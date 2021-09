7/24 şehirde yaşam

25. İstanbul Tiyatro Festivali'nin biletleri, satışa çıktı. Festival, 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu Zamanda Tiyatro sloganıyla yola çıkan 25. İstanbul Tiyatro Festivali bir ay boyunca, fiziki ve çevrimiçi olmak üzere toplam 25 yerli ve uluslararası yapımı ağırlayacak. Programdaki yapımlar Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak.Boğaz'ın etkileyici manzarasına karşı konumlanan Aqua Restaurant, pazar günlerinin özlenen brunch'larına yeniden başlıyor. Four Seasons Hotel Bosphorus'un içinde yer alan restoran, servisi, zengin seçenekler sunan yiyecekleriyle şehrin keyfini çıkarmaya davet ediyor. Aqua Restaurant, konuklarını otelin Baş Aşçısı Savaş Aydemir ve Pasta Şefi Adil Çakıcı tarafından hazırlanan lezzetler ile buluşturuyor.Söz yazarı, yapımcı Guillaume de Kadebostany, nam-ı diğer Başkan Kadebostan uzun bir aradan sonra İstanbul'da. Yeni canlı şov, şarkıcılar Poseidona ve Fang the Great'in yer aldığı heyecan verici yeni bir kadro Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşacak.Geçtiğimiz aylarda yayınladığı Take me to the Moon şarkısı ile karşımıza çıkan ekip, yeni kadro, yeni müzik, yeni görsel kimlik ve yepyeni bir canlı şov ile 26 Eylül Pazar gecesi Klein Phonix Park İstanbul'da sahnede olacak.Küçükçiftlik Film Kulübünde 28 Eylül Salı akşamı, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan, dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı seyirci ile buluşacak. Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin'in rol aldığı film, Sinan adlı baş karakterin etrafını kuşatan değer yargılarıyla mücadelesini konu alıyor.