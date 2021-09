Pazar atıklarını dönüştürdü susuz tarım projesini başlattı

Ebru Baybara Demir, bu bütünleştirici coğrafyanın kadın gücünü, dayanışmasını sonuna kadar yaşatan bir sosyal girişimci. Aslında bildiğiniz üzere Mardin 'in meşhur Cercis Murat Konağı'nın yaratıcısı, şefi. 22 yaşında, iki yaşındaki kız çocuğuyla tek başına ve 1999 Mardin'de inandığı yolda yürümeye başladı. Bölgede yaşayan 21 kadın ile bugünkü Cercis Murat Konağı'nı kurdu, o zamanlar Mardin'de açılan ilk restorandı. Bu restoranda başlayan hikayesiyle, mesleğinde çok sayıda ödül aldı, mutfaktaki ünü tüm dünyaya yayıldı. Ama o, bunlarla yetinmedi, çünkü farkındalığı yüksek ve çözüm odaklıydı. Tarım işine girdi, Sorgül Buğdayı'nı keşfetti, bölge halkını tarım konusunda eğitti, göç ile ülkemize gelen çaresiz durumdaki kadınlara istihdam sağladı. Harran 'dan Urfa'ya 45 dakikalık yolu gitmemiş kızları, mutfaktaki çalışmalarıyla Lyon 'a götürdü. İspanya'da aldığı ödül ile mesleğini Sosyal Gastronomi Şefi olarak tanımlıyor. Şu anda Türkiye'deki en büyük projelerden biri sayılabilecek bir projenin başında ve her şeye çöpleri ayrıştırarak başlıyor. Ebru Baybara Demir ile İstanbul 'da Raffles Hotel'de bir araya geldim ve merak ettiklerimizi sordum.- Günümüzde yaşanan iklim kriziyle birlikte şunu gördük ki önemli adımlar atılmazsa önümüz felaket... Toprağı iyileştirmek, tarımı etkileyen kuraklık sorununa çözüm bulmak üzerine araştırmalar yaparken karşıma kompost konusu çıktı. Kompost, toprak düzenleyici. Kompost ile, toprağı onarabilir, sulama kapasitesini düşürebilir ve toprağın su tutma özelliğini üçte bir artırabilirsiniz. Topraktaki verimi artırıyor, sürdürülebilirliği sağlıyor. Bunu da çöpümüzü dönüştürerek, ayrıştırarak yapabiliriz.- Sebze, meyve gibi pişirilmemiş her atık, yaprak, yeşillik biyobozunur atık oluyor. Bunlar da pazarlarda çok fazla var. Bu projeye başladığımız yer Diyarbakır, Kayapınar. Burada her gün sekiz semt pazarı kuruluyor; market, manavı da işin içine katınca ciddi bir atıktan bahsediyoruz. Bizim her gün pazarda yaptığımız çalışmada toplanan atık miktarı 3 ton. Pazarın tamamen boşaltılmasının ardından belediye temizlik görevlileriyle beraber gönüllü çevreci, toprak bilimci ve çevre mühendislerinden oluşan ekiplerimizle pazarda yerde kalan atıkları plastik, cam şişe vs. gibi şeylerden ayrıştırarak sadece sebze ve meyveyi komposta dönüştürmek üzere topladık. Çoğunlukla çöpler toplanıp, karışık bir şekilde bertaaf ediliyor. Bu çöp yığınlarının içinde biyobozunur atıkların miktarı ise yüzde 55.- Bizim topraklarımız killi ve killi toprak suyu aldığı zaman sıkışır ve alta su geçirmez. İşte bunu kompost ile karıştırırsanız drenaj yaratır. Yani toprak üzerinde sünger bir yapı oluşturarak alta suyun geçmesini sağlıyor. Kompost çalışmamız büyük bir sosyal bir proje halini aldı.- Yola çıkarken hedefimiz kompost elde edip bunun çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılmasıyla toprağı iyileştirmelerini sağlamaktı. Bu süreç devam ederken pazar yerlerinde topladığımız sebze meyvelerin bir kısmının kullanılabilir durumda olduğunu gördük ve değerlendirmek istedik. Gıda israfını önlemek amacıyla kurduğumuz aşevinde değerlendirdik. Bu sayede 1200 kişiye yemek hazırlanan aşevine katkı sağladık. Bir de Gıda Bankası kurduk. Burada da hazırlanan salça, konserve, reçel gibi ürünleri ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kompost çalışmamız sosyal bir proje halini aldı. Topraktan toprağa sosyal kooperatif modelini kurduk ve sosyal işlerimizi bunun içinde yürütüyoruz.