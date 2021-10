Hayal kurarken sınır tanımadı Ağrı Dağı’na çıktı

Son yıllarda Türkiye 'de akıl almaz işler yapan birbirinden değerli insanların başarı hikâyelerini sık sık okuyor ya da izliyorsunuz.Geçtiğimiz günlerde internete düşen kısacık bir haberde Melisa Yılmaz isimli görme engellinin, Ağrı Dağı 'na tırmandığı yazıyordu. Bir tweet uzunluğundaki bu haberin arkasında kim bilir neler saklıydı? Ağrı Dağı, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası. Dağcıların "Türkiye'nin Çatısı" dediği ulaşılması güç bir nokta. Ölmez yazarlarımızdan Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi romanında her taşına böceğine ağacına ayrı büyülü cümleler kurduğu bembeyaz ufkumuz...Peki Melisa Yılmaz neden Ağrı Dağı'na tırmanmak istedi? Başka engellilere örnek olmak için mi, bir tür kendini ispat çabasıyla mı, haberlere çıkıp ünlü olmak mıydı derdi? Hiçbiri... Melisa Yılmaz hayatında kendine gösterilen ya da gösterilecek hiçbir iltiması hoş görmeyen, herhangi bir ayrımcı uygulamaya veya tavra tabii tutulmayı reddeden, her insanın gerekli teknik altyapı ve desteğin sağlanması halinde istediği her şeyi yapabileceğine inanan biri.Dağcılarla ilgili bir aforizma vardır: "Bazen dağ seni çağırır, şartlar ne olursa olsun çantanı alıp yola çıkarsın. Sonunun ne olacağını bilmeden, çağrı gelmiştir artık." Melisa'yı Doğu Beyazıt 'a, Ağrı Dağı'nın zirvesine kadar götüren de salt bu yol çağrısı oldu işte.Dağcılıkta temel kural, tırmanış ekibinde zayıf halka olmaması. Aksi halde tüm ekibin hızı düşüyor, seyahat sürecindeki tüm planlamalar aksıyor. Nihai hedef olan zirveye ulaşmaktan vazgeçebiliyorsunuz. Tam da bu yüzden, ekip üyelerinin birbirlerini tanımaları ve birbirlerinden emin olmaları çok önemli.İstanbul Zirve Dağcılık'ın üyeleri, yolculuktan önce Melisa ile irtibat kurduklarını, yolculuğun olabildiğince güvenli ve kolay geçmesi için önce birbirlerini tanımaya çalıştıklarını anlatıyor. Melisa'nın onlarla daha önce çıktığı yolculuklarda, gittiği kamplarda edindiği deneyimleri, daha gündelik bir tabirle "işleri kendi kendine nasıl sorunsuzca yürüttüğünü" paylaşması ekibin ona olan güvenini ve inancını yükseltmiş.Melisa için Ağrı Dağı tırmanışı, ilk dağcılık deneyimi olsa da ilk spor etkinliği değildi. "Pek çok spor dalı ile ilgileniyorum. Arkadaşlarımla birlikte yol almaktan keyif aldığım için tandem bisiklet kullanmayı seviyorum. Şimdiye kadar pek çok bisiklet turuna ve festivaline katıldım; tek başıma doğa yürüyüşleri yapmayı, yüzmeyi, kamp kurmayı da seviyorum" diyor Melisa. Ağrı Dağı'ndan bir hafta kadar önce Antalya Geyikbayırı'nda kamp yaptığını anlatması dağcı ekibi rahatlatmış. Çünkü Ağrı Dağı gibi çok yüksek noktalarda, yüksek irtifaya alışık olmayanlar için risk söz konusu.Betonlara boğulmuş şehirli insanın bu denli yüksek oksijenle buluşması tatsız sonuçlar doğurabiliyor. Neyse ki önemli bir sorun yaşanmadan ve irtifanın etkilerini minimum düzeyde atlatarak zirveye ulaştılar. 11 dağcının alkışları arasındaki Melisa çılgın rüzgarla dans eden Türk bayrağının yanında poz verirken bütün ekip, birlikte zirveye varmanın mutluluğunu paylaştı. Yaşadığı ülkenin en yüksek noktasına tırmanan Melisa'nın ilk sözleri; "İnanılmaz... Fiziksel yorgunluğumu bir kenara bırakırsam, değdi. Zirveye ulaşmış olmaktan ötürü çok mutluyum" oluyor.Yolun başında yakıcı güneşin altında yürürlerken irtifa yükseldikçe hava durumunun değişkenliği artmış, hatta 4 bin 200 metrede çadır kuran dağcılar, fırtına ve doluya tutuluyorlar. "Koşullar ne olursa olsun vazgeçemezdik" diyor ekip. Son 200 metremizde yaz kış, buzul olan Türkiye'nin en yüksek noktasına ulaştığında Melisa da ekip de çok yorgun. "Hep zirveye çok az mesafe kaldığında tırmanıştan vazgeçmeye yaklaşan dağcıların hikayelerini duyardım, bu hissi gerçekten yaşadım" diye anlatıyor Melisa yaşadıklarını. Buna rağmen ekip arkadaşlarının motivasyonu ve desteğiyle zirveye ulaşıyorlar.İstanbul Zirve Dağcılık üyeleri de Melisa Yılmaz'ın tırmanışına eşlik ettiği için çok mutlu. Cem Çelik, "Melisa'nın böyle bir hayalinin olması ve bunu gerçekleştirmesi, başka engelli insanlara cesaret verecektir. Onda gördüğümüz azim ve istek bize 'Ağrı Dağı 6 bin metre olsa gene çıkardı' dedirtti. Melisa'nın tutkusunun peşinden gitmesi, pes etmemesi bize de gelecek için umut verdi. Ona eşlik etmek bizim için muhteşem bir deneyimdi" yorumunu yapıyor.Melisa ve 11 arkadaşı dört gün sürecek serüven için İstanbul'dan uçakla Ağrı'ya ulaştı. Doğubeyazıt'a iniş sonrası Çevirme Köyü'ne varıp buradan kamp yüklerini taşıyan katırlarla bir araya gelmeleriyle yolculuk başladı. Genç dağcının yanındaki özellikle üç isim; Yüksel Işık, Cem Çelik ve İhsan Cenep'in yolculuk boyunca Melisa'ya eşlik etti. Kimi yerlerde kayaların Melisa'ya tarif edilmesiyle, kimi yerlerde onun inisiyatifi ele alıp en güvenli pozisyonu bulmasıyla, kimi zaman sohbet ederek ve kimi zaman mola vererek birlikte uzun saatler boyu yol aldılar.