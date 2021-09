7/24 şehirde yaşam

Argos in Cappadocia'nın doğal atmosferine bir de müzik ziyafeti eklenince tadına doyulmaz bir keyif sizi bekliyor. Tıraz Kalesi'nin alt kısmında yer alan bahçelerin ortasında konumlanan Vadi Sahnesi'nde 11 Eylül'de Deniz Tekin'i sanatseverlerle buluşturuyor. Konser serileri doğal ve mükemmel akustiğiyle Bezirhane'de devam edecek.Şehir hareketlenmeye başladı, konserler çoğaldı. Jolly Joker Vadistanbul ve Jolly Joker Kartal İst-Marina sezonu açtı bile. Vadistanbul'da, 17 Eylül Cuma Koray Avcı, 18 Eylül Hakan Altun sahne alırken, Jolly Joker Kartal İst-Marina programında 17 Eylül Serkan Kaya konserine katılmak mümkün.Siz de "Kahvesiz olmaz" diyenlerdenseniz bu fuar tam size göre. Kahve profesyonellerinin ve kahve tutkunlarının her yıl merak ve heyecanla beklediği Coffex İstanbul Fuarı, ziyaretçilerine bol kahveli keyifli anlar yaşatacak. 3. defa düzenlenecek olan Coffex İstanbul ulusal ve uluslararası kahve endüstrisi ve yan ürünlere dair her türlü donanımı dört gün süreyle İstanbul'da tek bir çatı altında buluşturacak.Arter, 2021-2022 sezonunu Candeğer Furtun'un altmış yıla yayılan yapıtını kapsayan ilk retrospektif sergisiyle karşılıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, sanatçının 1960'lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden oluşan geniş bir seçkiyi üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleriyle buluşturuyor. Candeğer Furtun retrospektifi, 16 Eylül Perşembe gününden itibaren Arter'in giriş ve -1. kat galerilerinde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Arter'in, yaklaşık üç yıla yayılan bir hazırlık sürecinin ardından Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirdiği sergi, Candeğer Furtun'un retrospektif niteliğindeki ilk sergisi olma özelliği taşıyor.Anlaşılan o ki müzikseverler bu ay caza doyacak. İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde konserler yapılıyor. İşte sizler için bu haftanın caz takvimi:İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali başladı bile. Festival bu yıl bir kez daha cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'un farklı mekanlarında ağırlıyor. Stefano Di Battista More Morricone ve Ferit Odman Quintet 14 Eylül Salı, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus'ta olacak.Assos Caz Maz, Sıfırıncı Sene ile 11 Eylül Cumartesi günü ilk defa katılımcılarıyla buluşuyor. Kozluyalı Glamping'de gerçekleşecek olan tek günlük festivalde, Çağıl Kaya Trio (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Eylül Biçer) VISAL (Velican Sagun ve Bora Çifterler) ve Kahadır Bartal sizlerle olacak.