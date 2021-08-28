Bir şehirden ötesi: Aksaray

MÖ. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu
medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz Konya yakınlarındaki Çatalhüyük'te Hasandağı'na, dolayısıyla Aksaray
'a ait vesikalara rastlanıyor. Burada Hasandağı'nın lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme rastlanmış. Neolotik dönemde Aksaray ve çevresi iskan görmüş. Kalkolitik ve eski demir devirlerinde iskan olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu döneme ait seramiklere rastlanıyor.
MÖ. 3000-2000 yıllarında Anadoluda Hatti kavmi yaşamış. Bu dönemde Asurlu tüccarlar Mezopotamya'dan gelerek şehirlerin banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya başlamışlar. Hüyük, MÖ. 3000'den itibaren iskan edilmiş. Acemhüyük'ün en parlak devirleri MÖ. 2000 yılının ilk yarısına isabet ediyor.
Koloni döneminin sonlarına doğru, MÖ. 1700 yıllarında Kafkaslar'dan gelen, küçük şehir devletleri kuran ve Anadolu'da, askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığı görülüyor. Hint-Avrupalı olan bu kavmin Anadolu da siyasi iktidarı ele geçirerek kurduğu devlet, eski Hitit Devleti. Aksaray'da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber mağlup memleketler arasında Aksaray'ın adı geçiyor.
SELÇUKLULAR DÖNEMİ
Orta Anadolu'da MÖ. 13. Yüzyıl sonlarına kadar devam eden Hitit egemenliği MÖ. 12 . Yüzyıl'da batıdan (Trakya) gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsü. Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme özelliği nedeniyle bölgeye çok sayıda yer altı şehri ve dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri yapılmış.
7. Yüzyıl sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul'a yaptıkları sefer nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri oluşmuş. Aksaray, 1080 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman'ın eline geçmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hakimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmış. 1470 yıllarında Aksaray'ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet'in emri ile halkın bir bölümü İstanbul'a nakledilmiş.
Selçuklu egemenliğine giren Aksaray'a giren II. Kılıç Arslan zamanında saraylar, medreseler, zaviyeler, kervansaraylar yaptırılmış, Azerbaycan ve başka yerlerden Müslüman halk, gazi, mücahit, alim, ticaret erbabı getirerek yerleştirilmiş. Bu yıllarda Aksaray, bir Selçuklu askeri üssü durumundaymış. Kılıç Arslan'ın babası Sultan Mesud, Danişmentler'e karşı Aksaray'ı bir askeri üs olarak kullanmış. Ve burada bazı tesisler yaptırmış. II. Kılıç Arslan burada bir saray yaptırarak Arkhelais adını Aksaray'a çevirmiş. Aksaray, Selçuklu ve Karamanoğlu dönemlerinden kalan eserler yönünden oldukça zengin.
1470 yılında İshak Paşa tarafından ele geçirilen Aksaray Osmanlı hakimiyetine girmiş. İstanbul'un fethinden sonra boşalan şehrin iskanı için, Aksaray halkının büyük bir bölümü İstanbul'a nakledilmiş. Bu şehirde bir semte de Aksaray adı bu nedenle verilmiş.
Aksaray, Osmanlı sınırları içine alındıktan sonra Fatih adına yapılan ilk tahrirde Aksaray vilayeti olarak gösterilmiş. Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar Aksaray, Karaman eyaletine bağlı bir kazaymış. Kanuni devrinde Konya'ya bağlı bir sancakmış. Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde devam ede gelmiş.
1920 yılında Aksaray vilayet olmuş. 1933 yılına kadar 13 yıl vilayetlik yaptıktan sonra vilayetliği lağvedilmiş. 20.3.1933 tarihinde 2197 sayılı kanunun 3. maddesi ile Niğde'ye ilçe olarak bağlanmış.
1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl kaza olarak kalmış olan Aksaray, bu tarihte eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuş.
AKSARAY'IN İNCİSİ: IHLARA VADİSİ
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahipt. 18 km. uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde, bünyesinde binlerce yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor. Ihlara Vadisini şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki yaşamın ana kaynağı. Vadiyi çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma mekan Ihlara Vadisini dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline getirmiş.
Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluşmuş. Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi boyunca araziyi derin ve sarp bir biçimde yarmak suretiyle, vadi boyunca görkemli ve çarpıcı güzellikler meydana getiriyor. Melendiz Dağları'ndan kaynaklarını alan küçük akarsular birleşerek, güneydoğu-kuzeybatı yönünde akıyor ve Mamasın Barajı'na ulaşıyor. Melendiz Çayı, vadi boyunca 30'a yakın menderes çiziyor. Ilısu ile Selime arasındaki uzaklık kuş uçuşu 10 kilometre olmasına karşılık, akarsuyun menderesler çizerek akması nedeniyle gerçek uzaklık 18 kilometreyi buluyor.
DOĞAL KLİMA
Ihlara Vadisi'nin dikkat çeken bir başka özelliği ise doğası. Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alıyor. Sanki doğa kendini vadi içine gizlemiş. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve cılız bitki örtüsü hâkim. Vadinin yamaçlarına geldiğinizde ise zengin ve yeşil bir doğa parçasının vadi içinde saklandığını görüyorsunuz. İşte bu gizlenmiş olma durumu, vadinin özel yerini de belirliyor. Vadi tabanında bölgedeki karasal iklimden farklı olarak, Akdeniz iklimine yakın bir iklim görülüyor. Vadi tabanı bu özelliği ile doğal bir mikroklima alanı. Buna bağlı olarak vadi tabanında başta Antep fıstığı olmak üzere çok çeşitli bitkiler yetişiyor.
Ihlara Vadisi'ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler korunarak, eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak günümüze ulaşmış. Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydana getirilen bu freskli kiliseler ve iskân yerleri 14 kilometre boyunca Ihlara'dan Selime'ye kadar devam eden Ihlara Vadisi içerisinde yer alıyor. İlk çağlarda Kapadokya Irmağı'nın (Patamos Kapadokus) ortasında tabiatla tarihin bir arada bulunduğu Ihlara Vadisi'ndeki bu kiliselerin ilk örnekleri MS IV. Yüzyıl'a kadar görülüyor. Kiliselerin resim tekniği iki kısma ayrılıyor. Ihlara civarındaki kiliseler "Kapadokya Tipi" olarak bilinen özellikler gösteriyorlar. Bunlara örnek olarak: Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı Kiliseleri verilebilir. Belisırma bölümünde bulunanlar ise "Bizans Tipi" resimlerle süslü.