Kanye West gerçek bir rönesans sanatçısı

Hadi hep beraber kabul edelim son 20 yılda hem müziğe, hem sanata, hem modaya en çok katkısı olan isim kesinlikle Kanye West
... Bu hafta Universal
Music tarafından Donda isimli 10'uncu stüdyo albümü piyasaya sürülen West, zaten yaklaşık bir aydır farklı stadyumlarda konserden farksız ve çok konuşulan albüm dinleme seansları yapıyor. Bu özel etkinliklerde kendisini ateşe vermesi, boşanma süreci devam eden karısı Kim Kardashian West
'i Balenciaga bir gelinlikle sahneye çıkarması da tabii ki onun son dönemde bir anda yeniden gündeme oturmasının nedenleri arasında... Ama 1977 doğumlu West korkusuzca ve limitsizce ani çıkışlarıyla, hayatını bir sanat eseri gibi sürekli konuşulacak bir malzeme haline getirmesiyle kesinlikle bu yüzyılın en önemli sanat isimlerinden biri... Universal'dan albümünün çıktığı gün Instagram hesabından "Universal benden izin almadan ve bana sormadan albümümü yayınladı" diye yayınlaması... Şu an taciz davası süren Marilyn Manson
ve yine hakkında sayısız taciz suçlaması bulunan DaBaby ile kimsenin tepkisini dikkate almadan bir şarkı hazırlaması ile de gündemde olmayı hak ediyor. West, popüler kültürün gelmiş geçmiş en etkileyici figürlerinden. Rap müziğin, rap'çilerin giyim tarzının genel moda dünyasında etkili olmasının en büyük nedeni olan West'in hiç geçmişine dair bir bilginiz var mı? Hadi itiraf edeyim bu kadar konuşuluyor olmasına rağmen ben de bugüne kadar eğitimi hakkında hiçbir bilgim yokmuş benimde. Chicago
'da dünyaya gelen West'in babasının gazeteci, annesinin üniversitelerde İngilizce dersleri veren bir eğitmen olduğunu bu yazıyı yazarken öğrendim mesela... Ve West'in eğitim hayatı boyunca tüm notlarının A ve B olduğunu da doğrusu tahmin etmiyordum. Beş yaşında ilk şiirini yazan, henüz ilkokuldayken yaptığı besteleri yerel sanatçılara satıp para kazanmaya başlayan West 13 yaşında ilk albümünü stüdyoda kaydetmiş. Liseyi bitirdikten sonra ilk olarak Amerikan Sanat Akademisi'nde resim üzerine eğitim almaya başlayan West ardından Chicago Üniversitesi'nde İngilizce üzerine eğitim almaya başlamış. Mükemmel başarılı bir çocuk olarak devam eden hayatını 20 yaşında tamamen müzik kariyerine odaklanmak için bırakmış. Özellikle annesi bu duruma çok üzülse de bir sanatçı olarak kendisini ifade etmek için diplomaya ihtiyacı olmadığını söyleyerek sonunda ailesinin de desteğini almayı başarmış.
2006'DAN BU YANA MODA
2006 yılında ilk Grammy'sini aldıktan sonra Pastelle Clothing isimli ilk markasını kuran West, 2009 yılında Nike ile Air Yeezy ismini verdiğini spor ayakkabı koleksiyonunu çıkartıyor. Aynı yıl Louis Vuitton için bir erkek ayakkabı koleksiyonu hazırlayarak o güne kadar kimsenin aklına bile gelmeyen bir siyahi rap'çi ve Fransız modaevi birlikteliğini hayata geçirerek gerçek bir başarıya imza attı. 2013'te Adidas ile Yeezy Boost isimli spor giyim ve ayakkabı koleksiyonunu piyasaya süren rap'çi o günden bu yana moda dünyasındaki vizyonuyla tüm moda dünyasına yön veriyor... Kabul edelim sayısız tartışmaya, skandala imza atan West, belki de kendisinin de dediği gibi 21'inci yüzyılın Rönesans sanatçısı...