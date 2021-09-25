Taner Öngür alarm veriyor!

Müzik tarihimizin en değerli müzisyenlerinden biri olan Taner Öngür, 1992'de yayınladığı ilk solo albümü Alarm'ı modifiye ederek Alarm 21 adıyla yeniden yayınladı. Taner Öngür'ün 1976 -1992 yılları arasında yazdığı şarkıları 2021 filtresinden geçirdiği albüm tüm dijital platformlarda yayında.
Taner Öngür 10 senelik Almanya macerasının ardından 1991'de Türkiye'ye dönüp Fuat Güner ve Turgut Berkes'in ortaklığında işletilen F.T. stüdyosunda tonmayster olarak çalışmaya başlamıştı. Stüdyonun boş saatlerinde bir taraftan kendi şarkılarını da kaydeden Öngür, o günlerden "Bir işyerinde çalışıyor olmaktan ziyade, müzisyen arkadaşlarla yaşanan bol müzikli, güzel anlar geçiriyor gibi hissederdim" diye bahsediyor. Bu atmosferde yapılan Alarm albümünün yapımcılığını Taner Öngür'ün ortaokul arkadaşı Ali Rıza Türker'in şirketi Türker Prodüksiyon üstleniyor ve albüm Raks firması tarafından 1992 yılında kaset olarak yayınlanıyordu.
Taner Öngür 2016 yılında albümdeki şarkıları tekrar kaydedip Alarm 16 isimi ile yayınlandı. Gerisini gene Öngür'ün ağzından dinliyoruz; "Albüme miks yapmak için oturdum fakat birçok parçanın düzenlemesi değişti, yeni fikirler, yeni sololar derken bambaşka bir noktaya vardı. Artık albümün ismi Alarm 21 olmuştu."
DURU'DAN ÜÇÜNCÜ TEKLİ
Yorumcu ve şarkı yazarı olarak Can Gox ile beraber yer aldığı Kaybedenler Kulübü Film Müzikleri albümü ve rap müzisyeni Ozbi ile beraber yorumcu/ besteci olarak yer aldığı Live 1. 2. ve 3. Seri albümleri gibi projelerden tanıdığımız Gülce Duru
, solo kariyerinin üçüncü teklisi Sabah Vakti ile 24 Eylül'de dinleyicileriyle buluşuyor. Sözü ve müziği Gülce Duru'ya ait olan şarkının düzenlemesi Uğurcan Öztekin'e ait.