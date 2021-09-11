Ben güzelden anlarım!

Bir yarışma düşünün ki, Türkiye'nin en güzel kızı seçiliyor ama jüride oturan kadınlar, zorlasalar o kızları doğuracak yaştalar ama hepsinden daha güzeller. Daha alımlılar, daha zarifler, daha hoşlar. İçime bir su serpilmedi, şöyle bir oturuşum değişmedi, "Ohhh kadın olgunlaştıkça daha güzel" diye bir ferahlama yaşamadım desem yalan olur. Sonuçta ben de jürideki kadınlarla aynı kuşaktanım. Zorlasam ben de yarışmaya katılan kızlardan birinin annesi olabilirdim. Yani yazar konuya taraflı ama umurunda mı, değil. Baştan kararımı açıklayayım, bu yarışmanın kazananı jüri!
Neden jüri tek tek anlatacağım. Yaş bir kadına iki şey yapıyor:
1- Çirkinleştiriyor
2- Güzelleştiriyor
Üstelik sözünü ettiğim, fiziki güzellik bile değil...
Hayat, yılların birikimi, deneyimi, iniş çıkışlarıyla kadınları bir forma sokuyor. Değişken bir heykel gibi yıllar içinde şekilleniyor kadın... Ruhu ve bedeni bu değişimden nasibini alıyor.
İşte bu noktada güzelleşen kadınların ortak özellikleri öne çıkıyor. Bu kadınlar,
Kendilerini sevmeyi öğrenmiş,
Hayatlarını bir adamın vicdanına emanet etmemiş,
Başarılarının altındaki imza sadece kendine ait,
Mutlu olmayı, mutlu etmeyi bir sanat gibi gören,
Her anları dolu, planlı kadınlar...
Onları bir ortama girdiklerinde anında farkedersiniz zaten. Kaşları, gözleri, bedenleri değildir güzel olan, halleridir...!
Bir de çirkinleşenler vardır. Bu kadınlar
Sırtlarını bir duvara dayar... Bu duvarın adı kapı gibi koca, dağ gibi sevgili, aslan gibi baba olabilir,
Kendilerini beğendirmek uğruna olmadıkları biri gibi yaşamanın masterını yapmışlardır,
Kadınlar en büyük düşmanlarıdır ama en yakın dostlarıymaş gibi rol yapmayı çok iyi bilirler... "İyikim" kodlarıdır hatta...
Onları da girdikleri her ortamda 'şak' diye fark edersiniz... Aynı tipte giyinirler, aynı yerde yemek yerler, aynı şeyleri konuşurlar, sanırım estetikçileri de aynı zira hepsi birbirine benzer...
İşte böyle okur... Kadın var kadın var... Bu yarışma bana bunları düşündürdü. Arzum Onan
, Çağla Şikel
ve Azra Akın
'a baktıkça, yıllar içinde nasıl da güzelleştiklerini gördüm ve gurur duydum. Şimdi bu yarışmanın derece alan kadınlarını önemli bir sınav bekliyor. Önlerinde iki yol var, yıllar içinde güzelleşecekler mi, çirkinleşecekler mi... Hepimiz göreceğiz...
BUKALEMUN ADAMLAR
Bazı kadınlar vardır onlara bukalemun kadınlar denir... Bir adamla tanışıp ona dönüşen kadınlardır bunlar. Mesela sevgilisi dağcı, outdoor takılıyor, arabası çamurlu, elleri nasırlı... Hoppp kadın anında topukluyu bırakır, dere tepe, kar çamur demeden adamın peşinden, onun gibi yaşamaya, bol paçalı pantolon giymeye, saçını kalemle topuz yapmaya başlar...
Diyelim adam gösteriş meraklısı bir züppe; bizim hanım kızımız, birden takma kirpikler, dudak dolguları, kolda marka çantayla arz-ı endam eder. Bazen bu tür adamlar o kadar ileri gider ki, kadını kolundan tutup, mağazaya sokar, tek tek kıyafetini seçer.
Tarih bukalemun kadınlara alışıktır da, bukalemin erkek yeni bir kavram. Yeni nesil! Yeni sürüm...
Misal Şeyma'nın Meedo'su. Sessiz, sakin, kendi halinde, bu yaşa kadar sosyal medya bile kullanmayan, çekingen bir adamdı Meedo. Son bir ayda Şeyma'yla yarışır halde. Aynı onun gibi özlü sözler, mıç mıç haller, alt alta üst üste pozlar, atarlar, giderler...
Bizim Meedo oldu sana Bukalemun Meedo... Hayırlısı... Yakında o da bir kişisel gelişim kitabı çıkarırsa şaşırmam.