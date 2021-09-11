Topuklu ayakkabı endeksine göre ekonomi iyiye gidiyor

Giriş Tarihi: 11.9.2021

Kadınların alışveriş tutumuyla ekonomik durum arasında doğrudan bir bağlantı var. Ve açıklanan son verilere göre global ölçekte kriz yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunu da en iyi şekilde yükselen topuklardan görüyoruz