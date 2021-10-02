Canavar gibi heavy metal

Türk Folk Metal grubu Kara Han 4. stüdyo albümü Canavarlar ile geri döndü. Hun'lardan günümüze Türk kültüründen şarkılar yazan grup, yeni albümlerinde de çizgilerini bozmadılar.
Canavarlar, adından da anlaşılabileceği gibi Türk Mitoloji ve söylencelerindeki doğaüstü korkunç yaratıkları işliyor. Türkçe kaydedilmiş az sayıdaki konsept albümlerden birisi olması sebebiyle ayrıca dikkate değer. Albümün kapak görselleri çizgi romancı Bartu Bölükbaşı
tarafından hazırlandı. Grubun kurucusu ve solisti Tunç Demirağ
'dan albüm hakkında bilgiler aldık.
- Geçen Nisan'da yayınladığınız Akustik albümden sonra oldukça sert bir albümle geri döndünüz. Hangisi gerçek Kara Han?
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Akustik albüm pandemi sürecinin bir ürünü oldu. Yeni albüm normal Kara Han tarzı olarak devam ediyor.
- Canavarlar albümünün özelliği nedir?
- Türk Müziğinde az görülen konsept albüm oluşu öne çıkan bir özellik. Albüm baştan sona Türk Mitolojisindeki kötücül varlıkları anlatıyor. Böyle bir konunun en iyi Türkçe Heavy Metal ile anlatılabileceğini düşünüyoruz. Buna benzer bir albüm olarak aklıma Kurban'ın İnsanlar albümü geliyor. O da özel bir konuya odaklanmış konsept bir albüm.
- Albüme konu olan canavarları nasıl seçtiniz?
- Canavarları seçerken özel bir döneme takılmadık. Üzerinde çalışmamız için canavarın bizim olması yeterli oldu. İlk çıkış noktamız Seçkin Sarpkaya'nın Türklerin Şeytani Masalları isimli kitabı oldu. Daha sonra Ahmet Burak Turan'ın Türk Canavarları Sözlüğü ve doğal olarak Dedem Korkut'un kitabından çokça yararlandık.
- Albümün kapağı da diğer kapaklarınıza göre oldukça renkli ve ilgi çekici, kapağın hikayesi nedir?
- Albüm kayıtları sırasında çizgi roman sanatçısı Bartu Bölükbaşı'yı keşfettik. Kendisi de zaten Türk Mitolojisi
Ansiklopedisi için çizimler hazırlıyormuş. Bizim için çizimler yapıp yapamayacağını sorduk. O da özel çizimler yerine elindeki hazır çizimleri kullanabileceğimizi söyledi. Kendisine buradan çok teşekkür ederiz çünkü eserleri albümün ruhuna tam oturdu.
- Son olarak, konserler olacak mı?
- Tunç Demirağ: Evet, öncelikle albüm tanıtım konserimiz 3 Ekim Pazar akşamı Dorock Taksim'de olacak. Sonrasında da gerek İstanbul'da gerekse başka şehirlerde çalmayı planlıyoruz. Instagram sayfamızdan bizi takip edebilir ilgi duyanlar.
YENİ NESİL OZAN: EZGİ AKTAN
Ezgi Aktan
yine bizden, yine duyduğumuz anda gözlerimizde canlanan güzel bir bahar tablosu gibi şarkılarıyla karşımızda. İki albüm, birbirinden özenli ve zamansız birçok tekliyle 2016 yılından beri "şarkıcı-şarkı yazarı" akımının önemli temsilcilerinden biri olarak hayatımızda yer etmiş sanatçı Denize Çıkan isimli EP'sinde yine hem yorumu hem kendine has şarkı yazarlığıyla kulaklarımıza tatlı bir meltem esintisi getiriyor. Dört şarkıdan oluşan EP'de sözü-müziği kendisine ait olan üç şarkının yanında bir de değerli müzik grubu Mavi Işıklar'ın 1968'de çıkardığı ve döneme damgasını vuran şarkısı İyi Düşün Taşın'ın 9-8'lik düzenlenmiş, çok eğlenceli bir versiyonu da mevcut. Yeniden yorumlamak için özellikle bu şarkıyı seçmesinin nedenini; kendi şarkılarıyla yarattığı dünyanın atmosferine çok yakıştığını düşünmesinin yanı sıra "Neşe ile hüzün kardeş; ama ben bu dönemde neşeyi diğer kardeşinden birazcık kayırmak istiyorum; çünkü ona çok ihtiyacımız var" şeklinde açıklıyor. Ada Müzik Etiketiyle yayınlanan EP'de gerek düzenlemelerde gerekse çalımlarda Ezgi Aktan'ın yol arkadaşı olarak tabir ettiği sahne ekibinin çoğunun ismini görüyoruz. Denize Çıkan isimli şarkının düzenlemesi Deniz Bayrak'a, İyi Düşün Taşın'ın düzenlemesi Efe Demiryoğuran'a ait. Hayal Değil ve Uyma Onlara'nın düzenleme koltuğunda ise Miraç Yavuz oturmakta.
EP'ye ismini veren şarkı olan Denize Çıkan'ın içinde geçen en etkileyici sözlerden biri olan "evin olurum" sözünden hareketle tasarlanmış kapak ise Yunus Dalkılıç'ın güzel gören gözleri ve yetenekli ellerinden... Sanatçının hayatındaki yerini müzikal anlamda güvenli sığınağım diye tanımladığı Gökhan Tümkaya'nın süpervizörlüğünde hazırlanmış olan EP'de tüm miks ve mastering'ler ise Evren Arkman tarafından yapıldı.
HAFTANIN YORUMU
Sanatçı:
Sezen Aksu
Şarkı:
Bile Bile
Kaynak:
YouTube
Yorum:
"Ahh Sezen... Tüm acılarımı gün yüzüne şarkı sözleriyle çıkaran Sezen... Yaramın kabuklarını şarkı sözleriyle kaldıran Sezen..." (Karanlıkta ağlayan peri)