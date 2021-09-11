Küllerinden yeniden doğan Beyrut

UNESCO ev sahipliğinde, 14-15 Eylül'de, bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Venedik
Bienali kapsamında gerçekleşecek olan Küllerinden Yeniden Doğmak isimli panel dikkat çekiyor. Çünkü ana misyonu Beyrut
'un mimari anlamda yeniden inşası... Hatırlayın Beyrut limanının patlamasıyla, Lübnan
'ın uzun yıllardır içinde bulunduğu insani, ekonomik ve siyasi kriz gözler önüne serilmişti. İşte bienaldeki etkinlikte mimar, mühendis ve sanatçılar bir araya gelerek bilgi ve proje paylaşımlarında bulunacaklar. Uluslararası mimarlar ve sanatçılar, Beyrut şehri için bir platform başlatmak için birleşecekler.
Bu kapsamda Tabanlıoğlu Mimarlık da dünyaca ünlü mimarlık ofisleriyle birlikte forumda yer alacak. Bienal kapsamında uluslararası sanatçıların katılımıyla bir de sergi düzenlenecek. Bu iki etkinlik sırasında toplanan fonların tamamı, şehrin yeniden inşasında güçlü bir şekilde yer alan Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi ALBA'ya bağışlanacak.
Bir başka dikkat çekici unsur da ülkemizin bir sanatçıyla temsil ediliyor olması. Organizasyonun küratörlüğünü üstlenen Ayten Mirzoyeva tarafından davet edilen sanatçı Özge Günaydın, etkinlik için aylar öncesinden 2 metre boyunda bir Zümrüt'ü Anka Kuşu heykeli ve NFT projesiyle hazırladı. Mitolojide küllerinden yeniden doğmayı temsil eden Zümrüt'ü Anka Kuşu uluslararası lisanın sembolünü oluşturuyor. Yaptığı heykeli Beyrut patlamasında hayatını kaybeden 218 insana ithaf eden sanatçı, heykelin üzerine aynı adette tüy koyarak dev boyuttaki heykelini Venedik'te sergileyecek.