Öğrenciler ilk hafta bağışıklığı geliştiriyor

Okulların bu ikinci haftasını ben savaşçı bir anne olarak geçirdim. Hemşirelik özelliğimi devreye sokup anaokulundan döndükten sonra ateşi çıkan kızım Eylül'ü bu süreçten sapasağlam çıkarmak için kolları sıvadım. Ateşi 37.5'i akşmadı şükürler olsun ama ardından başlayan öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı bizi bayağı zorladı. Oysaki, okullar açılmadan hemen öncesinde aynı semptomları yaşadığı 10 günlük bir süreç geçirmiştik ve ben "Her şeyde bir hayır vardır, okulda bir daha hastalanmaz" diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı, hemen ikinci hafta aynı duruma geri döndük.
Öğretmeniyle konuştuğumda sınıfın yarısının benzer semptomları gösterdiği için okula gelmediğini söyledi. Yakın çevrem ve mahalledeki çocuklarda da durum aynıydı. Yani, 2021- 2022 öğretim yılının ikinci haftasına çoğu okul, yarı mevcut ile başladı. Peki, bu bizi korkutmalı mı? Tabii ki hayır!
Yeni bir veliyim ve bu benim gibi taze veliler için yeni bir durum. Ancak çocukları okula uzun süredir gidenler bu durumu defalarca yaşamışlar. Yani, pandemi ortamına özel değil. Hatta bu duruma ilk hafta bağışıklığı diyenlerle de karşılaştım. Endişeli tüm velilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için Bağcılar Şafak Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Metin Delebe ile konuyla ilgili bir röportaj yaptık. Dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum.
- Okulun ikinci haftasını geride bıraktık ancak pek çok sınıfta bu hafta mevcutlar yarıya düştü. Özellikle anaokulu ve ilkokul gibi okula yeni başlayanlarda öksürük, burun akıntısı, ateş gibi semptomlar görülmeye başladı. Bu durum normal mi?
- Malum pandemi döneminde okulların
kapalı olması ve çocukların evden dışarıya pek
çıkmaması nedeni ile çocuklar daha hijyenik
ortamlarda bulundular ve pek hastalanmadılar.
Okul ve kreşlerin açılması ile birlikte durum
tersine döndü. Okulda görülen rahatsızlıkların
başında soğuk algınlığına neden olan gribal enfeksiyonların
görülmesi normal bir durumdur.
Bunun dışında döküntülü hastalıklar ve parazit
enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.
- İlk hafta bağışıklığı tabiri doğru mudur?
- İlk hafta bağışıklığı diye bilimsel bir tabir
olmasa da okula giden çocukların ileriki dönemlerde
daha az hastalandıklarını görüyoruz.
- Şu sıralar grip salgınının da arttığını, geçen sene az vaka olmasına rağmen gribin yeniden döndüğü söyleniyor. Siz mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Okulların açılması ile viral üst solunum yolları
enfeksiyonu dediğimiz halk arasında soğuk
algınlığı, nezle olarak tabir edilen hastalıklarda artış
görüyoruz. Ancak bu influenza dediğimiz grip
ile karıştırılmamalıdır. Ülkemizde bu sene daha
influenza pozitif vaka saptanmadı. Belirttiğim gibi
gördüğümüz hastalıklar daha çok soğuk algınlığı,
burun akıntısı ve öksürük ile seyreden basit viral
üst solunum yolları enfeksiyonlarıdır.
HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN
- Aileler bu semptomları gösteren çocukları için neler yapsın? Çocuklara test de pek yapılmadığı için aileler korona mı grip mi üşüttü mü pek anlayamıyorlar. Malum sonbahar bu tür hastalıklar için de geçiş dönemi. Nasıl ayırt edilebilir? Aileler çocuklarına bakarken maske mutlaka takmalı mı? Kendilerini de korumak için ne yapmalı? Çocuklar karantinaya alınmalı mı?
- Hasta olan çocukların evde istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi, öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve burnun tek kullanımlık bir mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması konusunda dikkat etmelidir. Ayrıca bulaşı önleyebilmek için hastalık döneminde kreşe veya okula gönderilmemelidir. Çocuklarda Covid-19 pozitifliği durumunda da benzer semptomları görüyoruz. Eğer şüpheli temas varsa, ailelerinde benzer semptomlar varsa tanı koyabilmek için Covid-19 PCR testi yapılması gerekir. Covid-19 pozitifliği durumunda aile ile beraber çocuğun da karantinaya alınması ve o dönemde okula gönderilmemesi gerekir.
YETERLİ UYKU VE HİJYEN ÖNEMLİ
- Ailelere evde çocuklarını nasıl beslesinler? Bağışıklıklarını kuvvetlendirecek önerileriniz nelerdir?
- Sebzelerden kırmızı-yeşil biber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Balık ve ceviz içerdikleri omega-3 yağları ile bağışıklığı destekler. Haftada bir kez balık ve her gün ceviz tüketilmesi önerilmektedir. Meyvelerden özellikle turunçgiller, portakal, mandalina, kivi ve limon C vitamini içeriği ile öne çıkmaktadır. Çocuklar soğuk algınlığı semptomlarını göstermeleri durumunda çocuk hekimine görünmeleri ve gerekirse ilaç tedavisi almaları daha sağlıklı olur. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli uyku, el hijyeni, yeterli sıvı tüketimi hastalıklardan korunmamızı ve hasta olmamız durumunda hastalığı daha çabuk atlatmamamızı sağlayan faktörlerdir