Aksaray’ın güzel sofralarına buyurun!

Şahman, Güzelyurt'a ( Gelveri ) özgü Anadolu yerlisi bir buğday çeşidi... Sert dediğimiz türden, güçlü ve kızıl renkli. Özellikle Gelveri ekmeği yakın bir zamana kadar bu unla yapılırmış. Güçlülüğünü biraz dengede tutmak için yöre kadını bir avuç dolusu arpa unu da katarmış ekmeğinin hamuruna. Değirmende çekilen, günümüz unlarına benzemeyen bu unla yapılan ekmeğin mayası elbette ekşi mayaymış. Her Anadolu kadını gibi Gelveri kadını da bereketli ekşi mayayı her daim elinin altında tutarmış....Mışlı konuşuyorum çünkü artık zor bulunuyor, yapılıyor; bulunduğunda da bayram gören çocuk gibi seviniyor insan. Ekşi mayayla karılan hamur kabarınca tekneden alınıp bazalanıyor. İki kez kabartma işlemi sonrası ortası delinip sıcak ama ateş görmeden fırının içinde pişiriliyor. Bu ekmekte biraz önce dediğim gibi arpa unu ve bir de çavdar unu var. Arpa unu maya iyi tutsun, ekmek iyi kabarsın diye. Kabartma işleminde ikinci mayanın adı 'yer mayası'. 15 gün boyunca ekmeğin tazeliğini sağlayan da işte bu ikinci maya...Gelveri'ye vardığımızda şimdiki adıyla Güzelyurt'un Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, Aksaray Valisi Sayın Hamza Aydoğdu'nun davetlisi olarak bölgeye giden Sabah Gazetesi'nin yazarlarını ve beni Karballa'da ağırladı. Güzelyurt'un kent meydanına çok yakın bir noktada bulunan Karballa isimli tarihi taş mekanın yüksek tavanlı ana salonunda hazırlanan uzun sofrada hem şahmanı (dolayısıyla Gelveri ekmeğini) hem de keten üzümü gibi eskiden topraklarında yetişen buğday ve üzüm çeşitlerini anlatmaya başlıyor Demircioğlu. Kapadokya 'nın kalbinde yer alan Güzelyurt'un bağlı olduğu Aksaray'ın mutfağı da, asma kültürünün ve buğdayın anavatanı olarak bu iki malzeme etrafında şekilleniyor. Zaman içinde bozkırlarında gelişen hayvancılık deneyimleri, bilgileri eti, mutfaklarının başköşesindeki bu ikilinin yanına iliştiriyor. "Buğday olur da bulgur olmaz mı" deyişlerinizi duyuyorum. Elbette var, hem de en güzel tariflerde. Pilavında, çorbasında bol bol kullanıyor bölge insanı. Sabah çorbasından düğün pilavına kadar her yerde aslında bulgur var. Güçlü ve yaygın bir besin kaynağı Kapadokya'nın merkezindeki Aksaray'da.Karbonhidrat ağırlıklı Aksaray mutfağının çömlekte pişirilen yemekleri de çok ünlü. Bölge toprağından yapılan bu çömlekler 'tava yemekleri' adı verilen bir pişirme geleneğinin oluşmasına vesile olmuş. Farklı boyutlardaki çömlek kaplara konulan, başta et olmak üzere diğer malzemelerle zenginleşen bu yemekler, tandır ve fırındaki pişirme işleminden sonra adeta birer başyapıt haline geliyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Kaliteli bir topraktan yapılmış kabın içinde ve özellikle Orta ve Doğu Anadolu kökenli bir pişirme yöntemi olan tandır, yemeklere sihirli dokunuşlar katıyor. Ve bunlar Aksaray yemek kültürünün başarıyla ve güçlü bağlarla devam ettiği ev mutfakları ve lokantacılık geleneğinde iyi örnekleriyle temsil ediliyor.Türkiye'deki bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Kapadokya'da, Hasan, Melendiz ve Erciyes dağlarının püskürttükleri lav kalıntıları, sert olmayan kayalıklar, tüflü topraklar kaliteli üzüm yetiştiriciliğinin önemli nedenlerinden biri. Üzümü daha doğrusu üzüm suyunu bir saklama yöntemi olan pekmezin hazırlanma yöntemleri öğrenilmeye ve yaşatılmaya değer burada. Anadolu'da üzüme binlerce yıldır kalbinde yer açan tüm kentler gibi.Sayın Demircioğlu annesinin çocukluğunda yaptığı pekmezli un helvasını bizlere ikram ederken