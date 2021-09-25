Tophane-i Amire’de genç sanatçıları keşif vakti

Türkiye
'deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adayıyla temasta olan BASE, bu isimlerin çalışmalarını beşinci kez bir araya getirecek. Bu yılki teması "Rezonans" olarak belirlenen BASE, sanat kariyerinin başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilme ve onların farklı disiplinlerde özgün yapıtları görme imkanı sunacak. Çarşamba gününden itibaren başlayacak serginin adresi sanatseverlerin uğrak noktası Tophane-i Amire olacak. 3 Ekim'e kadar devam edecek BASE, Türkiye'nin 42 farklı şehrindeki 75 üniversiteden 1200'e yakın başvuru aldı. 2021 edisyonunda, seçici kurulun değerlendirmesiyle 100 yeni mezun sanatçının eseri yer alacak.
ÇOK SESLİLİK HAKİM OLACAK
Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye'nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor. Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE'nin küratörü Derya Yücel
, bu yılki tema olan 'rezonans'ı şöyle anlatıyor:
"BASE, birbirinden farklı üretimleri, tavırları, düşünce ve yönelimleri, tıpkı birçok frekansı yapısında bulunduran ve karmaşık titreşimleri barındıran bir rezonans alanını paylaşıyor, çoğaltıyor, geleceğe aktarıyor. Politik, sanatsal ve kültürel olarak değişen rezonanslarda aynı titreşimsel ritmi yakalamak ve sürekliliğini sağlamak mümkün. 'Rezonans'ın yaratacağı o ortak enerji ile doğabilecek şifaya ulaştırabilir."
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle; Grundig, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı düzenlenecek BASE, base.ist adresinden de online olarak ziyaret edilebilecek.