidip uzaklaştırma kararı aldıran bir kadının arkasında durmayacağım da kimin arkasında duracağım? Bu iş böyle çocuk oyuncağı mı, "Sevgilime küstüm, dur onun hakkından ben gelemiyorum, koşayım polis amcalara..." denince oluyor mu bu mevzular? O zaman gerçekten şiddete uğrayan kadınla, bu zeka küplerini birbirinden nasıl ayıracağız?Neyse ben yine iyi niyetimi korudum, çıkan haberler in ardından kızı tanıyanları aradım. Sordum, gerçekten tehdit ediliyor olabilir mi, diye...Çifti tanıyanlar şöyle dedi, "Marcus boş ada bulsa, Miami diye satar millete. İkna etmiştir Şevval'i yine. Şevval senin kadar düşünmüyordur kendini, boşver."Hayda...Peki boş vereyim dedim, yine olmuyor. Eeee uzaklaştırma kararı... O ne olacak peki? Onu da bizim grubun cevval adliye muhabiri Arzu Kaya'ya sordum. O da üşenmedi gitti, benim için araştırdı.Konuya dair dosya kapanmış değil. Yiğit Aral'ın (Marcus) hâlâ Şevval Şahin'e 100 metreden fazla yaklaşması yasak...! Üstelik bu şikayetle ilgili iki ay boyunca Yiğit Aral'ın her pazartesi emniyete gidip imza vermesi gerekiyor. İmza vermezse hapis cezası var. Üstelik emniyetteki dosya tamamlanmak üzere. Yani yeni sevgililer bir haftaya kalmaz bu olayla ilgili mahkemelik.Yani Şevval'cim, uzaklaştırma kararı dediğin şey, öyle genç kız nazlamasına benzemez... Ya tuhaf ilişkini insanlardan uzak yaşa ya da dediğinin arkasında dur!Yiğit Aral'a diyecek bir şeyim yok. Onu Türk polisine havale ediyorum...Can Yaman ve kasları İtalya'ya taşındığından beri İtalyan magazini uyku yüzü görmedi. Sabah akşam Can Yaman haberleri... İtalyanlar, bizim Türk Herkül'ünü bağırlarına bastı, neredeyse Colloseum'un tapusunu üzerine yapacaklar. Adına Roma'da dondurma bile var. Çilekli muzlu...Elbette gurur duyuyoruz... Türk'ün adını yurtdışında yaşatan bu halk kahramanını ayakta alkışlıyoruz da... O son video neydi biri bana açıklayabilir mi...?Can Yaman Türk ve İtalyan ana akım televizyon kanallarından sonra gözünü National Geographic'e mi dikti!Şaka bir yana, Can Yaman'ın yaptığı o hareketi bana mısın diyen futbolcu, basketbolcu yapamaz. Lütfen kıskanmayalım, çalışalım belki bizim de olur...Ben size demedim mi okur! Ben sana demedim mi Meedo!Reklamlar sona erdi. Şeyma ile Meedo muradına erdi...