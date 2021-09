Batı’nın arka sokakları

Başka bir ülkede yaşamak acaba hayal ettiğimiz kadar kolay mı? Özellikle genç yaşlarda farklı bir ülkede tecrübe kazanmanın peşine düşeriz. Genellikle Avrupa ya da ABD 'ye gözümüzü dikeriz. Ancak bazılarımız bu merakta bazen ileriye gidebiliyor. Ülkemizdeki güzelliklere kör kesilerek, Batı'daki ülkeleri Everest'in zirvesine çıkaranlar oluyor. Son zamanlarda sosyal medyada bu kişileri yine görmeye başladık. Yurt dışına gitme kararı alanlardan bazıları, "Türkiye bir mühendisi kaybetti, Almanya bir kurye kazandı" tarzı paylaşımlar yapıyorlar. Yani daha gitmeden Batı'nın hayal dünyasında kayboluyorlar.Tam bu noktada "Batılı ülkeler gerçekten hayallerimizde olduğu kadar sorunsuz ve güzel mi?" sorusunu soralım. Cevap için mini bir tura çıkalım. Biraz arka sokaklarda dolaşalım. Hayal ülkelerinin çok dile getirilmeyen kâbuslarına bakalım. ABD ile gezimize başlayalım.Aslında tura ABD ile başlamamız tesadüf değil. Haberimizin çıkış noktası olan görüntüler, bu ülkeden geldi. Philadelphia kentinde gündüz vakti çekilen görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştü. Yüzlerce evsizin yaşadığı bir sokak vardı ekranda. Resmi rakamlara göre 580 binden fazla evsiz yaşıyor ABD'de. Ancak görüntülerdeki şok edici detay evsizlerin neredeyse tamamının ağır uyuşturucunun etkisinde olmasıydı. Adım dahi atamayan onlarca kişinin hali sanki bir film sahnesiydi. Bu görüntüler yılda 93 binden fazla kişinin yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ABD'nin görülmeyen yüzünün yansıması gibiydi.ABD turumuzu silahlı olaylar ve ırkçılık ile tamamlayalım. Temmuz ayında New York eyaletinde silahlı olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sadece bir hafta sonunda 51 silahlı saldırı olayı yaşanınca bu kararı alan New York Valisi "Koronadan daha fazla insan silahlı saldırıdan ölüyor" dedi. Aynı hafta sonunda ülke genelindeki 500'den fazla silahlı saldırıdaysa 233 kişi hayatını kaybetti. ABD hayali kuranların gitmeden önce öğrenmesi gereken acı bir gerçek daha var: Irkçılık. Beyazların üstünlüğünü savunan faşistler, siyahi, Asyalı, Müslüman herkese saldırıyorlar. FBI verilerine göre ülkedeki ırkçı saldırılar son 12 yılın en yüksek seviyesinde. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözleri bu sorunu özetliyor: "Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlardan kaynaklı terör, bugün ABD'deki en ölümcül tehdit."Gezintimize Fransa 'dan devam edelim. Sıcağı sıcağına gelişmelere bakalım. Uyuşturucu çetelerine yakalanmadan Marsilya kentinin sokaklarında tur atalım. Gerçi zor olacak. Her gün bir çete çatışmasının yaşandığı Marsilya'da güven içinde gezmek kolay değil. Daha geçen ay kentin kuzeyinde Rayanne isimli 14 yaşındaki bir çocuk, scooterlı başka bir çocuk tarafından vurularak öldürüldü. Rayanne, Marsilya kentinde bu yıl çete savaşlarına kurban verilen 15 çocuktan biri oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ve yoksulluk merkezine dönen kente seçim ziyareti yaptı. Öğretmenlerin Macron'a yönelttikleri sözlerle Fransa turumuzu bitirelim: "Sadece uyuşturucu çetelerine karşı değil, çocuklara iyi bir gelecek için de savaşıyoruz. Ancak okullarımız fare dolu. Isıtma yok. Kış geliyor. Çocuklar derslerde bile paltoları ve bereleriyle oturuyorlar..."Norveç'e bakalım. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun (ECRI) açıkladığı rapora göre Norveç'in en büyük problemlerinin başında hâlâ ırkçılık geliyor. Söz konusu raporda "Nefret söylemlerinin büyük bir kısmı polisler veya diğer yetkililer tarafından kayıt altına bile alınmıyor. Özellikle Müslümanlara karşı ırkçılık yükseliyor" denildi. İskandinavya seyahatimizi Finlandiya ile tamamlayalım. New York Times gazetesindeki haberde birçok araştırmada dört yıldır üst üste "En mutlu ülke" seçilen Finlandiya incelendi. Ancak habere göre Finlandiya halkı düşünüldüğü kadar mutlu değil. Hatta gazeteye konuşanlar "Biz çok gülmeyiz. Finlandiya'da sokakta gülen biri varsa üç şey aklımıza deriz; Ya yabancı, ya sarhoş ya da deli... Çünkü biz çok gülmeyiz. Melankoliğizdir" şeklinde kendilerini anlattı.Gezintimizi İngiltere ile bitirelim. Her 10 çocuktan birinin eroin gibi uyuşturucuyu denediği ülkede gençleri bekleyen bir diğer tehdit de ırkçılık oluyor. University College London araştırmasına göre çocuklar ve gençler arasında aşırı sağcılık, İslam karşıtlığı ve komplo teorilerine inanmak hızla yükseliyor. Okullarda hızla yayılan Neo-Nazi çeteler içerisinde yabancı karşıtı olan gençlerin sayısı her geçen gün tırmanıyor.Şimdiki durağımız namıdiğer 'en mutluların ülkeleri' olsun. Kuzeye çıkalım yani. İsveç , Norveç, Finlandiya... Biraz da bu ülkelerin arka sokaklarına göz atalım. İsveç'in çok da bilinmeyen kötü bir ünüyle başlayalım: Depresyon. OECD ülkeleri arasında İsveç en fazla antidepresan kullanılan beşinci ülke konumunda. İzlanda, Portekiz, Kanada ve Avustralya'nın arkasında geliyor yani. İsveç nüfusunun yüzde 10'u antidepresan kullanıyor. Eurofound verilerine göre ise İsveçli gençler, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek depresyon riskinde. Ya da İsveç aslında yalnızların ülkesi. 10 milyon nüfuslu ülkenin yarısından fazlası yalnız yaşıyor.