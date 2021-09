Öğrenciler ilk hafta bağışıklığı geliştiriyor

Okulların bu ikinci haftasını ben savaşçı bir anne olarak geçirdim. Hemşirelik özelliğimi devreye sokup anaokulundan döndükten sonra ateşi çıkan kızım Eylül'ü bu süreçten sapasağlam çıkarmak için kolları sıvadım. Ateşi 37.5'i akşmadı şükürler olsun ama ardından başlayan öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı bizi bayağı zorladı. Oysaki, okullar açılmadan hemen öncesinde aynı semptomları yaşadığı 10 günlük bir süreç geçirmiştik ve ben "Her şeyde bir hayır vardır, okulda bir daha hastalanmaz" diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı, hemen ikinci hafta aynı duruma geri döndük.Öğretmeniyle konuştuğumda sınıfın yarısının benzer semptomları gösterdiği için okula gelmediğini söyledi. Yakın çevrem ve mahalledeki çocuklarda da durum aynıydı. Yani, 2021- 2022 öğretim yılının ikinci haftasına çoğu okul, yarı mevcut ile başladı. Peki, bu bizi korkutmalı mı? Tabii ki hayır!Yeni bir veliyim ve bu benim gibi taze veliler için yeni bir durum. Ancak çocukları okula uzun süredir gidenler bu durumu defalarca yaşamışlar. Yani, pandemi ortamına özel değil. Hatta bu duruma ilk hafta bağışıklığı diyenlerle de karşılaştım. Endişeli tüm velilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için Bağcılar Şafak Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Metin Delebe ile konuyla ilgili bir röportaj yaptık. Dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum.- Malum pandemi döneminde okullarınkapalı olması ve çocukların evden dışarıya pekçıkmaması nedeni ile çocuklar daha hijyenikortamlarda bulundular ve pek hastalanmadılar.Okul ve kreşlerin açılması ile birlikte durumtersine döndü. Okulda görülen rahatsızlıklarınbaşında soğuk algınlığına neden olan gribal enfeksiyonlarıngörülmesi normal bir durumdur.Bunun dışında döküntülü hastalıklar ve parazitenfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.- İlk hafta bağışıklığı diye bilimsel bir tabirolmasa da okula giden çocukların ileriki dönemlerdedaha az hastalandıklarını görüyoruz.- Okulların açılması ile viral üst solunum yollarıenfeksiyonu dediğimiz halk arasında soğukalgınlığı, nezle olarak tabir edilen hastalıklarda artışgörüyoruz. Ancak bu influenza dediğimiz gripile karıştırılmamalıdır. Ülkemizde bu sene dahainfluenza pozitif vaka saptanmadı. Belirttiğim gibigördüğümüz hastalıklar daha çok soğuk algınlığı,burun akıntısı ve öksürük ile seyreden basit viralüst solunum yolları enfeksiyonlarıdır.- Hasta olan çocukların evde istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi, öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve burnun tek kullanımlık bir mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması konusunda dikkat etmelidir. Ayrıca bulaşı önleyebilmek için hastalık döneminde kreşe veya okula gönderilmemelidir. Çocuklarda Covid-19 pozitifliği durumunda da benzer semptomları görüyoruz. Eğer şüpheli temas varsa, ailelerinde benzer semptomlar varsa tanı koyabilmek için Covid-19 PCR testi yapılması gerekir. Covid-19 pozitifliği durumunda aile ile beraber çocuğun da karantinaya alınması ve o dönemde okula gönderilmemesi gerekir.- Sebzelerden kırmızı-yeşil biber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Balık ve ceviz içerdikleri omega-3 yağları ile bağışıklığı destekler. Haftada bir kez balık ve her gün ceviz tüketilmesi önerilmektedir. Meyvelerden özellikle turunçgiller, portakal, mandalina, kivi ve limon C vitamini içeriği ile öne çıkmaktadır. Çocuklar soğuk algınlığı semptomlarını göstermeleri durumunda çocuk hekimine görünmeleri ve gerekirse ilaç tedavisi almaları daha sağlıklı olur. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli uyku, el hijyeni, yeterli sıvı tüketimi hastalıklardan korunmamızı ve hasta olmamız durumunda hastalığı daha çabuk atlatmamamızı sağlayan faktörlerdir