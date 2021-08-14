Çocuğa çocuk gibi davranın

Giriş Tarihi: 14.8.2021

Her gün sosyal medyada bir yetişkin kadın gibi protez tırnaklı, renkli peruklu, abartılı makyaj yapılmış sayısız çocuk fotoğrafı paylaşılıyor. Ebeveynleri ise sadece eğlence olarak paylaştıklarını söylüyor. Ancak uzmanlar, “Bunların gelişimsel süreçte sakıncalı sonuçlar doğuracağını, çocuğa çocuk gibi davranmak gerektiğini” belirtiyor