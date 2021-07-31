Pandemi sinemaya gitme alışkanlığımızı değiştirmedi

Pandemi sürecinde sinemaların uzun süre kapalı olması nedeniyle film izleme alışkanlığımızla ilgili çeşitli tartışmalar gündeme gelmişti. Evlerde geçen zaman içerisinde insanların biraz da mecburiyetten online film izleme platformlarına yönelmesi sonucu sinemanın geleceğiyle ilgili bazı öngörülerde bulunanlar vardı. Bu öngörülerin en önemlisi galiba, seyircilerin sinemaya gitme alışkanlıklarında köklü değişimler olacağı noktasından hareketle sinema salonlarının cazibesini yitirmeye başlayacağıydı.
Bu tür iddiaları ve öngörüleri malum en iyi zaman test ediyor. 1 Temmuz'da sinemalar açıldıktan sonra bu tür öngörüler doğru çıkacak mı çıkmayacak mı diye merak ediyordum. Yaklaşık bir ay geçti sinemaların açılmasının üzerinden ve görünen o ki insanlar sinemaya gidiyor. Yani sinema salonlarının cazibesini kaybetmeye başlayacağıyla ilgili öngörüler çok da doğru çıkmış gibi görünmüyor.
Bu öngörülerin doğru çıkıp çıkmadığını anlamak için Türkiye
'de 1 Temmuz'dan itibaren sinemaya giden seyirci rakamlarına bakmak yeterli aslında.
DURUM KÖTÜ DEĞİL
www.boxofficeturkiye.com sitesinin rakamlarına göre temmuz ayında (2-22 Temmuz arasında) toplam sinemaya giden seyirci rakamı, yaklaşık 1 milyon 244 bin. Her hafta sinemaya gidenlerin ortalaması ise yaklaşık 414 bin.
Geçen yıl temmuz ayının haftalık seyirci ortalaması yaklaşık 6 bin civarındaydı. Ortalamanın bu kadar düşük olmasının sebebi olarak, pandeminin yarattığı toplumsal psikoloji, aşının bulunmamış olması, insanları sinemaya çekecek cazibeli filmlerin programda yer almaması gibi nedenler sayılabilir. Ki 2021'deki haftalık seyirci ortalamasını pandeminin olmadığı 2018 ve 2019 Temmuz ayı rakamlarıyla kıyaslayınca gerçek biraz daha iyi anlaşılıyor zaten. 2018'de temmuz ayı haftalık sinemaya gitme ortalaması 628 bin. 2019'daysa bu ortalama 580 bin. Hâlâ pandeminin sürdüğü gerçeğini de düşünecek olursak 2021'in haftalık sinemaya gitme ortalaması olan 414 bin rakamı bize birçok şey söylüyor. (Ki bu rakamlara açık hava sinemalarında yapılan gösterimlere katılan seyirci rakamları dahil değil.) Bu ortalamanın bize söylediği ilk şey, kimilerinin öngördüğü gibi sinemaya gitme alışkanlıklarımızda köklü değişikliklerin olmadığı yönünde. Aşının bulunmuş olması, aşı yaptıranların yaygınlaşmasıyla birlikte oluşan 'güven' ortamında insanların sinemaya gitme eğilimi eskisi gibi devam ediyor.
İnsanların sinema gitme eğilimindeki cazibeli filmler meselesi de hâlâ geçerliliğini koruyor. 2021 haftalık sinemaya gitme ortalamasının göreceli olarak yüksek olmasının sebebi temmuz ayında arka arkaya gösterime giren büyük prodüksiyon filmler... Seyircinin önüne sinemaya gitme motivasyonu sağlayacak filmler konulduğu zaman insanlar da pandemiye rağmen salonlara gidiyor...
Peki sinemaları kurtaracak olan hep büyük prodüksiyon filmler mi? Eee vizyona giren filmlerdeki çeşitlilik meselesini gündeme getiriyor bu soru. Naçizane bu çeşitliliğin olmamasının sebebinin pek de pandemiyle ilgisi yok. Milenyum zamanlarının ortaya çıkardığı bir durum bu. Ve başka bir yazı konusu...