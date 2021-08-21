Giriş Tarihi: 21.8.2021

Deniz, bir heykeltraş gibi bizi şekillendirdi İDİL DEMİREL

Dünyanın en zorlu okyanus yarışlarından biri olan Transquadra’ya ilk kez bir Türk takımı katılıyor. Bu yarışa katılan ekibin iki üyesiyle bir araya geldik... Bize denizde hayatta kalma yöntemlerini ve bu serüvende stresle baş etmek için kullandıkları pratik çözümleri anlattılar