- Atık konusundan yola çıkarak büyük bir farkındalık yarattık ve şu an neredeyse Türkiye'deki en büyük projeyi yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Belediyelerle iş birliği yaptık ve onlardan istediğimiz boş bir arazi, ilk etapta kepçe, sıcaklık ölçer ve çevre mühendisi. Bize bunları sağlayan belediyeye kompost sistemini kuruyoruz. İlk projemizi Mersin Mezitli'de ve Adana'da denedik ve yedi belediye ile çalışmayı yürütüyoruz ama sayımız artacak. Gönüllü çevreci, toprak bilimci uzmanlarımızla belediye çalışanlarına iki saat süren bir kompost sisteminin eğitimini veriyoruz ve akşam olunca da onlarla pazara giderek onlara çöpleri nasıl ayrıştıracaklarını öğretiyoruz. Atıklar belediye tarafından belirlenen araziye naklediliyor. Ertesi gün komposta dönüşümü için hazırlıyoruz. Bir ay boyunca takip ediyoruz çalışmalarını ve bir ayın sonunda öğrenmiş oluyorlar.- Hayatımda yaşadığım kötü bir tecrübeden sonra tarım işine girdim. 2012 yılında, kızımın geçirdiği önemli bir rahatsızlık sonrasında araştırmaya başladım ve tarım işine girdim. BM yetkilileri projeme destek olmak istediklerini söylediklerinde onlara ilk söylediğim şey "Tarım yapmak istiyorum" oldu.- Araştırmamda yerel tohumlar, sürdürülebilirlik ve tarımın gelenekselleşmesi çok önemliydi. Sorgül Buğdayı ve geleneksel tarım ile uğraşan çiftçiler karşıma çıktı. Onlarla 2 ton buğdayı satın aldık. BM bize fon sağladı ve bu tarım projesi için 70 kadın (Suriyeli ve yerli) istihdam edildi, onlara tarım eğitimleri verildi. 102 dönüm araziye 2 ton buğdayı ektik. 2 tondan 20 tona çıkarak işi büyüttük ve geçtiğimiz haziran ayında 4300 dönüm arazide hasat ettik. Ve biz geleneksel tarımı Suriyeli kadınların da toprak bilgisiyle gerçekleştirdik ve toprak adına bizden daha çok şey biliyorlar. Toprak konusunda ben onlara ders verirken onlardan da ders alır oldum. Bizim buğdaylarımızı çoğaltmamıza çok yardım ettiler.- Zor durumdaki insanlar hayatımda hep oldu. Biz büyük ve dinamikleri olan bir ülkeyiz. 100 bin mültecinin yaşadığı bir yerde çocuklarımın sokakta oynadığı arkadaşları Suriyeli idi ve bunu görmemem mümkün değildi, üstelik çoğu da kadın ve çocuk... Yardımcı olmam gerekiyordu; geçmişleri, gelecekleri, paraları, eğitimleri hiçbir şeyleri yok. Ben de onların en iyi bildiği yerlerde onlarla birlikte iş birliği yaptım; mutfak ve tarım. Aracı olmak, köprü olmak lazım göç sorununda. Yaptığım iş sadece tabak hazırlamak değil, hazırladığım o tabağın kaç kişinin hayatını değiştirdiği...- 2016 yılında Harran'da bir proje yaptım; Harran Gastronomi Okulu projesi. Harran Kaymakamı Temel Ayca'nın başarısıydı ben de destek verdim. İlk mülteci proje denemem buydu. Harran'da dezavantajlı gruplarla yerel halkın ve Suriyeli mültecilerin entegrasyonu projesiydi. Orada da Çerçis Murat Konağı'nın benzerini yapmak istediler ve 88 kadına mutfak üzerine eğitim verdim. Yöresel ürünler üretmeye başladılar. Projenin ikinci aşamasında Eataly Zorlu'da pop-up restoran açıldı ve 12 kızın ailesini ikna ederek Urfa'dan İstanbul'a kızları getirttik. Üç ay boyunca Eatalya'deki İtalyan şef ile birlikte mutfağa girdiler karma bir entegrasyon oldu. Katıldığımız bir fuarda, Fransız Başkonsolosu ile fuar yönetimi bizim hikayemizi duyduktan sonra bizi Lyon'a davet etti. Biz kızlarla Lyon'a gittik. Harran'dan Urfa'ya gezmeye gidemeyen kızlar önce İstanbul'a sonra da Lyon'a gitti. Bu benim hayatımdaki dönüm noktası oldu.