hikayesini de anlatmaya başlıyor. Bölge üzümünden yapılan pekmez, nişasta ve su ile karıştırılıp topaklanmaya başlayıncaya kadar mümkünse odun ateşinde pişiriliyor. Bu aşamada ateş üzerinden alınan tencerenin üstüne bir tabak kapatılıyor. Helva ılınmaya bırakılıyor. Ve son olarak üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilip karıştırıldıktan sonra bir tepsiye yayılıp üzeri kaşığın tersiyle düzeltiliyor. Baklava dilimi şeklinde kesmek de bunun son adeti. Günlük öğünler sonrası özellikle de uzun kış gecelerinde damağı tatlandırmak için yapıldığı gibi düğün menülerinin de baş tacı.Konya'da varlığını bildiğim ve çok da hoşuma giden 'iki tuzlu, 1 tatlı' düğün yemeği geleneği burada da varmış. Bunu dile getiren kişi ise dünyaca ünlü Sultanhanı Kervansaray'ının bulunduğu Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak. Burası aynı zamanda halı literatüründe özel dokuma halılarıyla öne çıkan bir yer. Halılarda kullanılan renklerin canlılığı, motiflerin güzelliği bozkıra nazire yaparcasına yaşamına devam ediyor.Tekrar Gelveri'ye dönüp onların rehberliğinde bölge mutfağını anlatmak istiyorum. Halen adına bir kitabın yazılmadığı tarhana, sarımsaklı olarak burada karşımıza çıkıyor. Gelveri'nin eski zamanlardaki bu kahvaltılığını bugün ancak bilenler yapıyor.Bir de kapak böreği var ki adını iki parça sacın arasında pişirilmesinden alıyor. Ve bu böreğin izini Osmanlı saray mutfağının yükseliş dönemindeki mutfak kayıtlarında görmek mümkün. İnce, gayet lezzetli, tadarken insanı mutlu eden bir tada sahip.Hayvancılığın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu kentte hatırı sayılır bir peynir kültürü de var. Sadece kahvaltılık olmayıp tariflerin içine de eklenen bu peynirlerin yapımında tulum ve bölgenin has malzemesi çömlek kullanılıyor. Anadolu'nun insanı gibi olgun bu peynirler, yoğun tat ve aromalarıyla dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kalitede. Eskil'in Eşmekaya yoğurdu ise kıvamı ve lezzeti ile rotanızı Aksaray'a çevireceğiniz güzel bir sebep. Kabak çekirdeği yemelere doyamadığımız günün her saatinde aklımıza Aksaray'ın gelmesi gerekiyor. Çünkü çok yüksek ve kaliteli kabak çekirdeği üretimiyle ilk sırada yer alıyor burası. Başka bir yazının başlıca konusu olabilecek kabak çekirdeğini, hakkındaki her şeyiyle yine Aksaray'ı sayfalarımıza davet ederek dilerseniz başka bir yazımızda sizlerle paylaşalım.Sözü tadında bırakmak bazen zor olsa da son cümlelerim özetle şu şekilde; adına, varlığına hayran olduğum Anadolu beni bir kez daha şaşırttı. İlk kez sokaklarında gezindiğim Aksaray, Anadolu Selçuklu mimarisinin ve kültürünün mirasçısı burada. Kent halkı sahipleniyor ve seviyor. Binlerce yıl öncesinin yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük sakinlerinin kullandığı malzemeler içindeki mutfak aparatlarının günümüzdeki örneklerine benzeyişleri beni çok mutlu ediyor Aksaray Müzesi'nde. Eski güzellikleri korumanın isteği diye bakıyorum buna.Hristiyanlığın simge mabetleri, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminin heybetli camileri ve medreseleri; Anadolu'dan gelip geçen yolcuyu sarıp sarmalayan kervansarayları, Eğri Minaresi; Aksaray'a gönül vermiş Yunus Emre ve Somuncu Baba, bir doğa harikası Ihlara vadisi ve nicesiyle, "hadi bunca zaman mütevazılık ettin şimdi zenginliğini gösterme zamanı' diyebileceğim mutfağıyla Aksaray görülesi, tanışılası bir yer.Unutmayın mutfaklar, yerinde ışıldar. Havasıyla, suyuyla birlikte tadarsanız size hikayelerini de sunar.