Giriş Tarihi: 25.9.2021

Pandemi sonrası 90’lar şıklığıyla şehre dönüş İDİL DEMİREL

Pandeminin etkisiyle uzak kaldığımız sosyal hayata kontrollü de olsa geri döndük. Şimdi hem kendimizi mutlu etmek hem de gittiğimiz yerlerde şıklığımızla konuşulmanın zamanı. adl ve Raisa&Vanessa koleksiyonu tam da böyle bir anda modaseverlerin beğenisine sunuldu. İşte, 90’lar enerjisini taşıyan, ışıltılı detaylarla insanın kalbini fetheden koleksiyonun hikayesi...