Çocuğa çocuk gibi davranın

Uzun protez tırnaklar, üzerine yapılan renkli renkli şekiller son dönemde oldukça popüler. Kadınların yeni gözdesi diyebiliriz. Ancak bu tırnakları sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun takmasına, tıpkı yetişkin bir kadın eli gibi dolaşmasına 'heveslenmiş yapmış, çok şeker' şeklinde mi tepki vermeliyiz yoksa pedagojik açıdan sağlıklı olmadığını mı söylemeliyiz? Hele de pek çok pedofili vakasının yaşandığı sosyal medyada bu tür fotoğraflar paylaşılıyorsa, o küçük çocuğun asıl korunmaya ihtiyacı olduğunu mu düşünürüz?
Her gün sosyal medya hesaplarında bir yetişkin gibi süslenen, dans ettirilen, makyaj yapılmış şekilde paylaşılan çocuk fotoğraf ve videolarına rastlıyoruz. Bakarken "Sempatik gibi görünen bu durum aslında çocuğa zarar veriyor mu?" sorusu da aklımıza geliyor. İşte biz de bu sorunun peşine düştük ve bir yetişkin gibi görüntüleri paylaşılan küçük çocukların psikolojileri ve geleceklerine etkileri ile ilgili sorularımızı çocuk ve ergen psikiyatrisi doktor Yelda Tan
'a sorduk.
- İnternette pek çok fenomen anne bulunuyor. Bunlar arasında küçük kız çocuklarına kendileri gibi protez tırnak yaptıranlar, peruk taktıranlar ve makyaj yapmasına izin verenler bulunuyor. Küçük bir çocuğa yetişkin bir kadın gibi upuzun, rengârenk tırnaklar, peruklar takılması ve makyaj yapılması ne derece doğru?
- İlk başta birçok anne için son derece doğal, olabilirlik sınırlarında olan uygulamalar gibi görünse de aslında küçücük bir çocuğa kadınsı kıyafetler giydirilmesi, protez tırnaklar takılması, makyaj yapılması gibi yaşına uygun olmayan uygulamalar genel anlamda gelişimsel süreçte çok sakıncalı sonuçları olabilecek ve kesinlikle yapılmaması gereken davranışlardır.
- Çocuk heveslendi, istiyor diye her dediği yapılmalı mı? Bir ebeveynin bu konudaki tutumu nasıl olmalı?
- Doğru ebeveynliğin aslında en temel kurallarından biri çocuğa çocuk gibi davranmaktan geçmektedir. Yani ebeveyn çocuğu çok iyi anlayacak, ilgili, alakalı, sıcak, sevgi, saygı temelli bir ilişki kuracak ancak aynı zamanda sınırları çizmesi gerektiğini, hangi davranışın yapılmasının çocuk için uygun olduğunu, hangi davranışın çocuğa zarar vereceğini bilmeli ve gerekirse yumuşak bir dil ve tavırla kötü davranışı engelleyebilmelidir. Örneğin çocuk istiyor diye nasıl ki elini prize sokmasına izin vermiyorsak aynı şekilde bu gibi durumlarda da böyle şeyler için yaşının uygun olmadığı bilgisi kesin ve net bir şekilde verilmelidir. Yalnız burada şunu da unutmamak gerekir hemen hemen bütün kız çocukları annelerini rol model alırlar ve makyaj yapmak, annesinin kıyafetlerini giymek gibi durumlar hoşlarına gider. Deneme amaçlı yalnızca evde ve kısa süreli olacak şekilde bu uygulamaları yine yaşına uygun şekilde (Örneğin çok istiyorsa hafif topuklu ayakkabı giyebilir ya da parlatıcı bir ruj sürebilir) yapmak bazen hevesin kırılmasına ve bu davranışa olan gereksiz aşırı özeni söndürebilmektedir. Ama sürekli bu şekilde gezmek istiyor ve aile karşı koyamıyorsa mutlaka psikolojik yardım alınmalıdır.
- Bu tür istekleri yerine getirilen, küçük bir kadın gibi giydirilip, süslenmesine göz yumulan, hatta bunun paylaşılarak bir beğeni öznesi olmasına sebep olmak ileride o çocuğa ne tür zararlar verebilir? Nasıl bir psikolojiye sahip bir yetişkin haline gelebilir?
- Maalesef sonuçlar hiç iç açıcı olmayacaktır. Burada iki durum söz konusu: Birincisi çocuğun talebi olmadan annenin çocuğu süslemesi, yaşından büyük giydirmesi vs. Burada zaten ebeveynin sorgulanması gerekli. İkinci durumda ise çocuk talep ediyor diye ebeveynin buna göz yumması ve özellikle sosyal medya gibi topluma açık mecralarda fotoğraflarının paylaşılması. Her şeyden önce pedofili vakalarının ne kadar sık olduğunu düşünecek olursak bu durumda çocuk adeta ortaya sunulmuş olacaktır. Dahası büyüdüğü zaman bu fotoğraflardan rahatsızlık duyabilecektir. Ya da tam tersi çocuğun da bu durum özellikle beğeni toplama kısmı çok hoşuna gidecek ve yaşından önce olgunlaşan, çocukluğunu yaşayamayan, tüm hayatını güzel görünmek ve buna bağlı olarak beğeni almak isteğiyle yaşayan, bu uğurda gereksiz yere çok vakit harcayan biri haline de dönüşebilecektir.
- Sizin bir uzman olarak bu tür ebeveynlere ve bu videoları izleyen çocukların ailelerine önerileriniz ne olur?
- Benim ebeveynlere en önemli önerim bir çocuğun sağlıklı bir kimlik ve kişilik gelişiminin olmasındaki en önemli unsurun doğru ebeveynlikten geçtiğini hiçbir zaman unutmamaları, nasıl olsa geçer istediğini yapsın tutumunun doğru olmadığını, çocukla sıcak, sevgi odaklı bir bağ kurulurken olumsuz, yapılmaması gereken davranışlara sınır koymayı ihmal etmemeleridir. Ama bazen ebeveyn bu sorunu tek başına çözemeyebilmektedir. Bu durumda bir uzmandan yardım almaları kaçınılmaz olmaktadır.