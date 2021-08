Moda çıldırmış olmalı

Pandemi bizlerin giyim tarzını, tasarımcıların tasarıma yaklaşımını baştan sona değiştirmiş durumda. İki yıl boyunca giydiğimiz eşofman takımlara olan tepkimisi tüm yaz dev çiçek desenli elbiselerle, son derece kadınsı kısa üstler, mini etekler, iddialı ayakkabılarla gösterdik hep beraber... Yani bir uçtan diğer uca savrulduk tabir-i caizse... Bir de bunun üzerine şimdi farklı varyantlarla baş başa kaldığımız yeni sonbahar süreci var... Peki şu an moda dünyasında neler olacak hiç merak ettiniz mi? Wall Street Journal'ın deyimiyle moda tam anlamıyla çıldırmış olmalı... Çünkü aynı anda aşırı seksi kombinler, iddiasız çevre motifli parçalar, uzun yıllardır unuttuğumuz jean'ler ve aşırı seksilik rötuşuyla bam başka bir havaya bürünen spor giyim parçaları var. Hadi gelin bakalım hem bu birbiriyle zıt akımlara, hem de bir moda psikoloğunun bu konuya bakışına...Kadınların her yaştan, her fiziksel görüntüden aylar boyunca sadece pijama ve eşofman takımlarla yaşaması tabii ki onların üzerinde de genel olarak tasarımcıların üzerinde de çılgın etkiler yarattı. Kadınlar kendi fiziklerinden, formlarından ve vücutlarından uzaklaştığı bu sürecin ardından aşırı diyebileceğimiz bir seksilik, transparanlık, dekolte ve mininin peşine düşmüş durumda... Son üç ayda internette başında seksi kelimesi geçen ürün aramalar yüzde 30 artmış durumda. İç çamaşırı formundaki, iç çamaşırını ortaya çıkaran kıyafetlerin satışı ise yüzde 240 arttı son altı ay içinde.Yabancı kaynakları takip ediyorsanız son dönemde moda dünyasında goblincore (doğanın genel olarak güzel kabul edilmeyen yüzünün beğenilmesi anlamına geliyor) isimli trend ön planda... Yani tişörtlerde, sweatshirt'lerde yılanlar, kurbağalar, mantalar, dökülmüş yapraklar ön planda...Vücudunuzdaki endorfin miktarını artıran parlak renkler, fosforlar, pembeler hem bu yaza hem de önümüzdeki sonbahar-kış sezonuna damga vurmuş durumda... 70'li yıllara gönderme yapan geometrik şekiller ve onlarla uyumlu iddialı mücevherler ile kendinizi bir anda bir oyun parkında ya da çılgın bir film senaryosunun içinde hissedebilirsiniz... Dopamin giyimi ismiyle anılmaya başlanan bu trend önümüzdeki aylarda gittikçe daha kalabalık kitleler tarafından benimsenecek.Bu dönemin en güçle çıkan endüstrisi kesinlikle jean endüstrisi oldu. 2026 yılında 26 milyar dolarlık dev bir rakama ulaşması planlanan endüstri kesinlikle pandeminin kazananı... Son birkaç ay içinde jean pantolonun satış rakamı eşofman altlarını geçmiş durumda... Jean tasarımların geri dönüştürülmüş kumaşlarla son derece rahat bir şekilde yapılabiliyor oluşu son dönemin yükselen çevreci trendini benimseyenlerin de jean'e yakınlaşmasını sağlıyor.Aşırı dekolteli ve belinizi olduğu gibi ortaya çıkarak mini mini üstler, kadife eşofman altları... Mini tenis etekleri, kısa sweatshirt'ler... Son iki yıl hiç spor kıyafet giymemiş olanlarımız bile bol bol spor giyim kıyafetleri giymişken bu süreci tabii ki tamamen spor giyimden uzaklaşarak atlatmamız imkansızdı. Ama bu sefer spor giyimin en kadınsı, en iddialı, en 90'lar halini görmeye hazır olun.Moda psikoloğu Shakaila Ferbes-Bell pandeminin ve pandemide rutin alışkanlıklarımız dışında, hatta yalnızlıkla yüzleşerek geçirdiğimiz günlerin beynimizi, ruhumuzu ve dolayısıyla modaya bakış açımızı değiştirdiğini