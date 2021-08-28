Mevsim geçisi çocukları etkiledi grip vakaları arttı

Giriş Tarihi: 28.8.2021

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar arasında boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı ve öksürükle seyreden bir salgın başladı. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle aileler çok endişeli. Biz de bu durumu uzmanıyla konuştuk