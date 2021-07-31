Giriş Tarihi: 31.7.2021

Pandemi sinemaya gitme alışkanlığımızı değiştirmedi OLKAN ÖZYURT

Temmuz ayında seyircilerin haftalık sinemaya gitme ortalaması 414 bin. Pandeminin olmadığı 2018’de bu ortalama 628 bin, 2019’daysa 580 bindi. Bu rakamlar pandemi sürecinde sinemaya gitme alışkanlıklarımızın ciddi biçimde değişeceği öngörüsünü doğrulamıyor