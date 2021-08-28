Mevsim geçisi çocukları etkiledi grip vakaları arttı

Son günlerde çocuklar arasında boğaz ağrısı ve ateşle başlayan, burun akıntısı ve öksürükle devam eden bir salgın var. Kendi kızım ve etrafımdaki tüm çocuklar aynı durumda. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle hepimiz endişeleniyoruz. Ben de bu durumu Avrupa Şafak Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeliz Polat ile konuştum. Ailelerin bu durum karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini net bir şekilde bize anlattı.
- Şu an çocuklar arasında bir salgın var diyebilir miyiz?
- Evet bugünlerde çocuklarda boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük ve ateşin de olduğu şikayetlerle aileler polikinliğimize sıklıkla başvuruyor. Şu an çocuklar arasında bir salgın olduğundan bahsedebiliriz.
- Küçük çocuklara test yapılamadığı için genelde viral enfeksiyon deniliyor. Bu gibi durumlarda aileler çocuklarını iyileştirebilmek için nasıl bir yol izlemeli?
- Grip
, nezle
ve Covid-19 birbirlerine çok benzeyen üç farklı hastalık. Nezle, çok sık karşılaşılan viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar, genellikle biraz yorgunluk, halsizlik olur. Yüksek ateş olmaz. Genellikle ilaç kullanımına bile gerek yoktur. En fazla bir haftada iyileşme beklenir. Grip ise biraz daha ağır seyreder. Yüksek ateş olur solunum sıkıntısı olabilir. Kas ağrıları, eklem ağrıları belirgin bir şekilde hissedilir. Genellikle üst solunum yolunda kalır, akciğerlere kadar inmez. Akciğerlere kadar inmediği için de zatürre olmaz. Elbette kuru öksürük olabilir ancak esas önemli olan yüksek ateşle seyretmesi hastayı yatağa düşürür. Covid-19 hastalığı da nezle ve grip gibi başlar. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısıyla başlar ancak korona diğerlerinden farklı olarak kısa sürede akciğerlere kadar inip zatürreye neden olur. Akciğerleri kısa sürede etkileyerek zatürreye sebep olabilmesi hastaneye yatışlara yol açmaktadır.
- Test yapılan çocuklarda korona pozitif çıkanlar da mevcut. Çocuklarda korona için nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor. Aileler evde çocuklarına nasıl bakım vermeliler, ilaçla tedavi ediliyor mu?
- Çocuklarda korona testinin pozitif olması tedavi endikasyonu oluşturmamaktadır. Çocuk hastalarda nadir ağır klinik bulgu ve ölüm bildirilmiştir. Hastanın klinik durumuna göre tedavi verilmektedir. Hastanın solunum durumu, sıvı-elektrolit ihtiyacı olup olmadığı belirlenerek destek sağlanabilir. Gereklilik halinde ampirik antibiyoterapi başlanması esastır. Bunun yanında gelişebilecek multisistemik inflamatuar sendrom açısından hastalar yakından takip edilmeli. Aileler evde çocuklarının beslenmesine dikkat etmeliler, çocuklarıyla ilgili sıkıntılı bir durum fark ettiklerinde de doktora başvurmalılar.
AİLELER ÇOCUKLARINI HEKİME GÖTÜRMELİ
- Grip, soğuk algınlığı ile koronayı ayırt etmekte zorlanıyoruz. nSiz bu konuda aileleleri aydınlatabilir misiniz?
- Aileler öncelikle mutlaka bir çocuk hekimine götürmeliler. Doktorlarının tedavisine ve önerilerine uymalılar. Doktor tedavisine ek olarak çocuklarının beslenmelerine her zamankinden daha çok dikkat etmeliler. Bağışıklık sistemlerini güçlendirici ve sıvı gıdalar vermeye özen göstermeliler.
- Şu sıralar böyle bir enfeksiyon geçiren çocuklar için bir beslenme rehberi vermeniz mümkün mü?
- Özellikle bebeklerde annelerin bol bol emzirmelerini, daha büyük çocuklarda ise bağışıklık sistemini güçlendirmek için süt, yumurta gibi besinler, probiyotik olan yoğurt, kefir gibi besinler, zeytin, domates gibi meyve-sebzeler, çinko bakımından zengin olan yaban mersini-böğürtlen gibi kırmızı meyveler, soğan-sarımsak, brokoli ve tabii ki omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balık ile beslemelerini öneririm.