Contemporary Istanbul’da Hulda, Tersane İstanbul’a demirleyecek

Türk sanatının ikonik sanatçılarından İlhan Koman
'ın efsanevi atölye gemisi Hulda yıllar önce İstanbul
'a uğramıştı. Sanatçının yıllarca eser ürettiği yüz yaşından büyük bu gemi, 16. Contemporary Istanbul
kapsamında İstanbul'a tekrar gelecek ve Tersane İstanbul
'a demir atacak. Geminin demir atacağı yer de tarihi. 3. Selim zamanında inşa edilen tersanenin Taşkızak bölümü. Yani bu yıl 16. Contemporary Istanbul tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yacak.
Bu olay, 5-6 Ekim'de ön izlemeye ve 7-10 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçiye açık olacak 16. Contemporary Istanbul'un en büyük sürprizlerinden biri. Başka sürprizler de var tabii. Ama bu yıl fuar için en önemli olay mekan değişikliği. Yıllardan beri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuar bu yıl taşınıyor. Yeni mekanı da Tersane İstanbul. Böylece Akbank'ın desteğiyle düzenlenen fuar, bir anlamda İstanbul'un kültürel ve tarihsel birikimiyle direkt bir bağlantı kuracak. Sanatseverler tarih ve kültürle iç içe bir fuarın ortasında bulacak kendisi. SABAH'ın desteklediği fuarın başlamasına günler kala Tersane İstanbul'u, Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli
ile gezdik.
- Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul'a nasıl bir vizyon katacak? Daha doğrusu fuarın İstanbul'un tarihiyle bütünleşmesi nasıl bir enerji ortaya çıkaracak?
- Contemporary Istanbul, ilk yapıldığı günden bu yana ilk kez mekan değişikliğine gidiyor. Tarihi ile binlerce yıllık geçmişi ile dünyanın Altın Boynuz olarak bildiği Haliç'in kıyısında Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik önemi olan Taşkızak Tersaneleri'ne, Tersane İstanbul'a taşınıyor fuar. Tersane İstanbul'da yapılacak bu edisyon, bu mekanda yaptığımız ilk fuarımız olacak. Tersane İstanbul ile iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek.
- Fuarın sürprizlerinden biri İlhan Koman sergisi. Sergiyle birlikte sanatçının yüz yıllık atölye gemisi Hulda gelip Tersane İstanbul'a demirleyecek. Yıllar önce Hulda İstanbul'a gelmişti. Bu buluşmanın tarihselliği çok önemli. Bu tarihsellik fuar için ne ifade ediyor?
- İlhan Koman sergisi Tosyalı Holding'in desteği ile yapılacak. Sanatçının 100. yaş gününde ustanın eserlerini fuarda sergilemekten ve sanatseverlerin ilgisine sunmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Bunun yanı sıra İlhan Koman'ın atölye olarak kullandığı adını Elf Tanrıçaları'ndan alan Hulda'yı Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşturmak bizim için çok heyecan verici.
- Fuara yerli ve yabancı galeri ve sanatçıların katılımında Tersane İstanbul'da fuarın düzenlenecek olmasının yarattığı bir heyecan var mı? Kaç galeri katılıyor ve kimler geliyor bu yıl?
- Pandemi, kısıtlamalar, karantina süreçleri hâlâ kısmi olarak dünya genelinde devam etse de fuar, 60 galeri ve kurumun katılımıyla gerçekleşecek. Hatta son anda "Biz gelmek istiyoruz" diyen ama yer kalmadığı için fuara katılamayan yabancı galeriler olduğunu söyleyebilirim ve bu yıl ilk kez fuara katılacak galerilerimiz de var. Tersane İstanbul hepimiz için bir ilk, Venedik dışında, tarihi bir mekanda yapılan bir çağdaş sanat fuarı yok. Fuarın Tersane İstanbul' da yapılacak olması tüm katılımcıları ve bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor.
- Pandemi koşullarına rağmen Contemporary Istanbul düzenlendi. Fuar için önemli bir tecrübeydi bu. Peki fuar bu tecrübelerinden neler kattı heybesine?
- Her sektörün pandemiden bir çıkarımı oldu. Ancak pandemi koşullarına rağmen ayakta kalmak herkesin ilk çıkarımı oldu. İlk başlarda bocaladık, yolumuzu bulmaya çalıştık. Süreç herkesi son hızla dijitalleşmeye sonrasında yaşanan rahatlama ile kontrollü normalleşmeye sevk etti. Sizlerin de bildiği üzere pandemi yasakları nedeniyle 15. edisyonumuzu virtual gerçekleştirip, haziranda ise yerli galerilerle fiziki fuarı gerçekleştirdik. Çıkarımlarımız ne oldu dersek, sürdürülebilirlik, çağın şartlarına ayak uydurmak, dayanışma ve çok çalışarak çözüm üretmek diyebilirim.