söylüyor. Forbes-Bell, şu an içinde bulunduğumuz süreçte psikolojik olarak insanların intikam alışverişi yapma eğiliminde olduğu görüşünde. "Tasarımcılar da kaybettiğimiz zamanı, sosyalleşme hissini ve yalnızlık duygusunun verdiği güvensilik hissinden kurtulmak için hepimizin çılgınce alışveriş yapmak istediğini biliyor. Tam da buna göre birbirinden dikkat çekici tasarımlar, birbiriyle çelişen trendlerle bizleri alışveriş yapmaya çekmeye çalışacaklar" diye konuşuyor.Dünyanın dört bir yanında daha fazla can kaybı olmaması için farklı endüstriler harekete geçmiş durumda... Moda dünyası da bu endüstriler arasında... Üzerlerinde bulunan özel kaplamalar sayesinde virüs öldüren kumaşları zaten duymuştuk. Şimdi de üzerlerindeki çipler sayesinde insanlara fazla yakın oldukları uyarısında bulunan elbiselerle karşı karşıyayız. Hollandaılı tasarımcı ve mühendis Anouk Wipprecht, örümcek elbise ismini verdiği 3D elbisenin üzerindeki parçaların, giyen kişiye aşırı yakın olunduğu zaman hareket ettiğini belirtti.Sürdürülebilirlik kavramı bu dönemin en çok öne çıkan akımlarından biri... Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok marka bu akımın savunduğu ilkelerle kurulmuş markalarıyla dikkat çekiyor. Bu markalardan biri de Souq Samurai... Markanın kurucularından Ceren Turan ile pandemi sürecini, bu dönemde yaşadıklarını, bu dönemin genel olarak kendi stiline ve tasarım anlayışına nasıl yansıdığını konuştuk.Dışarı çıkarken daha özenli seçimler yaptığım bir dönemdeyim. Pandemiden önce topuklu ayakkabı giymek için heyecanlanacağımı hiç düşünmezdim.Kesinlikle bizim de koleksiyonumuzun en değerli parçalarından olan el örgüsü ve tığ işi parçalar bu sezon modaya dönüş yaptı. Eskiden sadece plaj giyiminde yer verilen bu ürünler artık günlük hayatın bir parçası oldu.Pembe bu sene dolabımda en çok fark edilen renk sanırım. Buna ek olarak yazın kullanmaya genelde çok alışık olmadığımız kahve ve toprak tonları da oldukça geniş bir yere sahip.Yaz sezonunda herkesin ayağında gördüğümüz plastik Yeezy terlikleri görmekten gerçekten çok sıkıldım.Yüksek biyolog ve botanist Nurgül Dirlik'in yaklaşık 6.5 yıl önce kurduğu kozmetik markası Rosece her geçen gün daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşıyor. Markanın 2015 yılında kurulmasıyla ihracat yolculuğu ilk olarak Orta Doğu ile başladı. Ardından Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs geldi... 2021 Ağustos ayıyla beraber ise uzun süren görüşmelerin ardından Rosece, dünya genelinde 4 binden fazla satış noktasına sahip TJ Maxx ile iş birliği anlaşmasına vardı.Pandemi sonrası mücevher firmaları arka arkaya farklı adımlar atıyor. Yepyeni ürün gamlarıyla müşterileriyle bağlarını güçlendiriyor. Bunun son örneği Pandora... Marka Moments ismini verdiği son koleksiyonuyla anahtarlıklar, çanta charm taşıyıcılarla dikkat çekiyor. İşin güzel yanı tüm bu tasarımların sizin isteğinize göre kişiselleştirilebiliyor oluşu.Malum kapımızda yepyeni bir sezon var. Okul hazırlıkları son hız sürüyor. Hepimiz tatil beldelerinden yeniden şehre adapte olmanın derdindeyiz. Ve tabii ki tüm bu süreç yeni alışverişleri de zorunlu kılıyor. Bu dönemde iddialı indirim kampanyaları yapan ve kaliteli ürünleri modaseverlerin beğenisine sunan markalara özellikle dikkat etmekte fayda var. Desa ilkbahar-yaz sezonunu yüzde 70'e varan bir indirimle kapatıyor. Hatta iki ve üzeri ürün alışverişlerinde yüzde 30 ekstra indirim fırsatı sunuyor.